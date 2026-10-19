Disiplin Kurulu, Ronaldo hakkındaki resmî kararının ayrıntılarını içeren bir açıklama yayımladı. Federasyon kararı şu sözlerle doğruladı: "Bu doğrultuda ve yukarıda belirtilen gerekçelerle Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun Profesyonel Olmayanlar Bölümü, bu dosyada suçlamaların tamamını kabul etmeye ve bunun sonucunda Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro'yu RDFPF'nin 160. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen ve cezalandırılan disiplin ihlalini bir kez ve kasten işlemekten suçlu bulmaya karar vermiştir. Bu nedenle kendisine 30 gün men cezası ve 2,5 birim tutarında, 255 avroya (iki yüz elli beş avro) karşılık gelen ek para cezası verilmiştir."