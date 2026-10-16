Ronaldo geleceğe yönelik planlarını henüz açıklamadığı için şu aşamada hiçbir ihtimal fazla sıra dışı sayılamaz. Şubat 2027'de 42 yaşına girecek olan yıldızın, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin son şampiyonu Al-Nassr ile yaptığı yüksek ücretli sözleşme gelecek yaz sona erecek.

Portekizli tüm zamanların en iyisinin daha ne kadar oynayabileceği sorgulanırken, 234 kez millî formayı giydiği kariyerine son vermesi yönündeki çağrılar da yoğunlaşıyor. Ancak kendinden şüphe edenlere kulaklarını tıkayıp onları haksız çıkarmak, eski Real Madrid forvetinin en belirgin özelliklerinden biri.

Ronaldo, oğlu Cristiano Junior Riyad'da altyapı basamaklarını tırmanırken emekliliğinin yakın olduğuna dair hiçbir işaret vermedi. Yirmi yılı aşkın süredir durmaksızın çalışan Ronaldo, mümkün olduğunca uzun süre oynamayı hedefliyor.

Orta Doğu'daki sözleşmesi, Al-Nassr'da yüzde 20'lik bir hisseyi de kapsıyor. Bu hisse, kulüpte yöneticilik ve teknik direktörlük görevlerinin kapısını açabilir. Ronaldo'nun bir aşamada kendi kulübünü satın alma seçeneğini değerlendirebileceği ve ardından kulübü yönetim kurulundan idare edebileceği de öne sürüldü.