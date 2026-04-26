Cristiano Ronaldo ve Mohamed Salah transferine yeşil ışık yakıldı! Al-Nassr teknik direktörü, Mısırlı süperstarın Portekizli efsaneyle birlikte Suudi Pro Ligi'nin korkutucu hücum hattında yer almasını istiyor
Jorge Jesus, Salah'ı transfer etme planına yeşil ışık yaktı
Okaz’ın haberine göre, Al-Nassr teknik direktörü Jorge Jesus, kulübün bu yaz Liverpool’un efsanevi kanat oyuncusu Salah’ı transfer etmesine yeşil ışık yaktı. Mısırlı yıldızın 2025-26 sezonu sonunda Anfield’dan ayrılması beklenirken, Al-Nassr onu bedelsiz transfer etmek için en güçlü adaylar arasında öne çıktı. Deneyimli teknik direktörün, Salah'ı taktiksel düzenine dahil etmeye istekli olduğu ve dünya futbolunun en çok ses getiren hücum ikilisi olabilecek bir ortaklık hayal ettiği söyleniyor.
Ancak bu transfer, Riyad merkezli kulübün iç istikrarına bağlı. Habere göre kaynaklar, Jesus'un Salah'ı kesinlikle kadrosuna katmak istediğini, ancak önce teknik direktörün kendi geleceğinin güvence altına alınması gerektiğini belirtiyor. Al-Nassr yönetimi ile Jesus arasında sözleşme uzatımı konusunda görüşmeler sürüyor ve bu anlaşma, kulübün yaz transfer döneminde hedeflediği iddialı transferleri tamamlamasının önünü açacak.
Ronaldo ile birlikte bir miras yaratmak
Mısırlı oyuncunun Ronaldo ile nasıl uyum sağlayacağına dair soru işaretleri olsa da, böyle bir birleşmenin spor ve ticari getirileri yadsınamaz. Salah, bölgenin kültürel elçisi olarak görülüyor ve bu da onu Suudi Kamu Yatırım Fonu (PIF) için en cazip hedef haline getiriyor.
Eski profesyonel futbolcu Paul-Jose M’Poku, geçtiğimiz günlerde Salah’ın gelecekteki adımları hakkında görüşlerini paylaştı ve Orta Doğu’ya transferinin neredeyse kaçınılmaz olduğunu öne sürdü. GOAL’a konuşan M’Poku, “Mo Salah’ın muhtemelen Suudi Arabistan’a gideceğini düşünüyorum. Al-Nassr mu olacak bilmiyorum, ama evet, gidecek. Ancak şu anda PIF de kulübü satmaya çalışıyor. Yani eğer bir sahibi gelip 'Al-Nassr'ı satın almak istiyorum' derse ve bu sahibi oyuncular satın alırsa, sorun olmaz."
Salah'ın Liverpool döneminin ani sonu
Bir sonraki durağı ne olursa olsun, Salah’ın Merseyside’daki serüveni hem tatlı hem de acı bir sonla noktalandı. Forvet, 2025-26 sezonunun sonunda kulüpten ayrılma niyetini çoktan doğrulamıştı, ancak geçirdiği son hamstring sakatlığı sezonunu erken bitirmiş gibi görünüyor.
Mısırlı milli oyuncu, bu yıl Reds için istikrarlı bir güç oldu ve en üst seviyede hala çok şey sunabileceğini gösterdi. Bu sezon tüm turnuvalarda 38 maça çıkan Salah, 12 gol atıp 9 asist yaptı ve uzun sezonun fiziksel yorgunluğuna rağmen futbolun en verimli forvetlerinden biri olduğunu kanıtladı.
Mısır Kralı'nın imzası için rekabet
Al-Nassr'ın açık ilgisine rağmen, Salah için yapılan yarış tek taraflı bir rekabetten çok uzak. Suudi Pro Ligi'nden birkaç başka kulüp de durumu yakından takip ediyor ve nihai karar eninde sonunda oyuncunun kendisine ait olacak. Salah, Premier Lig'de neredeyse on yıl süren hakimiyetinin ardından, kariyerinin bir sonraki aşamasına en uygun projenin hangisi olduğuna karar vermek zorunda.
Ronaldo ise 2027 yılına kadar Al-Nassr'a bağlı kalacak ve Suudi Pro Ligi'nde kendi kişisel rekorlarını kırmak için aktif olarak mücadele ediyor. Her iki oyuncunun da hız kesmeye niyeti olmadığı göz önüne alındığında, Riyad'da güçlerini birleştirmeleri artık bir hayal değil. Al-Nassr, teknik direktörlük sorununu çözüp rakiplerin ilgisini uzak tutabilirse, Salah ve Ronaldo dönemi başlamasına sadece birkaç ay kalmış olabilir.