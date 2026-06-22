Cristiano Ronaldo, sevilmeyen bir takım arkadaşı mı? Sahte bir paylaşım, Christoph Kramer’in tartışmalı bir şüpheyi alevlendiriyor

Ancak Dünya Kupası’nın favori takımlarından birinin perde arkasında, açılış maçında Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne karşı alınan hayal kırıklığı yaratan 1-1 beraberliğin ardından ortalık fena halde kaynıyor – tartışmanın merkezinde ise süperstar Ronaldo yer alıyor. Beş kez Dünya’nın En İyi Futbolcusu seçilen bu oyuncu hâlâ yeterince iyi mi, yoksa şampiyonluk yolunda bir engel mi?

Ünlü televizyon yorumcularının görüşleri oldukça net. Thierry Henry, FOX’ta beş kez Dünya’nın En İyi Futbolcusu seçilen Ronaldo’yu açıkça bencillikle suçlarken, Kevin-Prince Boateng Avustralya televizyonunda Ronaldo olmadan Portekiz’in “daha iyi bir takım” olacağını söyledi. Christian Streich ise ZDF’de taktiksel nedenlerden dolayı Ronaldo’yu kadroda bulundurmayacağını açıkladı. Christoph Kramer ise birçok Portekizli milli oyuncunun içten içe Ronaldo olmadan sahaya çıkmayı tercih edeceğini öne sürdü.

PSG'li Neves, açılış maçının ardından "O diğer oyunculardan farklı değil" diyerek Ronaldo'nun rolünü küçümsemiş ve bu sözleriyle sosyal medyada bir eleştiri fırtınası ve skandala yol açmıştı. Neves’in, bir milyon takipçisi olan kız arkadaşı Madalena Aragao’nun, Ronaldo’yu “inatçı” olarak nitelendirdiği iddia edilen bir Instagram yorumu, yangını daha da alevlendirdi – ancak bu yorum muhtemelen sahteydi. Hatta Ronaldo’nun kız kardeşleri bile olaya müdahil olmuştu.