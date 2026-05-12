Cristiano Ronaldo, Suudi Pro Ligi şampiyonluğunun Lionel Messi'nin Inter Miami'de kazandığı MLS Kupası zaferiyle "asla karşılaştırılamayacağını" söyledi

Eski Fransa milli takım savunma oyuncusu Frank Leboeuf, Cristiano Ronaldo'yu sert bir şekilde eleştirdi ve Al-Nassr ile kazanacakları Suudi Pro Ligi şampiyonluğunun, Lionel Messi'nin Inter Miami'de yarattığı dönüştürücü etkiyle kıyaslanamayacağını vurguladı. Yorumcu, Portekizli tecrübeli oyuncunun Orta Doğu'da kazanacağı herhangi bir kupa için asıl sorumlunun bireysel yeteneklerden ziyade kulüplerin yaptığı büyük yatırımlar olduğunu iddia ediyor.

    RMC Sport'a konuşan Leboeuf, bu ebedi rekabet hakkında yaptığı değerlendirmede oldukça net konuştu. Messi, Temmuz 2023'te Inter Miami'ye katıldı ve hemen Leagues Cup'ı kazandı; daha sonra Supporters' Shield ve MLS Cup'ı da ekleyerek 101 maçta 87 gol ve 47 asist kaydetti. Buna karşılık, Ronaldo Ocak 2023'te Al-Nassr'a katıldı ve 139 maçta 121 gol attı, ancak henüz ligi kazanamadı. Leboeuf şunları söyledi: "Bu konuda çok net olmalıyız. Ne olursa olsun, Al Nassr kupayı kaldırmayı başarırsa, bu Ronaldo'nun başarısı olmayacak. O bu övgüyü hak etmeyecek. En azından benim için."

    Fransız futbolcu, Arjantinli kaptanın zor durumdaki bir takımı nasıl anında canlandırdığını vurgulayarak, bu zıt gelişmeleri örnek gösterdi. Leboeuf, bu dönüşümün olağanüstü hızının, eski Manchester United forvetinin aşamadığı bir çıtayı belirlediğine inanıyor. Bu farkı vurgulayarak şöyle sordu: "Karşılaştırmak mı istiyorsunuz? O zaman karşılaştıralım. Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da bir şampiyonluk kazanması, Lionel Messi'nin Inter Miami ile ilk kupasını kazanmasıyla asla eşdeğer olamaz. Messi, ligin en alt sıralarında yer alan bir kulübe geldi ve onu anında dönüştürdü. Bunu ilk sezonunda başardı. Vay canına."

    Al-Nassr, 82 puanla ligin zirvesine ulaştı ve Al-Hilal’in beş puan önünde yer alıyor. Ancak yorumcu, bunun kahramanlık değil, yüksek harcamalardan kaynaklandığını savunuyor. “Peki ya Ronaldo? İlk yılında başaramadı. İkinci yılında da başaramadı. Üç yıl sürdü ve bu hedefe yaklaşabilmek için bile devasa bir ‘yardımcı’ ordusuna ihtiyaç duydu. Şampiyonluk için mücadele edebilmesi için kulübün, özellikle onu desteklemek üzere Avrupa'nın en iyi oyuncularının yarısını transfer etmesi gerekti." Yorumcu şu sonuca vardı: "Eğer kazanırlarsa, bu Cristiano Ronaldo'nun bireysel büyüklüğünün değil, takım arkadaşlarının çabalarının ve transferlerin gücünün bir sonucu olacaktır. Onları o taşımadı; onu taşıyacak kadar büyük bir temel oluşturanlar onlardı."

    Al-Nassr, Salı günü Al-Hilal ile şampiyonluk yarışındaki konumunu sağlamlaştırma fırsatı bulacağı hayati bir iç saha maçına çıkacak. Ligin ötesinde ise, Cumartesi günü Gamba Osaka ile oynayacakları AFC Şampiyonlar Ligi İkinci Lig finali için hazırlıklarını sürdürüyor. Yaklaşan bu maçları kazanmaları halinde tarihi bir çifte zafer elde ederek mevcut durumu tamamen değiştirebilirler.

