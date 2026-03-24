Cristiano Ronaldo ve arkadaşları yepyeni bir görünüme kavuşuyor! PUMA, 2026 Dünya Kupası öncesinde dalgalı desenli yeni Portekiz formalarını tanıttı

Deplasman forması da ülkenin denizcilik geleneğine saygı duruşunda bulunuyor; beyaz zemin üzerine yerleştirilen turkuaz dalga deseni, Portekiz’in çevresindeki okyanusla olan derin bağını yansıtıyor. Ev ve deplasman formalarının sembolizmi, sınırsız ve doğal hareket için tasarlanan PUMA’nın hafif ULTRAWEAVE kumaşı sayesinde modern teknolojiyle bir araya getirildi.

PUMA Teamsport'un kıdemli tasarımcısı David Mckenzie, "Burada sadece bir forma tasarlamayı düşünmedik; Portekiz'in dünya sahnesinde taşıdığı tarihin ağırlığını ve zafere olan açlığını da düşündük," dedi. "Dalga tasarımı, istikrarlı, güçlü ve durdurulamaz Portekiz ruhuna bir övgü niteliğinde. İster tıklım tıklım dolu bir stadyumda ister yerel bir sahada olsun, her oyuncunun ve taraftarın forma sevgisinden kaynaklanan o eşsiz gururu hissetmesini istiyoruz."