Cristiano Ronaldo, resmî B.O.A.T. (Tüm Zamanların En İyisi) anketinde açık ara öne geçerek uzun süredir rakibi olan Lionel Messi'yi geride bıraktı. Ballon d'Or organizatörleri, futbol tarihinin 70 yılını kutlamak için 'Tüm Zamanların Ballon d'Or'u' olarak adlandırılan bu onursal ödülün 10 adayını kısa süre önce açıkladı. Futbol dünyası The London Palladium'daki prestijli ödül törenine hazırlanırken Al-Nassr forveti, toplam oyların %62'sini alarak zirvede rahat bir konumda bulunuyor. Sıralamanın başında, Portekizli yıldızın Manchester United'a Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarıyla taçlanan unutulmaz bir dublede öncülük ettiği 2008 sezonu yer alıyor.

Messi ise ikinci sırada, ancak aldığı oy oranı çok daha düşük. Inter Miami yıldızının 91 gol atarak rekor kırdığı 2012 sezonu şu anda %13 oy oranına sahip. Arjantin'le kazandığı Dünya Kupası zaferinin öne çıktığı 2023 sezonu ise %9 ile onu takip ediyor. Bu büyük fark, Marca'nın da aktardığı üzere küresel spor medyasında önemli bir tartışma konusu hâline geldi.