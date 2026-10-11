Ronaldo, geçen ay millî takımını terk etmesinin ardından FPF tarafından geçici olarak men edildi. 41 yaşındaki oyuncu, eylül ayında Portekiz'in Uluslar Ligi kampından olaylı biçimde ayrılarak perde arkasında büyük aksamalara yol açtı.

Al-Nassr forveti, Norveç karşısında yedek kulübesinde kalıp oyuna alınmaması üzerine hayal kırıklığı yaşadı. Ardından, bir sonraki Danimarka maçında ilk 11'de yer almayacağını öğrenince kamptan tamamen ayrıldı.

FPF, geçici men kararını 9 Ekim'de resmen verdi ve disiplin dosyasını acil bir mesele olarak nitelendirdi. Federasyon kurallarına göre, millî takım görevine katılmayan oyuncular bir ila altı ay arasında değişen ağır bir men cezasının yanı sıra yüklü bir para cezasıyla karşı karşıya kalıyor.