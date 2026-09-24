AFP
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Cristiano Ronaldo VAR’ın ofsayt kararıyla engellendi, Portekiz’e galibiyeti Joao Felix getirdi
Felix, Portekiz adına erken golü attı
Portekiz, Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'taki mücadelesine Estadio Jose Alvalade'de Galler'i 1-0 yenerek başladı. The Athletic'e göre bu, eksik bir Galler takımı adına takdire değer bir performanstı, ancak ev sahibi ekip sonunda üç puanın tamamını aldı.
Belirleyici an 22. dakikada geldi; Nuno Mendes topla ilerledi ve ceza sahası dışında Joao Felix'i boş durumda buldu. Felix, Ben Davies'e sert şekilde çarpıp yön değiştiren sağ ayağıyla bir şut çıkardı; bu da kaleci Danny Ward'ın geç atlamasına neden oldu ve topun ağlara gitmesini engelleyemedi.
Ronaldo'nun dönüm noktası niteliğindeki golleri geçersiz sayıldı
Felix sevinirken, Cristiano Ronaldo ise kale önünde son derece sinir bozucu bir gece geçirdi. Ronaldo, maçın erken bölümünde yakın mesafeden net bir fırsatı değerlendiremedi; 59. dakikada ise Bruno Fernandes, Galler savunmasının arkasına çok şık bir pas gönderdi.
Ronaldo topu kayarak uzak köşeye yerden gönderdi ve Portekiz formasıyla 147. millî golünü attığını düşündü. Ancak sevinci kısa sürdü; VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Böylece Ronaldo, kariyerindeki 1.000 gole ulaşma yönündeki nihai hedefine giden yolu kısaltmayı başaramadı ve şu ana kadar 979 golde kaldı.
Oyuncu değişikliği ve hücumdaki sıkıntılar
İptal edilen golünden dakikalar sonra Ronaldo, teknik direktör Roberto Martinez'in hücum hattını tazeleme kararı almasıyla 67. dakikada yerini Goncalo Ramos'a bıraktı. Maç boyunca iki net fırsat yaratan ve toplam 23 şut çeken Portekiz, buna rağmen karşılaşmanın fişini çekmekte zorlandı.
Galler savunmada dirençli kalmayı sürdürdü ve 15 uzaklaştırma ile 52 top kazanmayla maçın içinde kaldı. Ward, deplasman ekibini oyunda tutmak için dört kurtarış yaptı ancak Galler sonuçta eşitlik golünü bulacak hücum kalitesinden yoksun kaldı ve maç boyunca yaptığı beş denemede kaleyi bulan sadece bir şutta kaldı.
- Getty Images Sport
Grup 4'te sırada ne var?
Bu kıl payı galibiyetin ardından Portekiz, pazar günü grup liderini belirleyecek kritik Norveç maçına odaklanacak. Norveç, Erling Haaland önderliğinde Danimarka'yı 3-2 mağlup ederek 4. Grup'ta liderlik için mücadeleyi kızıştırdı.
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