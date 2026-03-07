Cristiano Ronaldo, sakatlığının iyileşmesi için Suudi Arabistan'dan Madrid'e döndükten sonra sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi

Bu sakatlığın zamanlaması hem kulüp hem de ülke için özellikle sorunlu. En az dört haftalık iyileşme süresi, Ronaldo'nun Portekiz'in Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağı uluslararası dostluk maçlarına katılımını ciddi şekilde tehlikeye atıyor. Roberto Martinez'in takımı için bu maçlar, 2026 Dünya Kupası için hayati öneme sahip hazırlıklar. Yurtiçinde ise Al-Nassr'ın ritmi, Al Wasl ile oynayacağı Asya Şampiyonlar Ligi 2 maçının ertelenmesiyle zaten bozulmuş durumda ve takım, en önemli hücum silahı olmadan zorlu bir programa çıkmak zorunda kalacak.