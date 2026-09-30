Artan spekülasyonlara rağmen, Jesus başlangıçta aradaki gerilimi küçümsemeye çalıştı ve Norveç maçında durumu yanlış yönettiğini kabul etti. "Hatanın olduğu yer buydu; onu yaklaşık 15 dakika sonra ısınmaya göndermeliydim. Ne olacağını bilmiyordum, maçı izlemeye başladım ve onu oyuna almadım," diye açıkladı Jesus.

Teknik direktör, başlangıçta Ronaldo'nun ilk iki maçta oynamayacağı konusunda anlaşmaya vardıklarını, ancak tecrübeli oyuncudan maç ortasında ısınmasını isteme yönündeki kararının kaptanın öfkesini gereksiz yere körüklediğini de ekledi.