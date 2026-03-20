Cristiano Ronaldo ve Bernardo Silva, Portekiz'in ABD ve Meksika ile oynayacağı maçların kadrosunda yer almadı; Roberto Martinez bu sürpriz kararları açıkladı

Portekiz’in son kadro açıklamasındaki en önemli haber, kaptan Ronaldo ve Manchester City’nin yıldızı Silva’nın kadroda yer almaması oldu. Taraftarlar bu iki tecrübeli oyuncunun hücum hattını yönetmesine alışkın olsa da, Martinez Meksika ve ABD ile oynanacak bu milli maçlar için pragmatik bir yaklaşım benimsedi

Bu karar, zorlu bir iç saha takviminin ardından kilit oyuncuları korumak istemesi kaynaklanıyor. En deneyimli yıldızlarını kadroya almayarak, teknik direktör rekabetçi olmayan maçlarda anlık sonuçlardan ziyade uzun vadeli form durumuna öncelik veriyor ve böylece takımın liderlerinin önündeki zorlu mücadeleler için zinde kalmasını sağlıyor.