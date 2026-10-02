Takımın 2025 turnuvasında aynı statta aldığı 1-0'lık çeyrek final yenilgisinin anılarını geride bırakma becerisi üzerine konuşan Ruben Dias'ın savunmadaki partneri, mixed-zone değerlendirmesine şöyle başladı: "Çok zorlu bir rakibe karşı, çok zor bir zeminde son derece olgun bir performans sergiledik. Burada daha önce de oynadık ve zorlandık. Takım olarak çok eksiksiz bir performanstı, bizim adımıza harika bir maçtı ama en iyimiz miydi bilmiyorum çünkü üç harika maç oynadık. Bu milli takım kampını tamamlamak için geriye bir maç kaldı."

Ronaldo'yla ilgili durum hakkında art arda sorular yöneltilince, savunma oyuncusu tavrını netleştirmeden önce federasyonun basın görevlisine baktı: "Cristiano Ronaldo'ya çok yakınım ve ona karşı büyük bir sevgim olduğunu o da biliyor ama bu konuda konuşamayacağım yönünde talimat aldım, o yüzden..."

Daha fazla soruyla karşılaşınca gazetecilerden özür diledi: "Bunun hakkında konuşamam, üzgünüm, gerçekten konuşamam."