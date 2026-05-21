Cristiano Ronaldo ve Ivan Toney, büyük bir sürprizle Suudi Pro Ligi Altın Ayakkabı ödülünü Meksikalı forvet oyuncusuna kaptırdı

Sezonun başında pek kimsenin tahmin edemediği bir gelişmeyle, Quinones resmen Suudi Pro Ligi'nin gol kralı oldu. Meksika milli takım oyuncusu, takımının Al Ittihad ile oynadığı son hafta maçında ustalık dersi verdi; 5-1'lik galibiyette muhteşem bir hat-trick yaparak sezon gol sayısını 33'e çıkardı ve gol krallığı sıralamasının zirvesine yükseldi.

Al-Qadsiah'ın forveti, son maç gününe 30 golle girmiş ve 32 golle listenin başında yer alan Toney'in arkasında, 26 golle Ronaldo'nun ise önünde yer almıştı. Quinones en iyi performansını son güne sakladı. 2024 yazında Meksika ekibi Club América'dan Al-Qadsiah'a transfer olan forvet, Al-Ittihad karşısında attığı hat-trick ile toplam gol sayısını 33'e çıkardı ve zirveye yükselerek Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.