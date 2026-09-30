AFP
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Cristiano Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı büyük anlaşmazlığın ardından Danimarka’daki Portekiz kampından ayrıldı
Kopenhag'da yükselen gerilim
Marca ve OneFootball'ın haberlerine göre Ronaldo, Portekiz'in Kopenhag'da hazırlıklarını sürdürdüğü stadyumdan ayrıldı. Bu, Jorge Jesus'un düzenlediği basın toplantısında forvet oyuncusunun çarşamba günkü çalışmada yer alacağını medyaya garanti etmesinden kısa süre sonra gerçekleşti.
Gerilim ilk olarak, Portekiz'in Norveç'i 2-1 mağlup ettiği son Uluslar Ligi karşılaşmasında başladı. Ronaldo 90 dakikanın tamamında yedek kulübesinde kalırken, Joao Felix ile Goncalo Ramos ilk 11'de sahaya çıktı. Galibiyetin ardından Ronaldo, durumdan gözle görülür şekilde rahatsız olarak doğrudan soyunma odasına gitti.
- AFP
Menajer, ısınmada hata yaptığını kabul etti
Artan spekülasyonlara rağmen, Jesus başlangıçta aradaki gerilimi küçümsemeye çalıştı ve Norveç maçında durumu yanlış yönettiğini kabul etti. "Hatanın olduğu yer buydu; onu yaklaşık 15 dakika sonra ısınmaya göndermeliydim. Ne olacağını bilmiyordum, maçı izlemeye başladım ve onu oyuna almadım," diye açıkladı Jesus.
Teknik direktör, başlangıçta Ronaldo'nun ilk iki maçta oynamayacağı konusunda anlaşmaya vardıklarını, ancak tecrübeli oyuncudan maç ortasında ısınmasını isteme yönündeki kararının kaptanın öfkesini gereksiz yere körüklediğini de ekledi.
FPF müdahalesi ve otoriteyi ortaya koyma
Durum öylesine hassas bir hâl aldı ki Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proenca, iki isimle de acil bir toplantı yaptı. Jesus, Ronaldo'nun isyan etmediğinde ısrar ederek, "Antrenmana çıkmayı reddetmedi... Sizce bir milli takım oyuncusu antrenmana çıkmayı reddeder mi?" dedi. Ayrıca otoritesini net biçimde yeniden vurgulayarak, "Hiçbir oyuncu fikrimi değiştirmeme neden olamaz. O da değil, futboldaki başka hiç kimse de. Hiçbir başkan da. Asla, kesinlikle hiç kimse" ifadelerini kullandı. Ancak gerçekler onun iyimser mesajıyla çelişti; zira Ronaldo daha sonra siyah bir minibüsle Parken Stadyumu'ndan ayrılırken görüldü.
- AFP
Sonraki adımlara bakıldığında
Özel jeti, onu bu gece yeniden Madrid'e götürmek için çoktan Danimarka'ya doğru yola çıktı. Portekiz, efsanevi kaptanı olmadan Danimarka ile karşılaşmaya hazırlanırken, bu erken ayrılığın onun görkemli milli takım kariyerinin sonunu işaret edip etmediği ise belirsizliğini koruyor.
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