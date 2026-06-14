Portekiz milli takımı, geçen yıl bir trafik kazasında trajik bir şekilde hayatını kaybeden eski Liverpool ve Selecao forveti Jota'yı anmak için dokunaklı bir girişim başlattı. Takım, önümüzdeki hafta DR Kongo ile oynayacakları K Grubu açılış maçıyla başlayarak, Dünya Kupası boyunca anma bileklikleri takacak. Bu aksesuar, takımın turnuvaya gitmeden önce yaptığı toplantının ardından Portekiz Başbakanı Luis Montenegro tarafından kişisel bir hediye olarak sunuldu.

Orta saha oyuncusu Vitinha, bilekliklerin önemini açıklayarak, bunların FIFA'nın saha içi kurallarına uygun olarak özel olarak tasarlandığını söyledi. Paris Saint-Germain'in yıldızı gazetecilere, "Temelde bilekliğin hikayesi şöyle: Başbakanla görüşmeye gittiğimizde bize bu bilekliği hediye etti," dedi.

"Bu bilekliğin sahada takabileceğimizden emin oldular. Tüm oyuncuların isimleri ve Diogo Jota'nın özel ismi de dahil olmak üzere, sahaya çıkabilmemiz için gerekli tüm özelliklere sahip.

"Bunu kullanmak isteyip istemediğimizi, nasıl (kullanacağımızı), gündüz mü yoksa maç sırasında mı kullanacağımızı bize bıraktı. Bunu büyük bir sevgiyle kabul ettik ve kullanmaya karar verdik."











