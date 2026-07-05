Cristiano Ronaldo, her zamankinden daha da hırslı. Portekizli yıldız için en kötü senaryoda Dünya Kupası'na veda anlamına gelebilecek, İspanya ile oynanacak merakla beklenen son 16 turu maçı öncesinde CR7, basın toplantısında söz aldı. 16'lı turda Hırvatistan engelini aştıktan sonra, milli takımının şansları açısından gerçekten belirleyici olmaya başlayan bu en hassas anda sorumluluk üstlendi.
Çeviri:
Cristiano Ronaldo resmen açıkladı: "Bu benim son Dünya Kupam." Ardından da şu sert sözleri ekledi: "Ne zaman emekli olacağımı ben söylerim; 23 yıldır beni öldürmeye çalışıyorsunuz..."
ARTIK ESKİ HALİM DEĞİLİM AMA...
Ronaldo öncelikle bunun Dünya Kupası sahnesindeki gerçek anlamda “son dansı” olacağını açıkladı (“Evet, bu sonuncusu. Hadi gidip tadını çıkaralım”), ardından da son dönemdeki performanslarının ardından üzerine yağan çok sayıda eleştiriye yanıt verdi. “O kadar da kötü oynadığımı düşünmüyorum… 3 gol attım. Diğerleri daha fazla gol attı, ama çünkü çok iyi formdalar. Kendilerini çok iyi hissediyorlar. Bakalım yarın gol atabilecek miyim. Artık eskisi gibi bir oyuncu değilim, ama gol atmaya devam ediyorum. Ve yarın da gol atmayı umuyorum. Eğer gol atamazsam, başka bir takım arkadaşım atar ve umarım bir sonraki tura geçeriz. Görevimiz ilerlemek, benim gol atmam değil,” dedi Madeira’lı yıldız oyuncu.
DÜNYA ŞAMPİYONASI KİM OLDUĞUMU DEĞİŞTİRMEZ
CR7, pençelerini çıkardı ve bireysel ve takım şampiyonluklarıyla dolu kariyerinde başardıklarından duyduğu gururu dile getirdi: “Dünya Kupası’nı kazanırsak ‘daha fazla Cristiano’ olmayacağım, kazanamazsak da ‘daha az Cristiano’ olmayacağım. Hayata minnettarım. Her bir günün tadını çıkarıyorum, şanslıydım. Her günü tadını çıkarmayı öğrendim. İnsanlar 41 yaşında başlamamı mı sorguluyor? 23 yıldır insanlar beni bitirmeye çalışıyor… Ama artık zamanlarını boşa harcadıklarını biliyorlar. Deniyorlar, deniyorlar, deniyorlar, ama buna değmez. Buna alışkınım.”
NE ZAMAN İSTERSEM BIRAKIRIM
Son olarak, oldukça zengin içerikli bir basın toplantısının sonunda Cristiano Ronaldo, kariyerinin sonuna dair spekülasyonlara yanıt verdi. Zira geçtiğimiz günlerde (Hırvatistan maçı başlamadan birkaç dakika önce) kız kardeşi Katia Aveiro da onun futboldan emekli olabileceğinden bahsetmişti: “Ben ne zaman istersem o zaman emekli olacağım, siz ne zaman isterseniz o zaman değil. İster oynayayım ister yedek kulübesinde kalayım, etkim değişmeyecek. Bu Dünya Kupası’nı, insanların tutkusu nedeniyle hatırlayacağım. Burada hepimiz bir aradayız, bu çok özel bir an ve Diogo Jota için de öyle.”
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