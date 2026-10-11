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Cristiano Ronaldo'ya men cezası! Al-Nassr yıldızı, Portekiz'i olaylı biçimde terk etmesinin ardından FPF tarafından cezalandırıldı
Portekiz, protesto ederek ayrılan kaptanına uzaklaştırma cezası verdi
Ronaldo, geçen ay millî takımını terk etmesinin ardından FPF tarafından geçici olarak men edildi. 41 yaşındaki futbolcu, eylül ayında Portekiz'in Uluslar Ligi kampından olaylı biçimde ayrılarak perde arkasında büyük aksaklığa yol açtı.
Al-Nassr'ın forveti, Norveç karşısında yedek kalıp oyuna alınmayınca hayal kırıklığı yaşadı. Ardından, bir sonraki maçta Danimarka karşısında ilk 11'de yer almayacağını öğrenince kadrodan tamamen ayrıldı.
FPF, 9 Ekim'de geçici men kararını resmen vererek disiplin dosyasını acil bir konu olarak değerlendirdi. Federasyon kurallarına göre millî takım görevine katılmayan oyuncular, ciddi bir para cezasının yanı sıra bir ila altı ay arasında değişen ağır bir men cezasıyla karşı karşıya kalıyor.
- AFP
Ronaldo, güveninin ihlal edildiğini iddia ediyor
Ronaldo ile Portekiz teknik direktörü Jesus arasındaki anlaşmazlık, ani ve tartışmalı ayrılığa yol açtı. Beş kez Ballon d'Or kazanan futbolcu, teknik direktörün son dönemde aldığı kararlardan duyduğu büyük rahatsızlığı ayrıntılarıyla anlattığı uzun bir kamuoyu açıklaması yayımladı.
Ronaldo, Jesus'un oynayacağı süre konusunda iki kez “sözünü tutmadığını” ve bu nedenle kamptan ayrıldığını iddia etti. Tecrübeli forvet, gergin geçen millî takım arasında teknik direktörünü açıkça “tam bir güven ihlalinde bulunmakla” suçladı. Ağır suçlamalara rağmen FPF Başkanı Pedro Proenca, tırmanan gerilimi yatıştırmaya çalıştı.
“Sakin ve soğukkanlı olma zamanı” diyen Proenca, Record'a şunları söyledi: “Hepimiz birlikte masaya oturuyoruz. Kaptanımızın yeniden aramızda olması yönünde güçlü bir istek var. Olağan bir disiplin süreci yürütülecek.”
- Getty
Gözler yeniden kulüp futboluna çevriliyor
FPF’nin devam eden disiplin süreci nedeniyle millî takımdaki geleceği belirsizliğini korurken Ronaldo, tamamen kulüp futboluna odaklanmış durumda. Şu anda Orta Doğu’da, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’da başarılı performanslar sergiliyor.
Tecrübeli hücum oyuncusu geçen hafta lig maçlarına beklendiği gibi formda döndü. Kariyerinin 980. golünü atarak Al-Nassr’ın Al Diriyah karşısında aldığı farklı 3-0’lık galibiyete katkı sağladı.
Ronaldo, cezasının tam süresine ilişkin FPF’nin nihai resmî kararını bekleyecek. Bu sırada, tarihî gol hedefine ulaşmak için verdiği aralıksız mücadelede kulübünün hücum hattına liderlik etmeyi sürdürecek.
Sırada ne var?
Bu slaytta, ilgili takımlar, oyuncular, teknik direktörler ve diğer kişiler için sırada neler olabileceğini 🤔 değerlendirin.
Yalnızca yaklaşan maçı sıralamakla yetinmeyin: Nasıl bir sınavla karşı karşıyalar? Son dönemdeki formları nasıl? Bir sonraki maçta veya yaklaşan maç serisinde dikkat çeken ne var? Kupa kuraları, millî maç araları, sakatlıktan dönüşler veya transfer dönemleri gibi başka neler gündemde?
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