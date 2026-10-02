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Cristiano Ronaldo tartışması konusunda Renato Veiga'ya sessizlik talimatı: Portekizli savunmacı katı emirlere uyuyor
Federasyon, zaferin ardından savunmacıya konuşma yasağı getirdi
Genç stoper, Kopenhag'da alınan değerli deplasman galibiyetinin ardından kaptanının iç çekişmesine değinmemesi yönünde Portekiz Futbol Federasyonu'nun (FPF) sıkı talimatlarına uydu. Gerilim, 41 yaşındaki forvetin kamptan ayrılmasıyla tırmandı; oyuncu, Jesus'un onu bir kez daha yedekler arasına yazma kararına, maçın başlama vuruşundan sadece 24 saat önce böyle tepki verdi. Danimarka karşısında alınan etkileyici 4-2'lik Uluslar Ligi galibiyeti, sonuç olarak Portekiz soyunma odasını saran ve giderek büyüyen dramın gölgesinde kaldı.
- Xinhua
"Bu konuda konuşamam"
Takımın 2025 turnuvasında aynı statta aldığı 1-0'lık çeyrek final yenilgisinin anılarını geride bırakma becerisi üzerine konuşan Ruben Dias'ın savunmadaki partneri, mixed-zone değerlendirmesine şöyle başladı: "Çok zorlu bir rakibe karşı, çok zor bir zeminde son derece olgun bir performans sergiledik. Burada daha önce de oynadık ve zorlandık. Takım olarak çok eksiksiz bir performanstı, bizim adımıza harika bir maçtı ama en iyimiz miydi bilmiyorum çünkü üç harika maç oynadık. Bu milli takım kampını tamamlamak için geriye bir maç kaldı."
Ronaldo'yla ilgili durum hakkında art arda sorular yöneltilince, savunma oyuncusu tavrını netleştirmeden önce federasyonun basın görevlisine baktı: "Cristiano Ronaldo'ya çok yakınım ve ona karşı büyük bir sevgim olduğunu o da biliyor ama bu konuda konuşamayacağım yönünde talimat aldım, o yüzden..."
Daha fazla soruyla karşılaşınca gazetecilerden özür diledi: "Bunun hakkında konuşamam, üzgünüm, gerçekten konuşamam."
Genç oyuncu, kritik milli rolün tadını çıkarıyor
Medyaya konuşma yasağına rağmen, 2003 doğumlu stoper yeni dönemin ilk üç maçında da sahada kaldığı her dakikayı oynadı.
Milli davaya bağlılığını yineleyen oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Norveç maçı öncesinde de söylediğim gibi, hem kulübüm hem de milli takım için elimden gelenin en iyisini vermek adına her gün çalışıyorum. Benim için Selecao forması giymek, bir oyuncunun, bu durumda Portekizli bir oyuncunun, hissedebileceği ve yaşayabileceği en büyük ayrıcalık. Camisola das Quinas'ı üzerime geçirdiğim her anı büyük bir gururla yaşıyorum ve gelişimimi sürdürmek için çalışmaya devam edeceğim."
Jesus yönetiminde takımın taktik gelişimini değerlendiren oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada daha önce de oynadık ve kolay olmamıştı, bu yüzden bugünkü sonucun değeri daha da büyük. Hocanın bizden istediklerini giderek daha sağlam şekilde sahaya yansıttığımız, çok olgun bir performans ortaya koyduk. Birlikte çalışma konusunda da daha fazla zamanımız oldu ve şimdi odağımız bir sonraki maçta."
- Ball Raw Images
Namağlup lider, İskandinav sınavına çıkıyor
Brezilya şimdi pazar günü Estadio do Dragao'da Norveç'i ağırlarken zirvedeki yerini sağlamlaştırmak için kusursuz bir milli maç arasını hedefliyor. Kopenhag'da Mikkel Damsgaard ve Rasmus Hojlund'a iki gol birden yedikten sonra savunmayı toparlamak hâlâ acil bir öncelik olmaya devam ediyor. Jesus'un takımının, lig maçlarına dönmeden önce galibiyet serisini uzatabilmesi için saha dışındaki gürültüden de uzak durması şart.
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