Cristiano Ronaldo ve Ivan Toney, Suudi Pro Ligi’nde Sezonun En İyi Oyuncusu ödülünün adayları arasında başı çekiyor

Al Nassr, ulusal şampiyonluk yolunda ilerlerken Cristiano Ronaldo takımın en önemli ismi olmaya devam ediyor. Tecrübeli oyuncu bu sezon 26 gol attı ve kısa süre önce Pro League’de 100 gol barajını aşan modern dönemin sadece üçüncü oyuncusu oldu. Yedi kez Maçın Adamı seçilen Ronaldo, Sezonun En İyi Oyuncusu ödülünün en büyük adayı olarak görülüyor.

1 Ocak 2023'te Al-Nassr'a katıldığından bu yana ilk büyük kupasını kazanmak için son gün galibiyetine ihtiyacı var. Adaylar arasında, kulüpte muhteşem bir ilk sezon geçiren takım arkadaşı Joao Felix de yer alıyor. Kayıtlı bir orta saha oyuncusu olarak rekor bir üç hat-trick kaydeden Felix, 12 asistle asist sıralamasında da lider konumda ve gol katkısı sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.



