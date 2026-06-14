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Cristiano Ronaldo ve Portekiz milli takımının yıldızları, Dünya Kupası'nın açılış maçı öncesinde yaptıkları antrenmanda Diogo Jota'ya adanmış özel bileklikler taktı
Jota için dokunaklı bir jest
Portekiz milli takımı, geçen yıl bir trafik kazasında trajik bir şekilde hayatını kaybeden eski Liverpool ve Selecao forveti Jota'yı anmak için dokunaklı bir girişim başlattı. Takım, önümüzdeki hafta DR Kongo ile oynayacakları K Grubu açılış maçıyla başlayarak, Dünya Kupası boyunca anma bileklikleri takacak. Bu aksesuar, takımın turnuvaya gitmeden önce yaptığı toplantının ardından Portekiz Başbakanı Luis Montenegro tarafından kişisel bir hediye olarak sunuldu.
Orta saha oyuncusu Vitinha, bilekliklerin önemini açıklayarak, bunların FIFA'nın saha içi kurallarına uygun olarak özel olarak tasarlandığını söyledi. Paris Saint-Germain'in yıldızı gazetecilere, "Temelde bilekliğin hikayesi şöyle: Başbakanla görüşmeye gittiğimizde bize bu bilekliği hediye etti," dedi.
"Bu bilekliğin sahada takabileceğimizden emin oldular. Tüm oyuncuların isimleri ve Diogo Jota'nın özel ismi de dahil olmak üzere, sahaya çıkabilmemiz için gerekli tüm özelliklere sahip.
"Bunu kullanmak isteyip istemediğimizi, nasıl (kullanacağımızı), gündüz mü yoksa maç sırasında mı kullanacağımızı bize bıraktı. Bunu büyük bir sevgiyle kabul ettik ve kullanmaya karar verdik."
- Getty Images Sport
Martinez trajediden ilham alıyor
Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez, Jota’nın mirasının takımın turnuva öncesi zihinsel hazırlığı üzerindeki etkisini açıkça dile getirdi. Milli takımda 49 maça çıkıp 14 gol atan Jota, soyunma odası kültürünün vazgeçilmez bir parçasıydı. Martinez, eski forvetin anısının, Dünya Kupası mücadelesinin doğasında var olan zorlu anları atlatmak için gereken enerjiyi sağlayacağına inanıyor.
Martinez, The Athletic'e verdiği demeçte, "Diogo bizim ışığımız" dedi. "Diogo, onun hayali olan, tıpkı Uluslar Ligi'ni kazandığı gibi Portekiz için şampiyonluklar kazanmak gibi, yapmak istediğimiz veya yapmamız gereken şeylerin referans noktasıdır. Soyunma odasında inşa ettiğimiz şeyin büyük bir parçasıydı.
"O, Dünya Kupası'nı kazanmak istiyordu, bu yüzden bu bizim için bir sorumluluk, bir örnek haline geldi. Çünkü Diogo, her şeyin mümkün olduğuna inanmanın en saf örneğiydi; her zaman o azimle, maçın zor anlarında her zaman doğru anda cevabı bulurdu."
Vitinha, Miami'de "favori" etiketini önemsemiyor
Onları ileriye taşıyan duygusal yüküne rağmen, takım ABD, Meksika ve Kanada'da kendilerini bekleyen taktiksel zorluklara odaklanmaya devam ediyor. Kulüp düzeyinde üst üste iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Vitinha, Portekiz'in turnuvanın favorisi olarak gösterilmesine ilişkin beklentileri hemen yatıştırdı. Dört yıl önce Katar'da çeyrek finalde elendikleri sonucu iyileştirmek istiyorlarsa, takımın alçakgönüllü bir tutum sergilemesi gerektiğini vurguladı.
Vitinha, "Favori olduğumuzu söyleyemem, ancak turnuvada ilerlemek için büyük bir kaliteye ve kapasiteye sahibiz" diye ekledi. "Doğru yolun alçakgönüllü olmak ve doğru oyunu oynamak olduğunu biliyoruz. Yeteneklerimiz var, tek ihtiyacımız olan teknik ve taktiksel unsurlar." Takım, Çarşamba günü oynayacakları ilk maç öncesinde Kuzey Amerika koşullarına alışmak için Miami'de antrenman yapıyor.
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Lojistik engeller ve Dünya Kupası hayalleri
2026 Dünya Kupası’nın üç ülkede düzenlenecek olması, özellikle sahalar arasındaki uzun seyahat mesafeleri ve farklı iklim koşulları nedeniyle kendine özgü zorluklar getiriyor. Vitinha, havanın bir etken olacağını kabul etmekle birlikte, bunun katılan her ülkenin üstesinden gelmesi gereken bir zorluk olduğunu belirtti. Portekiz’in, ister Meksika’nın sıcağında ister ABD ve Kanada’daki farklı sıcaklık koşullarında oynasın, “hiçbir mazeret göstermeyeceğini” vurguladı.
Orta saha oyuncusu, "Hava koşulları oyunumuzu etkileyecek, ancak bu sadece bizim için değil, herkes için geçerli" dedi. "ABD, Meksika ve Kanada'daki farklı sıcaklıklar nedeniyle durum çok zor. Ancak bu Dünya Kupası ve hiçbir mazeret, hiçbir koşul bizi milli takım için elimizden gelenin en iyisini yapmaktan alıkoyamaz.
"Bunu hep hayal ettim ve birçok büyük başarıya imza attım. Bu şampiyonluğu da kazanmak istiyorum."