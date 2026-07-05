Cristiano Ronaldo resmen açıkladı: "Bu benim son Dünya Kupam." Ardından da şu sert sözleri ekledi: "Ne zaman emekli olacağımı ben söylerim; 23 yıldır beni öldürmeye çalışıyorsunuz..."

Ronaldo öncelikle bunun Dünya Kupası sahnesindeki gerçek anlamda “son dansı” olacağını açıkladı (“Evet, bu sonuncusu. Hadi gidip tadını çıkaralım”), ardından da son dönemdeki performanslarının ardından üzerine yağan çok sayıda eleştiriye yanıt verdi. “O kadar da kötü oynadığımı düşünmüyorum… 3 gol attım. Diğerleri daha fazla gol attı, ama çünkü çok iyi formdalar. Kendilerini çok iyi hissediyorlar. Bakalım yarın gol atabilecek miyim. Artık eskisi gibi bir oyuncu değilim, ama gol atmaya devam ediyorum. Ve yarın da gol atmayı umuyorum. Eğer gol atamazsam, başka bir takım arkadaşım atar ve umarım bir sonraki tura geçeriz. Görevimiz ilerlemek, benim gol atmam değil,” dedi Madeira’lı yıldız oyuncu.