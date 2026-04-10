Getty/GOAL
Çeviri:
Cristiano Ronaldo'ya, Lionel Messi'nin de oynadığı "kolay olmayan" MLS'e katılmak yerine 2026 Dünya Kupası'ndan sonra "kariyerini sonlandırması" söylendi
Limpar, Ronaldo'ya MLS'e transfer olmaması konusunda uyarıda bulundu
Ronaldo, Suudi Pro Ligi’nde yaşın sınırlarını zorlamaya devam ederken, futbol kariyerinin son durağı konusundaki tartışmalar da kızışıyor. Taraftarlar uzun süredir ebedi rakibi Messi ile MLS’de yeniden bir araya gelmesini hayal etse de, Limpar böyle bir transferin 41 yaşındaki Portekizli efsane için bir hata olacağına inanıyor. Eski Arsenal kanat oyuncusu, kariyerinin son dönemlerinde büyük bir transfer ücreti peşinde olanlar tarafından Amerikan birinci liginin fiziksel zorluğu ve seviyesinin sıklıkla hafife alındığını savundu.
"MLS daha da büyük bir lig olmak istiyorsa, Cristiano Ronaldo gibi bir yıldızı ABD'ye getirmek istemeli, ancak o artık 41 yaşında. Portekiz'in son iki maçında sakatlık geçirdi. Önünde bir Dünya Kupası var. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi oyuncuları ve kazandıkları her şeye rağmen hala oynamaya devam edebilmelerini hayranlıkla izliyorum, bu inanılmaz, ama Ronaldo Dünya Kupası'ndan sonra artık emekli olmalı, değil mi?” Limpar, NewBettingSites.uk'a böyle konuştu.
- Getty Images Sport
CR7 için uzun ömürlülükten çok miras
Limpar'ın en büyük endişesi, Ronaldo'nun Manchester United, Real Madrid ve Juventus'ta sporun zirvesine ulaştığı kariyerini lekeleme ihtimalidir. Forvet oyuncusu hâlâ tarihi 1.000. kariyer golünü kovalarken, İsveçli uzman bu dönüm noktasına ulaşmanın sahalardan temelli olarak ayrılma sinyali olması gerektiğini öne sürdü. 41 yaşında Amerika'ya taşınmanın, pek çok kişinin beklediği gibi "kolay" bir emeklilik olmayacağı konusunda uyarıda bulundu.
“Neden 41 yaşında MLS'de yeni bir maceraya atılasın ki? Orası oynaması kolay bir lig değil. Orada çok iyi oyuncular var. Ronaldo'ya mesajım şu: Lütfen, mirasın adına, 1.000 golünü at ve sonra futbolu bırak. Kimse onun bir futbolcu olarak başardıklarına yaklaşamaz. Hadi ama. İnatçı olma. Hayata yüzleş ve bırak gitsin,” diye ekledi Limpar.
Suudi Arabistan'da Ronaldo'nun peşini tartışmalar bırakmıyor
Ronaldo Orta Doğu'da gol atmaya devam ederken, varlığı bazı sürtüşmelere de yol açtı. Oynadığı Al-Nassr takımı şu anda çekişmeli bir şampiyonluk yarışının tam ortasında yer alıyor; ancak bu yarış, son zamanlarda ligdeki hakemlik standartlarına ilişkin rakip oyuncuların iddiaları nedeniyle gölgede kalmış durumda. Şu anda Al-Ahli forması giyen eski Brentford forveti Ivan Toney, geçtiğimiz günlerde hakemlerin Al-Nassr'ın şampiyonluk yarışını desteklemek için bazı olaylara göz yumduğunu öne sürdü.
- Getty Images
Şimdi ne olacak?
2026 Dünya Kupası yaklaşırken ve 1.000 gol barajına ulaşma yolundaki tarihi yarış kızışırken, tüm gözler Ronaldo’nun atacağı sonraki adımlara çevrilmiş durumda. İster meslektaşlarının tavsiyesine kulak verip dünya sahnesinden şerefli bir şekilde çekilmeyi seçsin, ister son bir transatlantik macerayla dayanıklılığının sınırlarını zorlasın, kariyerinin sonu yakından takip edilecek gibi görünüyor. Sonuçta, önümüzdeki aylar, son perdenin Orta Doğu'da mı, Amerika Birleşik Devletleri'nde mi yoksa Portekiz ile uluslararası sahnede mi ineceğini belirleyecek.