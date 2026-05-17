Cristiano Ronaldo ve Ivan Toney, Suudi Pro Ligi’nde Sezonun En İyi Oyuncusu ödülünün adayları arasında başı çekiyor
Son günde yaşanan çekişmeli şampiyonluk mücadelesi
2025-26 ödül adaylıkları, kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesinin ortasında açıklandı. Perşembe günü oynanacak son maçlara girerken, Al Nassr 83 puanla zirvede ince bir avantaj yakaladı ve yenilgisiz Al Hilal’in tam olarak iki puan önünde yer alıyor. Lider takım, galibiyetin şampiyonluğu garantileyeceğini bilerek Damac ile karşılaşırken, rakibi Al Fayha karşısında zorlu bir sınava çıkacak. Herhangi bir hata, ikinci sıradaki rakibin son anda şampiyonluğu kapmasına yol açabileceğinden, baskı tamamen lider takımın üzerinde.
Ronaldo ve Felix, ulusal şampiyonluk peşinde
Al Nassr, ulusal şampiyonluk yolunda ilerlerken Cristiano Ronaldo takımın en önemli ismi olmaya devam ediyor. Tecrübeli oyuncu bu sezon 26 gol attı ve kısa süre önce Pro League’de 100 gol barajını aşan modern dönemin sadece üçüncü oyuncusu oldu. Yedi kez Maçın Adamı seçilen Ronaldo, Sezonun En İyi Oyuncusu ödülünün en büyük adayı olarak görülüyor.
1 Ocak 2023'te Al-Nassr'a katıldığından bu yana ilk büyük kupasını kazanmak için son gün galibiyetine ihtiyacı var. Adaylar arasında, kulüpte muhteşem bir ilk sezon geçiren takım arkadaşı Joao Felix de yer alıyor. Kayıtlı bir orta saha oyuncusu olarak rekor bir üç hat-trick kaydeden Felix, 12 asistle asist sıralamasında da lider konumda ve gol katkısı sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.
Toney ve diğer yıldızlar aday listesini tamamladı
Toney, Al-Ahli formasıyla muhteşem bir sezon geçirerek ligde oynadığı 31 maçta 32 gol attı. Toney dört kez hat-trick yaptı ve dokuz kez Maçın Adamı ödülünü kazandı. Öte yandan Al-Qadsiah'ın da kendi yıldızı Quinones var. Quinones, bu sezon 30 gol atarak 50 golle takımının tüm zamanların en golcü oyuncusu olurken, 13 kez Maçın Adamı ödülünü kazandı. Ayrıca, Ruben Neves, Al Hilal'ın orta sahasını yönetiyor ve 2.000 pas barajını aşan ilk oyuncu olurken, tehlikeli paslarda da herkesi geride bıraktı. Bu beş yıldız arasında adaleti sağlamak için lig, "Bu ödüle aday olabilmek için, bir oyuncunun 2025-26 Roshn Suudi Ligi'nde, oynadığı pozisyon veya uyruğu ne olursa olsun, takımının toplam maçlarının en az yüzde 40'ına katılmış olması gerekir." açıklamasını yaptı.
Avrupa'daki hayal kırıklığını telafi etmek
Perşembe günkü heyecan verici final maçı, sezonun şampiyonluğunu belirleyecek. Cumartesi günü AFC Şampiyonlar Ligi 2 finalinde Gamba Osaka'ya karşı aldığı 1-0'lık yıkıcı yenilginin ardından Al-Nassr, intikam almaya can atıyor. Damac'ı yenmeyi başarırlarsa, bu ulusal zafer, son zamanlarda yaşadıkları kıtasal hayal kırıklığını hafifletecek ve Riyad'ın dört bir yanında – ve Ronaldo'nun evinde – coşkulu kutlamalara yol açacak.