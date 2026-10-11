Bu slaytta, ilgili takımlar, oyuncular, teknik direktörler ve diğer kişiler için sırada neler olabileceğini 🤔 değerlendirin.

Yalnızca yaklaşan maçı sıralamakla yetinmeyin: Nasıl bir sınavla karşı karşıyalar? Son dönemdeki formları nasıl? Bir sonraki maçta veya yaklaşan maç serisinde dikkat çeken ne var? Kupa kuraları, millî maç araları, sakatlıktan dönüşler veya transfer dönemleri gibi başka neler gündemde?

Yukarıdaki ‘Başlık’ kutusunu kullanarak slaytın içeriğiyle ilgili, anahtar kelimeler içeren ve yazılanları uygun biçimde özetleyen kendi ara başlığınızı yazın.

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