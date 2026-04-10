Cristiano Ronaldo'ya, Lionel Messi'nin de oynadığı "kolay olmayan" MLS'e katılmak yerine 2026 Dünya Kupası'ndan sonra "kariyerini sonlandırması" söylendi

Ronaldo, Suudi Pro Ligi’nde yaşın sınırlarını zorlamaya devam ederken, futbol kariyerinin son durağı konusundaki tartışmalar da kızışıyor. Taraftarlar uzun süredir ebedi rakibi Messi ile MLS’de yeniden bir araya gelmesini hayal etse de, Limpar böyle bir transferin 41 yaşındaki Portekizli efsane için bir hata olacağına inanıyor. Eski Arsenal kanat oyuncusu, kariyerinin son dönemlerinde büyük bir transfer ücreti peşinde olanlar tarafından Amerikan birinci liginin fiziksel zorluğu ve seviyesinin sıklıkla hafife alındığını savundu.

"MLS daha da büyük bir lig olmak istiyorsa, Cristiano Ronaldo gibi bir yıldızı ABD'ye getirmek istemeli, ancak o artık 41 yaşında. Portekiz'in son iki maçında sakatlık geçirdi. Önünde bir Dünya Kupası var. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi oyuncuları ve kazandıkları her şeye rağmen hala oynamaya devam edebilmelerini hayranlıkla izliyorum, bu inanılmaz, ama Ronaldo Dünya Kupası'ndan sonra artık emekli olmalı, değil mi?” Limpar, NewBettingSites.uk'a böyle konuştu.