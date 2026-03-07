Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo, sakatlığının iyileşmesi için Suudi Arabistan'dan Madrid'e döndükten sonra sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi
Yüksek riskli şampiyonluk yarışı kritik aşamaya giriyor
Bu mesaj, şampiyonluk yarışında kritik bir dönemde Riyad merkezli devlere zamanında bir destek sağlıyor. Al-Nassr şu anda ikinci sırada yer alıyor ve lider Al-Ahli'nin sadece bir puan gerisinde. Önemli olan, Al-Nassr'ın rakiplerine göre bir maç fazlası olması, yani bu akşamki galibiyetle zirveyi ele geçirebilecek olması. Ancak, son zamanlarda yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle geçici olarak Avrupa'ya taşınmak zorunda kalan kaptanları olmadan bu zorluğun üstesinden gelmeleri gerekiyor.
Ronaldo, sosyal medyada "İyileşiyorum ve bugün maçı izlemeye hazırım. Haydi Al Nassr!" yazarak iyi durumda olduğunu gösterdi.
Jorge Jesus, uzman doktor ziyareti yapacağını doğruladı
Al-Nassr teknik direktörü Jorge Jesus, maç öncesi basın toplantısında Ronaldo'nun yokluğuna açıklık getirdi ve 41 yaşındaki oyuncunun sakatlığının ilk düşünülenden daha ciddi olduğunu doğruladı. Jesus, gazetecilere "Son maçta kas ağrısı şikayetiyle sahadan ayrıldı" dedi. "Testler yapıldıktan sonra, sakatlığın beklenenden daha ciddi olduğu ve dinlenme ve iyileşme süreci gerektirdiği ortaya çıktı. Cristiano İspanya'ya gitti... Sakatlığı, Madrid'de kendisiyle çalışan profesyonel bir uzman tarafından tedavi edilmesi gerekiyor."
Portekizli ikonun form durumu hakkında endişeler artıyor
Kulüp, Ronaldo'nun sağ uyluk arkasındaki önemli bir yırtığı ortaya çıkaran tıbbi değerlendirmelerle sarsıldı. Sahalara dönüşünü hızlandırmak için, tecrübeli forvet bu hafta özel jetiyle İspanya'nın başkentine uçtu. Madrid'deki uzun süredir birlikte çalıştığı kişisel sağlık ekibinin uzmanlığından yararlanarak Ronaldo, son zamanlarda bölgede yaşanan gerginliklerin yarattığı lojistik zorluklara rağmen, başlangıçta en az bir ay sahalardan uzak kalacağı tahmin edilen iyileşme süresini kısaltmayı hedefliyor.
Ronaldo için Dünya Kupası endişesi
Bu sakatlığın zamanlaması hem kulüp hem de ülke için özellikle sorunlu. En az dört haftalık iyileşme süresi, Ronaldo'nun Portekiz'in Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağı uluslararası dostluk maçlarına katılımını ciddi şekilde tehlikeye atıyor. Roberto Martinez'in takımı için bu maçlar, 2026 Dünya Kupası için hayati öneme sahip hazırlıklar. Yurtiçinde ise Al-Nassr'ın ritmi, Al Wasl ile oynayacağı Asya Şampiyonlar Ligi 2 maçının ertelenmesiyle zaten bozulmuş durumda ve takım, en önemli hücum silahı olmadan zorlu bir programa çıkmak zorunda kalacak.
