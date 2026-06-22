Cristiano Ronaldo her zamanki gibi ön plandaydı; güneşli Palm Beach’teki antrenmanda 41 yaşındaki oyuncu son derece neşeli bir hal sergiledi ve takım arkadaşlarıyla şakalaştı. Kendinden şüphe mi? Hayır, hiç de değil! Ayrıca takım içindeki sözde gerginlikleri de iki kelimeyle ortadan kaldırdı: Instagram'da paylaştığı ve Joao Neves'in de iki başparmağını havaya kaldırdığı bir antrenman fotoğrafının altına "Siempre Unidos" (her zaman bir arada) yazdı.
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Cristiano Ronaldo, sevilmeyen bir takım arkadaşı mı? Sahte bir paylaşım, Christoph Kramer’in tartışmalı bir şüpheyi alevlendiriyor
Ancak Dünya Kupası’nın favori takımlarından birinin perde arkasında, açılış maçında Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne karşı alınan hayal kırıklığı yaratan 1-1 beraberliğin ardından ortalık fena halde kaynıyor – tartışmanın merkezinde ise süperstar Ronaldo yer alıyor. Beş kez Dünya’nın En İyi Futbolcusu seçilen bu oyuncu hâlâ yeterince iyi mi, yoksa şampiyonluk yolunda bir engel mi?
Ünlü televizyon yorumcularının görüşleri oldukça net. Thierry Henry, FOX’ta beş kez Dünya’nın En İyi Futbolcusu seçilen Ronaldo’yu açıkça bencillikle suçlarken, Kevin-Prince Boateng Avustralya televizyonunda Ronaldo olmadan Portekiz’in “daha iyi bir takım” olacağını söyledi. Christian Streich ise ZDF’de taktiksel nedenlerden dolayı Ronaldo’yu kadroda bulundurmayacağını açıkladı. Christoph Kramer ise birçok Portekizli milli oyuncunun içten içe Ronaldo olmadan sahaya çıkmayı tercih edeceğini öne sürdü.
PSG'li Neves, açılış maçının ardından "O diğer oyunculardan farklı değil" diyerek Ronaldo'nun rolünü küçümsemiş ve bu sözleriyle sosyal medyada bir eleştiri fırtınası ve skandala yol açmıştı. Neves’in, bir milyon takipçisi olan kız arkadaşı Madalena Aragao’nun, Ronaldo’yu “inatçı” olarak nitelendirdiği iddia edilen bir Instagram yorumu, yangını daha da alevlendirdi – ancak bu yorum muhtemelen sahteydi. Hatta Ronaldo’nun kız kardeşleri bile olaya müdahil olmuştu.
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Cristiano Ronaldo ve Roberto Martinez: Yakında Al-Nassr’da da ikili olarak mı oynayacaklar?
Peki ya süperstarın kendisi? Houston’daki ilk maçın ardından şu ana kadar sadece sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. “Göreve odaklandık,” diye yazmıştı en son Pazar günü. Bunun yerine, tüm basın toplantılarında takım arkadaşları bir birliktelik havası yaratmaya çalışıyor.
"Eğer bizimle birlikte kürek çekmek istiyorsanız, çekelim. Tekne alabora olmayacak," diye yanıtladı sağ bek Diogo Dalot, Cumartesi gününden beri takıma ve özellikle Ronaldo'ya dışarıdan yağan şiddetli eleştirilere: "Hepimiz aynı teknedeyiz. Birlikte güçlüyüz."
Milli takım teknik direktörü Roberto Martínez de forvet merkezinde Ronaldo'yu tercih etme kararını şiddetle savundu. 52 yaşındaki teknik adam, açılış maçının ardından "Gol gerekiyorsa, Cristiano Ronaldo'nun sahada olması gerekir" dedi. İlginç bir ayrıntı: Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrılacak olan Martínez'in, Fransız RMC portalına göre Suudi Arabistan'daki Al-Nassr kulübünde Ronaldo'nun yeni teknik direktörü olacağı söyleniyor.
Böylece Ronaldo, Salı günü Özbekistan karşısında yine ilk 11’de yer alması bekleniyor; ancak Ronaldo, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nda son on maçtır turnuva golü atamıyor ve Kongo karşısında kaleye tek bir şut bile çekememişti.
Ancak tüm tecrübesine rağmen, altıncı Dünya Kupası’nda artık sonuç vermesi gerektiğinin farkında olduğu da kesin.