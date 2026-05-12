Cristiano Ronaldo, Suudi Pro Ligi şampiyonluğunun Lionel Messi’nin Inter Miami’de kazandığı MLS Kupası zaferiyle “asla karşılaştırılamayacağını” söyledi

Al-Nassr, 82 puanla ligin zirvesine ulaştı ve Al-Hilal’in beş puan önünde yer alıyor. Ancak yorumcu, bunun kahramanlık değil, yüksek harcamalardan kaynaklandığını savunuyor. “Peki ya Ronaldo? İlk yılında başaramadı. İkinci yılında da başaramadı. Üç yıl sürdü ve bu hedefe yaklaşabilmek için bile devasa bir ‘yardımcı’ ordusuna ihtiyaç duydu. Şampiyonluk için mücadele edebilmesi için kulübün, özellikle onu desteklemek üzere Avrupa'nın en iyi oyuncularının yarısını transfer etmesi gerekti." Yorumcu şu sonuca vardı: "Eğer kazanırlarsa, bu Cristiano Ronaldo'nun bireysel büyüklüğünün değil, takım arkadaşlarının çabalarının ve transferlerin gücünün bir sonucu olacaktır. Onları o taşımadı; onu taşıyacak kadar büyük bir temel oluşturanlar onlardı."