Getty
Çeviri:
Cristiano Ronaldo ve Bernardo Silva, Portekiz'in ABD ve Meksika ile oynayacağı maçların kadrosunda yer almadı; Roberto Martinez bu sürpriz kararları açıkladı
Gazilerin yönetimi
Portekiz’in son kadro açıklamasındaki en önemli haber, kaptan Ronaldo ve Manchester City’nin yıldızı Silva’nın kadroda yer almaması oldu. Taraftarlar bu iki tecrübeli oyuncunun hücum hattını yönetmesine alışkın olsa da, Martinez Meksika ve ABD ile oynanacak bu milli maçlar için pragmatik bir yaklaşım benimsedi
Bu karar, zorlu bir iç saha takviminin ardından kilit oyuncuları korumak istemesi kaynaklanıyor. En deneyimli yıldızlarını kadroya almayarak, teknik direktör rekabetçi olmayan maçlarda anlık sonuçlardan ziyade uzun vadeli form durumuna öncelik veriyor ve böylece takımın liderlerinin önündeki zorlu mücadeleler için zinde kalmasını sağlıyor.
Fitness konusundaki endişeleri açıklamak
Martinez, Ronaldo'nun yokluğunun uzun vadeli bir endişe kaynağı değil, geçici bir aksilik olduğunu hemen açıkladı. İspanyol teknik adam, "Dünya Kupası tehlikede değil!" dedi. "O tehlikede değil, hayır. Bu hafif bir kas sakatlığı ve bir ya da iki hafta içinde sahalara dönebileceğini düşünüyoruz. Cristiano'nun sezon boyunca fiziksel olarak gösterdiği performans, onun harika bir formda olduğunu gösteriyor."
Man City'nin oyun kurucusu ile ilgili olarak Martinez, kararın kulüp ile istişare edilerek alındığını belirtti. "Bernardo Silva konusunda, oyuncunun kulübünün sağladığı tıbbi bilgilere dayanan teknik bir karar verildi."
Derinlik ölçümü
Tecrübeli oyuncuların yokluğu, Portekiz’in yükselen yeteneklerine, yaz aylarında Kuzey Amerika’da düzenlenecek Dünya Kupası’na hazırlanırken uluslararası sahnede yeteneklerini sergilemek için nadir bir fırsat sunuyor. Martinez, bunu kadro için hayati bir öğrenme dönemi olarak görüyor ve bu sayede her zamanki yıldız oyuncularına güvenmek zorunda kalmadan farklı taktik düzenleri deneme imkânı buluyor.
"Bu aşamayı yeni oyuncuları denemek için değerlendirmemiz gerektiğini daha önce de söylemiştim. Şimdi deneme zamanı ve hak eden oyuncuları kadroya çağırma zamanı," diye ekledi. "Ancak bunun için bahsettiğiniz oyuncular için yer açmamız gerekiyor."
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
Portekiz şu anda 2026 Dünya Kupası hazırlıklarına odaklanmış durumda; 29 Mart’ta Meksika ile, üç gün sonra ise ABD ile birer hazırlık maçı oynayacak. Selecao, Özbekistan, Kolombiya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Jamaika veya Yeni Kaledonya’nın yer aldığı play-off turunun galibi ile birlikte K Grubu’nda yer alıyor.
Reklam