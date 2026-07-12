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Cristiano Ronaldo yeniden gülümsüyor! Portekizli efsane, Dünya Kupası’ndaki ‘son dansının’ gözyaşlarıyla sona ermesini izledikten sonra nişanlısı Georgina Rodriguez ile yeniden bir araya geldi
Dallas’taki hayal kırıklığının ardından aileyle geçirilen zaman
Ronaldo’nun gözyaşları içinde sahadan ayrılış görüntüsü, Portekiz taraftarları için artık fazlasıyla tanıdık bir manzara haline geldi; zira tecrübeli forvet, Dallas Stadyumu’nda İspanya’ya karşı 1-0 yenildikleri son 16 turu maçında, dünya şöhretine ulaşma yolundaki son çabasının da sona erdiğini gördü. Ancak Al-Nassr’ın süperstarı, bu yoğun turnuva atmosferini hızla aile tatilinin huzuruyla değiştirerek nişanlısının yanında teselli aradı.
Rodriguez, Instagram'da güneşin ışınlarının üzerlerine vurduğu, gülümseyen Ronaldo'nun yanında çekilmiş bir fotoğraf paylaşarak çiftin özel tatillerinden bir kesit sundu.
Bu tatil, 41 yaşındaki oyuncu için hayati bir yeniden başlangıç niteliğinde. Rodriguez, turnuva sonrasında “son Dünya Kupası” kampanyasının duygusal yükünü sindirmek için zamana ihtiyacı olduğunu itiraf etmişti.
- AFP
Rekor kıran bir kariyere dair düşünceler
"Dünya Kupası'ndan bu şekilde ayrılmak beni üzdü. Elimden gelen her şeyi yaptım. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Evet, bu benim son Dünya Kupamdı, ama artık düşünmek ve ailemle vakit geçirmek için zamanım olacak. Aceleci kararlar almayacağım. Anın heyecanıyla hiçbir şeye karar vermem. Şu anda devam edip etmeyeceğim önemli değil," dedi Ronaldo, turnuvadan elenmenin ardından.
2026 turnuvasında Özbekistan ve Hırvatistan'a attığı goller de dahil olmak üzere toplam üç gol kaydetti, ancak turnuva sonuçta hayal kırıklığıyla sona erdi.
Kuzey Amerika’da kupa kazanamamış olsa da, eski Manchester United oyuncusu milli takım üzerindeki kalıcı etkisini hemen savundu. Ronaldo, “Yarın da bugün olduğu gibi, vicdanım rahat bir şekilde uyanacağım. Milli takımda 23 yıl oynadım ve üç şampiyonluk kazandım. Cristiano’dan önce Portekiz hiçbir şey kazanmamıştı,” diye ekledi.
İlişkideki önemli aşamalar ve gelecek planları
Ronaldo ile Rodriguez arasındaki bağ, Ronaldo’nun kariyerinin son dönemleri boyunca sürekli bir istikrar kaynağı olmuştur. 2016 yılında Madrid’deki bir Gucci mağazasında tanışan çift, dünya çapındaki şöhretin getirdiği baskılarla başa çıkarken geniş bir aile kurmuştur.
İlişkileri, Ağustos 2025’te nişanlandıklarını resmen duyurduklarında önemli bir dönüm noktasına ulaştı; Georgina, milyonlarca takipçisine muhteşem bir yüzüğü sergiledi.
2026 Dünya Kupası artık geride kaldığından, olası bir düğünle ilgili söylentiler yoğunlaştı. Haberlere göre çift, evlilik bağı kurmak için bu turnuvanın sona ermesini bekliyordu.
- AFP
Her şeyi sahada bırakmak
Ronaldo’nun turnuvası eleştirilerden tamamen muaf değildi; zira bazıları, eski patlayıcı hızını bulmakta zorlanan, yaşlanan bir yıldız oyuncuya dikkat çekti. Sürekli eleştirilere yanıt veren Ronaldo, kararlı bir tavır sergiledi: “18 yaşında milli takıma katıldığımdan beri durum böyle. Her zaman böyle oldu, değişmeyecek. Milli takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için her zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Oynasam da oynamasam da, bu milli takımda her zaman önemli bir rolüm olacak."
Duygusal konuşmasını, uluslararası futbolda tüm zamanların en golcü oyuncusu olmasını sağlayan kariyerine duyduğu minnettarlığı vurgulayarak tamamladı. “Hayatta hiçbir şeyim eksik değil. Tanrı bana çok cömert davrandı ve hem milli takımda hem de kişisel düzeyde, kazanmayı hiç beklemediğim her şeyi bana verdi. Bu yüzden önemli olan her anın tadını çıkarmak,” diye açıkladı.
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