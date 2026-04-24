"Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi olmak ister misin?" Süper menajer Jorge Mendes, Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal'a ve geleceğin yıldızlarına tavsiyelerde bulunuyor

Mendes, genç müşterileriyle konuşurken izlediği doğrudan yaklaşımı ortaya koydu ve onları efsane olmakla sıradanlık arasında bir seçim yapmaya zorladı. Futbol tarihinin en büyük ikonlarının belirlediği profesyonel standartların, oyuncuların özel hayatlarında da yansıtılması gerektiğini vurguladı.

"Normalde oyuncularımla konuşur ve onlara şunu sorarım: 'Saha dışında da Cristiano Ronaldo veya Messi gibi mi olmak istiyorsunuz, yoksa... mı?'. İsim vermeyeceğim, ama fark bu," dedi Mendes, A Bola'nın aktardığına göre. "Kendimi çok ayrıcalıklı görüyorum. Cristiano, dünya futbol tarihinin en iyi oyuncusu ve aynı zamanda saha dışında da en iyi örnek. Çocuklara aktarmamız gereken model budur."

Mendes'e göre, dünya çapında bir yeteneğin gelişimi, genellikle bir kulübün ambleminin prestijinden ziyade "uygun bağlama" bağlıdır. O, birçok oyuncunun, doğuştan gelen yetenek düzeylerinden bağımsız olarak, düzenli olarak oynama fırsatı bulamadıkları için sistemde kaybolduğunu belirtti.

"Çoğu zaman en büyük kulübü değil, oynayabilecekleri ve gelişebilecekleri yeri seçiyoruz," diye ekledi. "Oynama süresi alabiliyorsanız, alt liglere gitmek daha iyi olabilir. Fırsat olmadan yetenek hiçbir işe yaramaz. Birçok oyuncu doğru ortamda olmadıkları için kayboluyor. Bir veya iki yıl oynamadan geçirdikleri için iyi değillermiş gibi görünüyor, ama sorun yetenek değil, fırsat."