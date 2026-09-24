Portekiz, Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'taki mücadelesine Estadio Jose Alvalade'de Galler'i 1-0 yenerek başladı. The Athletic'e göre bu, eksik bir Galler takımı adına takdire değer bir performanstı, ancak ev sahibi ekip sonunda üç puanın tamamını aldı.

Belirleyici an 22. dakikada geldi; Nuno Mendes topla ilerledi ve ceza sahası dışında Joao Felix'i boş durumda buldu. Felix, Ben Davies'e sert şekilde çarpıp yön değiştiren sağ ayağıyla bir şut çıkardı; bu da kaleci Danny Ward'ın geç atlamasına neden oldu ve topun ağlara gitmesini engelleyemedi.



