"Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi olmak ister misin?" Süper menajer Jorge Mendes, Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal'a ve geleceğin yıldızlarına tavsiyelerde bulunuyor
Mendes, futbolun yeni nesli için çıtayı yükseltiyor
Mendes, Barcelona'nın genç yeteneği Yamal'a ve diğer yükselen yıldızlara, bu sporun zirvesine ulaşmak için nelerin gerekli olduğu konusunda güçlü bir mesaj verdi. 18 yaşındaki kanat oyuncusunun yakın zamanda yaşadığı sakatlık endişesinin ardından konuşan süper menajer, teknik becerinin kalıcı başarı için denklemin sadece bir parçası olduğunu vurguladı.
Mendes, genç oyuncuların takip etmesi gereken tek örnek olarak, uzun süredir müşterisi olan Ronaldo ve rakibi Messi'yi "ebedi" örnekler olarak gösterdi. Kariyerin ilk aşamalarında yapılan seçimlerin, özellikle yaşam tarzı ve disiplin konusunda, bir oyuncunun tam potansiyeline ulaşıp ulaşmayacağını belirlediğini söyledi.
Ronaldo ile Messi'yi karşılaştırmanın zorluğu
Mendes, genç müşterileriyle konuşurken izlediği doğrudan yaklaşımı ortaya koydu ve onları efsane olmakla sıradanlık arasında bir seçim yapmaya zorladı. Futbol tarihinin en büyük ikonlarının belirlediği profesyonel standartların, oyuncuların özel hayatlarında da yansıtılması gerektiğini vurguladı.
"Normalde oyuncularımla konuşur ve onlara şunu sorarım: 'Saha dışında da Cristiano Ronaldo veya Messi gibi mi olmak istiyorsunuz, yoksa... mı?'. İsim vermeyeceğim, ama fark bu," dedi Mendes, A Bola'nın aktardığına göre. "Kendimi çok ayrıcalıklı görüyorum. Cristiano, dünya futbol tarihinin en iyi oyuncusu ve aynı zamanda saha dışında da en iyi örnek. Çocuklara aktarmamız gereken model budur."
Mendes'e göre, dünya çapında bir yeteneğin gelişimi, genellikle bir kulübün ambleminin prestijinden ziyade "uygun bağlama" bağlıdır. O, birçok oyuncunun, doğuştan gelen yetenek düzeylerinden bağımsız olarak, düzenli olarak oynama fırsatı bulamadıkları için sistemde kaybolduğunu belirtti.
"Çoğu zaman en büyük kulübü değil, oynayabilecekleri ve gelişebilecekleri yeri seçiyoruz," diye ekledi. "Oynama süresi alabiliyorsanız, alt liglere gitmek daha iyi olabilir. Fırsat olmadan yetenek hiçbir işe yaramaz. Birçok oyuncu doğru ortamda olmadıkları için kayboluyor. Bir veya iki yıl oynamadan geçirdikleri için iyi değillermiş gibi görünüyor, ama sorun yetenek değil, fırsat."
Mali ihtiyat ve çocukluk sadakati üzerine tavsiyeler
Menajer ayrıca, gelecek vaat eden kariyerleri rayından çıkaran yaygın tuzaklara da değindi ve genç oyunculara gösteriş amaçlı projeler yerine istikrara odaklanmaları konusunda çağrıda bulundu. Oyunun elit kesiminin "zirvesine" henüz ulaşmamışlarsa, restoran açmak gibi zamansız iş girişimlerinin tehlikelerine karşı uyarıda bulundu.
Mendes, "Varlıklarınızı yönetin, bir ev satın alın, ailenize yardım edin," dedi. "Ama restoran açmaya başlamayın. Tabii, bir kaide üzerinde duran Cristiano değilseniz. Çünkü o, saha içinde ve dışında zaten bir profesör."
Yamal, iyileşmeye odaklanıyor
Yamal, son dönemde yaşadığı sakatlık nedeniyle şu anda rehabilitasyon sürecine odaklanmış durumda. Genç oyuncu, genç futbolcunun çalışma ahlakını sürekli öven Hansi Flick yönetimindeki kulübün uzun vadeli projesinin merkezinde yer almaya devam ediyor.