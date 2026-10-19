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Cristiano Ronaldo’ya Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle Portekiz milli takımından ayrılmasının ardından geriye dönük men ve çok düşük miktarda para cezası verildi
Portekiz kaptanına hafif ceza
Portekiz Futbol Federasyonu (PFF), Ronaldo'ya 30 gün men ve 255 avro para cezası verdi. Ceza, Ronaldo'nun eylül ayındaki millî maç arasında Portekiz kadrosundan ayrılmasının ardından geldi.
Ronaldo, Norveç karşısında alınan ve hayal kırıklığı yaratan 2-1'lik galibiyetin ardından takımdan ayrıldı. Jorge Jesus, ısınmasını istemesine rağmen onu oyuna sokmayarak yedek kulübesinde bıraktı. Men cezasının başlangıcı 30 Eylül olarak belirlendiği için Ronaldo yaklaşan maçlarda forma giyebilecek. Bu kadar çok ses getiren bir disiplin ihlaline verilen toplam ceza ise şaşırtıcı derecede hafif kaldı.
- AFP
Federasyonun resmî açıklaması cezayı doğruladı
Disiplin Kurulu, Ronaldo hakkındaki resmî kararının ayrıntılarını içeren bir açıklama yayımladı. Federasyon kararı şu sözlerle doğruladı: "Bu doğrultuda ve yukarıda belirtilen gerekçelerle Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun Profesyonel Olmayanlar Bölümü, bu dosyada suçlamaların tamamını kabul etmeye ve bunun sonucunda Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro'yu RDFPF'nin 160. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen ve cezalandırılan disiplin ihlalini bir kez ve kasten işlemekten suçlu bulmaya karar vermiştir. Bu nedenle kendisine 30 gün men cezası ve 2,5 birim tutarında, 255 avroya (iki yüz elli beş avro) karşılık gelen ek para cezası verilmiştir."
Para cezası Al-Nassr'ın yıldızını neredeyse hiç etkilemiyor
Cezanın maddi boyutu, Ronaldo'nun muazzam servetiyle kıyaslandığında son derece düşük kalması nedeniyle dikkat çekti. Al-Nassr, Ronaldo'ya Suudi Arabistan'da günlük 488 bin sterlinlik çarpıcı bir maaş ödüyor. Bu nedenle Ronaldo'nun 215 sterlin karşılığı para cezasını ödemesi yalnızca 38 saniye sürecek.
Ronaldo daha önce yaptığı açıklamada hata yaptığını ve disiplin cezasını hak ettiğini kabul etmişti. Ancak geçen sezon Al-Nassr'da birlikte çalıştığı Jesus'a hâlâ kızgın olduğu bildiriliyor. Bu düşük para cezası, takım arkadaşlarını yalnız bırakmasının ciddiyetini pek yansıtmıyor.
- getty
Portekiz'i şimdi ne bekliyor?
Portekiz'in 14 ve 17 Kasım'da Danimarka ve Galler'e karşı oynayacağı iki kritik UEFA Uluslar Ligi maçı var. Cezasını tamamlayan Ronaldo, kadroya alınabilecek durumda. Şimdi gözler, Ronaldo'yu yeniden kadrosuna çağırıp çağırmayacağı konusunda Jesus'a çevrilecek.
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