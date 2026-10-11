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Cristiano Ronaldo'ya men cezası! Al-Nassr yıldızı, Portekiz'den olaylı ayrılışının ardından FPF tarafından cezalandırıldı
Portekiz, takımı terk etmesinin ardından kaptanını kadro dışı bıraktı
Ronaldo, geçen ay millî takımını terk etmesinin ardından FPF tarafından geçici olarak men edildi. 41 yaşındaki oyuncu, eylül ayında Portekiz'in Uluslar Ligi kampından olaylı biçimde ayrılarak perde arkasında büyük aksamalara yol açtı.
Al-Nassr forveti, Norveç karşısında yedek kulübesinde kalıp oyuna alınmaması üzerine hayal kırıklığı yaşadı. Ardından, bir sonraki Danimarka maçında ilk 11'de yer almayacağını öğrenince kamptan tamamen ayrıldı.
FPF, geçici men kararını 9 Ekim'de resmen verdi ve disiplin dosyasını acil bir mesele olarak nitelendirdi. Federasyon kurallarına göre, millî takım görevine katılmayan oyuncular bir ila altı ay arasında değişen ağır bir men cezasının yanı sıra yüklü bir para cezasıyla karşı karşıya kalıyor.
- AFP
Ronaldo güven ihlali yaşandığını iddia ediyor
Ronaldo ile Portekiz teknik direktörü Jesus arasındaki anlaşmazlık, ani ve tartışmalı ayrılığa yol açtı. Beş kez Ballon d'Or kazanan Ronaldo, teknik direktörün son dönemde aldığı kararlardan duyduğu yoğun rahatsızlığı ayrıntılarıyla anlattığı uzun bir kamuoyu açıklaması yayımladı.
Ronaldo, Jesus'un oynama süresi konusunda iki kez “sözünü tutmadığı” için kamptan ayrıldığını öne sürdü. Deneyimli forvet, gergin geçen millî maç arasında teknik direktörünü açıkça “güveni bütünüyle ihlal etmekle” suçladı.
FPF kaptanını geri istiyor
Disiplin cezasına rağmen FPF Başkanı Pedro Proenca, mesele çözüldüğünde federasyonun Ronaldo'nun millî takıma dönmesini istediğini belirtti.
“Portekiz Futbol Federasyonu ve başkanı, bu sükûnet ortamında, kaptanın yeniden aramızda olmasını istediklerini kamuoyu önünde zaten dile getiren tüm taraflarla görüşüyor. Herkesin bu yönde açıkça ifade ettiği bir isteği var,” diyen Proenca'nın sözlerini A Bola aktardı.
“Buna federasyon, FPF başkanı, millî takım teknik direktörü, kaptan ve oyuncular da dâhil.”
- Getty
Odak yeniden kulüp futboluna kayıyor
Devam eden FPF disiplin sürecinde millî takım geleceği belirsizliğini korurken Ronaldo, tamamen kulüp futboluna odaklanmış durumda. Şu anda Orta Doğu'da, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da etkili bir performans sergiliyor.
Tecrübeli hücum oyuncusu geçen hafta lig maçlarına beklendiği gibi iyi bir formda döndü. Kariyerindeki 980. golünü atarak Al-Nassr'ın Al Diriyah karşısında rahat bir 3-0'lık galibiyet kazanmasına yardımcı oldu.
Ronaldo şimdi cezasının tam süresine ilişkin FPF'nin nihai resmî kararını bekleyecek. Bu sırada, gol sayısında tarihî hedefe ulaşma yolundaki kararlı mücadelesini sürdürürken kulübünün hücum hattına liderlik etmeye devam edecek.
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