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Cristiano Ronaldo, Portekiz millî takımındaki cezası ve Riyad'da güvenlik nedeniyle yaşanan gecikmeye rağmen Al Nassr formasıyla kariyerinin 981. golünü attı
Riyad'daki güvenlik alarmı nedeniyle maç gecikti
AFP'ye göre Al Nassr ile Neftchi arasında merakla beklenen karşılaşma pazartesi günü tam bir saat ertelendi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Riyad'ı hedef alan balistik bir füzeyi engelledi ve kent genelinde üst düzey güvenlik alarmı verildi. Kent sakinlerine cep telefonları üzerinden evlerinde kalmaları yönünde uyarılar gönderilirken oyuncular stadyum tünelinde bekledi. Güvenlik güvenceleri sağlandıktan sonra maça ilk 11'de başlayan Ronaldo, karşılaşma öncesindeki tedirgin edici koşullara ve büyük ölçüde boş olan stadyuma rağmen odağını koruyarak Al Nassr'ın ilk yarıda oyunun kontrolünü ele geçirmesine yardımcı oldu.
- Getty Images Sport
Ronaldo, kariyerindeki 1.000. gole yaklaşıyor
Angelo Gabriel, Al Nassr adına gol perdesini açtı; ardından Ronaldo farkı ikiye çıkardı. Forvet oyuncusu, 42. dakikada kaleciyi sert bir şutla geçerek takımını 2-0 öne geçirdi. Alisher Odilov, 51. dakikada Neftchi adına farkı bire indirdi.
Ancak Ekromjon Alibaev'in 65. dakikada kırmızı kart görmesi maçın gidişatını değiştirdi. Anvarjon Gofurov'un 78. dakikada kendi kalesine attığı gol, Al Nassr'ın 3-1'lik galibiyetini perçinledi. Ronaldo'nun bu golü, kariyerindeki gol sayısını 981'e çıkarırken tarihi 1.000 gol barajına ulaşmasına yalnızca 19 gol kaldı.
Portekiz'deki men cezası ve Jesus'la yaşanan anlaşmazlık
Bu gol, şu anda Portekiz Futbol Federasyonu'nun verdiği geçici men cezasını çeken Ronaldo için yaşadıklarından uzaklaşmasını sağlayan hoş bir gelişme oldu. Forvet oyuncusu, geçen ay teknik direktör Jorge Jesus ile oynama süresi konusunda yaşadığı anlaşmazlığın ardından Portekiz millî takımını terk etti.
Ronaldo, yedek kulübesinde bırakılmasının ardından Jesus'u “tam anlamıyla bir güven ihlali” ile suçladı. Tartışmalara rağmen FPF Başkanı Pedro Proenca, Ronaldo'nun geri dönmesini istediklerini doğrulayarak şunları söyledi: “Portekiz Futbol Federasyonu ve başkanı, bu sakin ortamda tüm taraflarla görüşüyor. Taraflar, kaptanın yeniden aramızda olmasını istediklerini kamuoyu önünde zaten gösterdi. Herkesin bu yönde açık bir isteği var.”
- Getty Images Sport
Al Nassr ve Ronaldo’yu sırada ne bekliyor?
Bu 3-1’lik galibiyetin ardından Al Nassr, üç puanla AFC Şampiyonlar Ligi Elit genel puan tablosunda sekizinci sıraya yükseldi. Yedinci sıradaki Neftchi ile aynı puanda olan Al Nassr, averaj farkıyla rakibinin gerisinde bulunuyor. Ronaldo ise uluslararası müsabakalardan men cezasına ilişkin nihai kararı beklerken kulübündeki görevlerine bağlılığını sürdürüyor ve 1.000 gol hedefine ulaşmak için durmaksızın çabalıyor.
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