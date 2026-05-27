Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney ve Zlatan Ibrahimovic! Manchester United'ın yıldızı Benjamin Sesko, hayallerindeki forveti oluşturuyor

Aynı özel röportajda Sesko’dan, daha önce o meşhur kırmızı formayı giymiş tarihi efsaneleri temel alarak, kendi gözünde kusursuz bir Manchester United forveti oluşturması istendi. Ortaya çıkan kombinasyon, şüphesiz her Premier Lig savunmasını dehşete düşürürdü. O, Ronaldo’nun yıkıcı sağ ayağını ve Robin van Persie’nin ölümcül sol ayağını seçti. Saf golcü yeteneği açısından doğal olarak Ruud van Nistelrooy'u tercih ederken, Dimitar Berbatov'u ise en iyi ilk dokunuşa sahip olduğu için övdü. Bu nihai hücum makinesinin fiziksel özelliklerini tamamlamak için forvet, Rooney'nin müthiş hızını ve İsveçli ikon Ibrahimovic'in heybetli gücünü seçti.