Cristiano Ronaldo yeniden gülümsüyor! Portekizli efsane, Dünya Kupası’ndaki ‘son dansının’ gözyaşlarıyla sona ermesini izledikten sonra nişanlısı Georgina Rodriguez ile yeniden bir araya geldi

"Dünya Kupası'ndan bu şekilde ayrılmak beni üzdü. Elimden gelen her şeyi yaptım. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Evet, bu benim son Dünya Kupamdı, ama artık düşünmek ve ailemle vakit geçirmek için zamanım olacak. Aceleci kararlar almayacağım. Anın heyecanıyla hiçbir şeye karar vermem. Şu anda devam edip etmeyeceğim önemli değil," dedi Ronaldo, turnuvadan elenmenin ardından.

2026 turnuvasında Özbekistan ve Hırvatistan'a attığı goller de dahil olmak üzere toplam üç gol kaydetti, ancak turnuva sonuçta hayal kırıklığıyla sona erdi.

Kuzey Amerika’da kupa kazanamamış olsa da, eski Manchester United oyuncusu milli takım üzerindeki kalıcı etkisini hemen savundu. Ronaldo, “Yarın da bugün olduğu gibi, vicdanım rahat bir şekilde uyanacağım. Milli takımda 23 yıl oynadım ve üç şampiyonluk kazandım. Cristiano’dan önce Portekiz hiçbir şey kazanmamıştı,” diye ekledi.