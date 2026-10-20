AFP
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Cristiano Ronaldo, resmî “B.O.A.T.” anketinde Lionel Messi’ye fark attı: Portekizli süperstar, Londra’daki ödül galası öncesinde gelmiş geçmiş en iyi futbolcu tartışmasında önde
Ronaldo halk oylamasında büyük farkla öne geçti
Cristiano Ronaldo, resmî B.O.A.T. (Tüm Zamanların En İyisi) anketinde açık ara öne geçerek uzun süredir rakibi olan Lionel Messi'yi geride bıraktı. Ballon d'Or organizatörleri, futbol tarihinin 70 yılını kutlamak için 'Tüm Zamanların Ballon d'Or'u' olarak adlandırılan bu onursal ödülün 10 adayını kısa süre önce açıkladı. Futbol dünyası The London Palladium'daki prestijli ödül törenine hazırlanırken Al-Nassr forveti, toplam oyların %62'sini alarak zirvede rahat bir konumda bulunuyor. Sıralamanın başında, Portekizli yıldızın Manchester United'a Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarıyla taçlanan unutulmaz bir dublede öncülük ettiği 2008 sezonu yer alıyor.
Messi ise ikinci sırada, ancak aldığı oy oranı çok daha düşük. Inter Miami yıldızının 91 gol atarak rekor kırdığı 2012 sezonu şu anda %13 oy oranına sahip. Arjantin'le kazandığı Dünya Kupası zaferinin öne çıktığı 2023 sezonu ise %9 ile onu takip ediyor. Bu büyük fark, Marca'nın da aktardığı üzere küresel spor medyasında önemli bir tartışma konusu hâline geldi.
- Getty Images Sport
Belirli kurallar Messi’ye verilen oyları bölüyor
Ronaldo'nun yüksek oy oranında anketin yapısı da etkili. Yarışmada ödül kazanılan her sezon ayrı ayrı değerlendirildiği için birden fazla kez ödül alan oyuncular, geçmişteki performanslarıyla da yarışıyor. Messi'ye verilen oylar şu anda ödül kazandığı sekiz farklı yıla bölünmüş durumda. Bu da anlık sıralamada toplam oy oranını, Ronaldo'nun 2008'deki zirve performansına verilen oyların oluşturduğu yoğun desteğe kıyasla düşürüyor.
Aday olabilecek efsanelerin yer aldığı özel liste, en prestijli bireysel ödülü en az iki kez kazanmış isimlerle sınırlı. Bu liste on efsanevi isimden oluşuyor: Alfredo Di Stefano, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Marco van Basten, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan ve Ronaldo Nazario'nun yanı sıra Messi ile Cristiano Ronaldo. Futbol tarihinin bu büyük isimlerine rağmen, eski Real Madrid ve Barcelona yıldızları arasındaki günümüz rekabeti oy pusulasındaki diğer tüm isimleri gölgede bırakmayı sürdürüyor ve kamuoyunun ilgisiyle kaynaklarının büyük çoğunluğunu kendine çekiyor.
Halka açık B.O.A.T. oylaması nasıl işliyor?
Yalnızca uluslararası gazetecilerden oluşan bir jüri tarafından belirlenen geleneksel ödülden farklı olarak, bu özel oylamada karar yetkisi dijital platformlar aracılığıyla doğrudan taraftarlara veriliyor. Bu oylama modelinde taraftarlar, her oy için bir avro ödeyerek seçtikleri adaya sınırsız sayıda oy verebiliyor.
Çevrim içi oylama, Londra'daki ana törenin başlamasından ve nihai oy sayılarının kesinleşmesinden yalnızca birkaç saat önce, 25 Ekim gece yarısına kadar sürecek. Son tarih yaklaşırken dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar, favori yıldızlarını tarihi sıralamanın zirvesine taşımak için her oyu değerlendirmeye çalışıyor.
- Getty Images Sport
Kariyerinde 1.000 gole ulaşma yarışı
İnternetteki anket kamuoyunun ilgisini çekerken, iki süper yıldız da sahadaki kariyerlerini sürdürüyor ve tarihe geçmek için ayrı, somut bir yarış veriyor. Her iki oyuncu da şu anda, modern profesyonel futbol tarihinde daha önce kimsenin ulaşamadığı 1.000 resmî kariyer golü hedefine ulaşmaya çalışıyor.
1.300'ü aşkın profesyonel maçta 980 golü aşan Ronaldo, bu yarışta şu anda önde. Messi ise yaklaşık 1.100 maçta 935'ten fazla golle onun çok gerisinde değil.
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