Cristiano Ronaldo ve Ivan Toney, büyük bir sürprizle Suudi Pro Ligi Altın Ayakkabı ödülünü Meksikalı forvet oyuncusuna kaptırdı
Al-Qadsiah'ın yıldızı gol krallığını kazandı
Sezonun başında pek kimsenin tahmin edemediği bir gelişmeyle, Quinones resmen Suudi Pro Ligi'nin gol kralı oldu. Meksika milli takım oyuncusu, takımının Al Ittihad ile oynadığı son hafta maçında ustalık dersi verdi; 5-1'lik galibiyette muhteşem bir hat-trick yaparak sezon gol sayısını 33'e çıkardı ve gol krallığı sıralamasının zirvesine yükseldi.
Al-Qadsiah'ın forveti, son maç gününe 30 golle girmiş ve 32 golle listenin başında yer alan Toney'in arkasında, 26 golle Ronaldo'nun ise önünde yer almıştı. Quinones en iyi performansını son güne sakladı. 2024 yazında Meksika ekibi Club América'dan Al-Qadsiah'a transfer olan forvet, Al-Ittihad karşısında attığı hat-trick ile toplam gol sayısını 33'e çıkardı ve zirveye yükselerek Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.
Avrupa'nın devleri geride kaldı
Quinones'in üstesinden gelmek zorunda kaldığı rakiplerin kalitesi göz önüne alındığında, bu başarı daha da dikkat çekici hale geliyor. 33 gole ulaşan eski Club America oyuncusu, Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da üst üste üçüncü Altın Ayakkabı ödülünü kazanmasını engelledi. Portekizli efsane, sezonun son gününde Al-Nassr'ın Damac'ı 4-1 mağlup ettiği maçta iki gol atarak sezonu 28 golle tamamladı ve takımına şampiyonluğu kazandırsa da, bu Quinones'e yetişmek için yeterli olmadı. Böylece Ronaldo, üst üste üçüncü Altın Ayakkabı ödülünü kaçırdı.
Yarış son ana kadar sürdü ve eski Brentford forveti Toney, 32 golle sezonu ikinci sırada tamamladı. Al-Ahli'nin forvet hattını sürükleyen Toney, Al-Khaleej'e karşı oynadığı son maçta gol atamadı ve Al-Qadsiah'ın forvetinin son anda onu geçmesine izin verdi.
Ronaldo'nun efsanevi rekoru hâlâ kırılmadı
Bu sezon bireysel ödülü kaçırmış olsa da Ronaldo, en büyük istatistiksel başarısının hâlâ rakipsiz olmasıyla teselli bulabilir. Al-Nassr kaptanı, Suudi Pro Ligi’nde tek bir sezonda atılan en fazla gol rekorunun sahibidir.
Quinones ve Toney birbirlerini inanılmaz zirvelere taşıdılar, ancak ikisi de Portekizli süperstarın 2023-24 sezonunda kırdığı tarihi 35 gol rekoruna ulaşamadı. Ronaldo'nun sadece 31 maçta attığı 35 gol, Körfez ülkesindeki forvetler için altın standart olmaya devam ediyor.
Meksika için Dünya Kupası rüzgarı
Quinones için bu bireysel ödülün gelme zamanı daha iyi olamazdı. 2026 Dünya Kupası ufukta görünürken, forvet oyuncusu Meksika milli takım teknik direktörü Javier Aguirre’ye uluslararası sahnede hazır olduğuna dair net bir mesaj gönderdi. Dünyanın en pahalı savunma oyuncularından bazılarının yer aldığı bir ligde gösterdiği performans, El Tri’nin hücum hattını sürüklemeye hazır olduğunu gösteriyor.