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Cristiano Ronaldo ve David Beckham MLS’te! Eski Manchester United takım arkadaşından, Portekizli efsanenin sonraki adımına ilişkin teknik direktörlük tahmini
Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki sözleşmesi sona ermek üzere
Ronaldo geleceğe yönelik planlarını henüz açıklamadığı için şu aşamada hiçbir ihtimal fazla sıra dışı sayılamaz. Şubat 2027'de 42 yaşına girecek olan yıldızın, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin son şampiyonu Al-Nassr ile yaptığı yüksek ücretli sözleşme gelecek yaz sona erecek.
Portekizli tüm zamanların en iyisinin daha ne kadar oynayabileceği sorgulanırken, 234 kez millî formayı giydiği kariyerine son vermesi yönündeki çağrılar da yoğunlaşıyor. Ancak kendinden şüphe edenlere kulaklarını tıkayıp onları haksız çıkarmak, eski Real Madrid forvetinin en belirgin özelliklerinden biri.
Ronaldo, oğlu Cristiano Junior Riyad'da altyapı basamaklarını tırmanırken emekliliğinin yakın olduğuna dair hiçbir işaret vermedi. Yirmi yılı aşkın süredir durmaksızın çalışan Ronaldo, mümkün olduğunca uzun süre oynamayı hedefliyor.
Orta Doğu'daki sözleşmesi, Al-Nassr'da yüzde 20'lik bir hisseyi de kapsıyor. Bu hisse, kulüpte yöneticilik ve teknik direktörlük görevlerinin kapısını açabilir. Ronaldo'nun bir aşamada kendi kulübünü satın alma seçeneğini değerlendirebileceği ve ardından kulübü yönetim kurulundan idare edebileceği de öne sürüldü.
- Getty/GOAL
Ronaldo emekli olduğunda ne yapacak?
Old Trafford'da CR7 ile birlikte çalışan Simpson, yetişkinlik hayatının tamamını dünyanın dört bir yanındaki antrenman sahalarında ve soyunma odalarında geçirmiş birinin geri planda kalmayı kabullenebileceğine pek inanmıyor.
Ronaldo'nun bir sonraki adımının ne olacağı sorulan Simpson, en iyi bahis sitelerine ev sahipliği yapan Free Bets ile iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Bence teknik direktörlük yapacak. Bunu bir süredir düşünüyorum. David Beckham'ın yaptığını mı yapar, yoksa teknik direktör mü olur? Sahada olmak konusunda belki biraz daha tutkulu olup olmadığını bilmiyorum.”
CR7, MLS ekibi Inter Miami'de Beckham'a katılabilir mi?
Manchester United'ın bir diğer ikonik 7 numarası ve Real Madrid'de La Liga şampiyonluğu yaşamış bir isim olan Beckham, MLS Cup şampiyonu Inter Miami'nin ortak sahibi. Güney Florida'da sekiz kez Ballon d’Or kazanan Messi'yle birlikte çalışıyor.
Ronaldo'nun da benzer bir yol izleyerek Nu Stadium'da Becks'in yönetiminde teknik direktörlük yapıp yapamayacağı sorulan Simpson, “İlginç olurdu, değil mi?!” dedi.
Simpson sözlerini şöyle sürdürdü: “Bildiğim kadarıyla Al-Nassr'da hisseleri var. Ronaldo'yu teknik direktör olarak görmek ilginç olurdu. Ama konuşma tarzına, kişiliğine, standartlarına ve beklentilerine, özellikle de United'a döndüğündeki hâline bakınca, üst düzey bir teknik direktör olabilecek, oyunu anlayıp inceleyebilecek kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum. Onu bu rolde görmek ilginç olurdu.
“Kulübün sahibi olup kenara çekilmek ve işin bu yönüyle ilgilenmek onu mutlu eder mi, bilmiyorum. 16 yaşından beri her gün sahada. Bunu nasıl bırakırsınız? Biz bile bırakmakta zorlanıyoruz. O, bunu çoğu kişiden 10 yıl daha uzun süredir yapıyor.”
- Getty/GOAL
Sahiplik, antrenörlük, sinema: Ronaldo için çeşitli seçenekler
İki kez MLS'nin en değerli oyuncusu seçilen Messi'nin Miami ile sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor. Arjantin ile Dünya Kupası ve Copa America zaferleri yaşayan Messi, millî takım kariyerine son verdi. Futbolculuk kariyerini ne zaman noktalayacağı da hararetli tartışmalara konu oluyor.
Sakin konuşan 39 yaşındaki Messi'nin teknik direktörlüğe yönelmesi beklenmiyor. Barcelona'da perde arkasında üstleneceği bir görevin ona daha cazip gelmesi muhtemel. Ancak Messi'nin ardından Florida'ya ezeli rakibi de gelebilir. Bu isim, Amerikan rüyasının peşinden giderken Hollywood'daki gişe rekortmeni filmlerde rol almayı da hedefliyor.
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