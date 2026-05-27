Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney ve Zlatan Ibrahimovic! Manchester United'ın yıldızı Benjamin Sesko, hayallerindeki forveti oluşturuyor
Sesko, Old Trafford'a yerleşti
73,7 milyon sterlinlik dev bir transfer ücretiyle Premier Lig'e gelen Sesko, başlangıçta İngiliz futbolunun zorlu koşullarına uyum sağlamakta zorlandı. Ancak yetenekli forvet, sonunda Manchester United'da formunu buldu.
GIVEMESPORT'a verdiği röportajda Sloven milli oyuncu, RB Leipzig'den Manchester'daki hayatına geçiş sürecini değerlendirdi. Başlangıçta eski teknik direktörü Ruben Amorim yönetiminde zorluklar yaşayan forvet, Michael Carrick'in takımın başına geçmesiyle birlikte parladı. Forvet, sezonun son 14 maçında 9 etkileyici gol atmayı başardı ve kulübün neden kendisine bu kadar büyük bir yatırım yaptığını kanıtladı.
Mükemmel United forvetini oluşturmak
Aynı özel röportajda Sesko’dan, daha önce o meşhur kırmızı formayı giymiş tarihi efsaneleri temel alarak, kendi gözünde kusursuz bir Manchester United forveti oluşturması istendi. Ortaya çıkan kombinasyon, şüphesiz her Premier Lig savunmasını dehşete düşürürdü. O, Ronaldo’nun yıkıcı sağ ayağını ve Robin van Persie’nin ölümcül sol ayağını seçti. Saf golcü yeteneği açısından doğal olarak Ruud van Nistelrooy'u tercih ederken, Dimitar Berbatov'u ise en iyi ilk dokunuşa sahip olduğu için övdü. Bu nihai hücum makinesinin fiziksel özelliklerini tamamlamak için forvet, Rooney'nin müthiş hızını ve İsveçli ikon Ibrahimovic'in heybetli gücünü seçti.
Kendi ikonik sevinç hareketine sadık kalarak
Röportajın son sorusu en iyi gol sevinci seçimi konusuna geldiğinde, pek çok taraftar Ronaldo’nun dünyaca ünlü SIU zıplamasına bir gönderme yapılacağını beklemiş olabilir. Ancak Sesko, kendine özgü hareketini kendinden emin bir şekilde savundu. Sevgiyle “Air Sesko” olarak anılan bu imza sevinci, basketbol efsanesi Michael Jordan’ın 1990’larda Chicago Bulls formasıyla sergilediği ikonik pozu taklit ederek, smaç hareketiyle havaya sıçramasını içeriyor. Geçmişteki efsanelerin hareketleri yerine kendi rutinini seçme kararını tartışan kendine güvenen forvet, yayına şunları söyledi: "Benimkini seçeceğim. Benimki oldukça iyi, bence insanlar onu seviyor," diyerek kararını neşeli bir kahkaha eşliğinde açıkladı.
Sesko için bundan sonra ne olacak?
Manchester United, büyük bir heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi kampanyasına hazırlanırken, gelecek sezon Sesko'dan büyük beklentiler içinde. Sezonun son üç maçını baldır sakatlığı nedeniyle kaçıran bu golcü forvet, şu anda tamamen iyileşmeye odaklanmış durumda. Carrick'in takımının sezon öncesi antrenmanlarına döndüğünde, forvet hattını kusursuz bir şekilde yönetmeyi hedefliyor.