Cristiano Ronaldo ve Mohamed Salah transferine yeşil ışık yakıldı! Al-Nassr teknik direktörü, Mısırlı süperstarın Portekizli efsaneyle birlikte Suudi Pro Ligi'nin korkutucu hücum hattında yer almasını istiyor

Okaz’ın haberine göre, Al-Nassr teknik direktörü Jorge Jesus, kulübün bu yaz Liverpool’un efsanevi kanat oyuncusu Salah’ı transfer etmesine yeşil ışık yaktı. Mısırlı yıldızın 2025-26 sezonu sonunda Anfield’dan ayrılması beklenirken, Al-Nassr onu bedelsiz transfer etmek için en güçlü adaylar arasında öne çıktı. Deneyimli teknik direktörün, Salah'ı taktiksel düzenine dahil etmeye istekli olduğu ve dünya futbolunun en çok ses getiren hücum ikilisi olabilecek bir ortaklık hayal ettiği söyleniyor.

Ancak bu transfer, Riyad merkezli kulübün iç istikrarına bağlı. Habere göre kaynaklar, Jesus'un Salah'ı kesinlikle kadrosuna katmak istediğini, ancak önce teknik direktörün kendi geleceğinin güvence altına alınması gerektiğini belirtiyor. Al-Nassr yönetimi ile Jesus arasında sözleşme uzatımı konusunda görüşmeler sürüyor ve bu anlaşma, kulübün yaz transfer döneminde hedeflediği iddialı transferleri tamamlamasının önünü açacak.