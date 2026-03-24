Cristiano Ronaldo ve arkadaşları yepyeni bir görünüme kavuşuyor! PUMA, 2026 Dünya Kupası öncesinde dalgalı desenli yeni Portekiz formalarını tanıttı
PUMA, Portekiz'in yeni iç saha ve deplasman formalarını tanıttı
PUMA, bu yaz ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuvaya geri sayım sürerken, Portekiz'in gurur verici denizcilik mirasından ilham alarak ülkenin yeni iç saha ve deplasman formalarını tanıttı. Haziran ayında Dünya Kupası başladığında Seleccao favori takımlar arasında yer alacak ve yeni formalarının da bu sayede ikonik hale gelmesini umuyor.
Atlantik'ten ilham alınarak
Alman spor giyim devi, iç saha forması için klasik koyu kırmızı ve koyu yeşil renk paletinden sapmamış; her zamanki gibi kırmızı renk temel oluştururken yeşil renk ise süslemelerde kullanılmış. Ancak bu görünüm, ülkeyi çevreleyen Atlantik Okyanusu'na atıfta bulunan ve aynı zamanda "Portekiz halkının ritmik enerjisini ve başarıya yönelik istikrarlı azmini" simgeleyen ince dalgalı çizgi deseniyle daha da zenginleştirilmiş.
Dalgalı desenli beyaz deplasman forması
Deplasman forması da ülkenin denizcilik geleneğine saygı duruşunda bulunuyor; beyaz zemin üzerine yerleştirilen turkuaz dalga deseni, Portekiz’in çevresindeki okyanusla olan derin bağını yansıtıyor. Ev ve deplasman formalarının sembolizmi, sınırsız ve doğal hareket için tasarlanan PUMA’nın hafif ULTRAWEAVE kumaşı sayesinde modern teknolojiyle bir araya getirildi.
PUMA Teamsport'un kıdemli tasarımcısı David Mckenzie, "Burada sadece bir forma tasarlamayı düşünmedik; Portekiz'in dünya sahnesinde taşıdığı tarihin ağırlığını ve zafere olan açlığını da düşündük," dedi. "Dalga tasarımı, istikrarlı, güçlü ve durdurulamaz Portekiz ruhuna bir övgü niteliğinde. İster tıklım tıklım dolu bir stadyumda ister yerel bir sahada olsun, her oyuncunun ve taraftarın forma sevgisinden kaynaklanan o eşsiz gururu hissetmesini istiyoruz."
Gömlekler ne zaman piyasaya çıkacak?
Portekiz, turnuvanın asıl aşaması için Atlantik'i aşmadan önce, bu milli maç aralığında oynayacağı birkaç hazırlık maçında yeni formalarını ilk kez giyecek. Roberto Martinez'in takımı, Cumartesi günü Meksika karşısında yeni iç saha formalarını giyecek; önümüzdeki hafta ise ABD Milli Takımı karşısında deplasman formalarını giyecek.