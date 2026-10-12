Bu gol, şu anda Portekiz Futbol Federasyonu'nun verdiği geçici men cezasını çeken Ronaldo için yaşadıklarından uzaklaşmasını sağlayan hoş bir gelişme oldu. Forvet oyuncusu, geçen ay teknik direktör Jorge Jesus ile oynama süresi konusunda yaşadığı anlaşmazlığın ardından Portekiz millî takımını terk etti.

Ronaldo, yedek kulübesinde bırakılmasının ardından Jesus'u “tam anlamıyla bir güven ihlali” ile suçladı. Tartışmalara rağmen FPF Başkanı Pedro Proenca, Ronaldo'nun geri dönmesini istediklerini doğrulayarak şunları söyledi: “Portekiz Futbol Federasyonu ve başkanı, bu sakin ortamda tüm taraflarla görüşüyor. Taraflar, kaptanın yeniden aramızda olmasını istediklerini kamuoyu önünde zaten gösterdi. Herkesin bu yönde açık bir isteği var.”