Ronaldo'nun sözleri şöyle: "Portekizliler, hepimizin millî takımının 7 numaralı formasını geri verme günü geldi. Bu formayı hiçbir zaman yalnızca bana aitmiş gibi görmedim. Ama 23 yıl boyunca onu giyme ayrıcalığına ve sorumluluğuna sahip oldum. Onu savundum ve dünyanın dört bir yanındaki statlara taşıdım. Bugün onu geleceğe teslim etme zamanı geldi. Bu kolay bir karar değildi. Çünkü bazı kararlar yalnızca akılla verilmez. Kalple de verilir. Ağustos 2003'te başlayan ve hayatımı sonsuza dek değiştiren bir yolculuğu noktalıyorum."

"Millî takımda yaşadığım her şeyi düşündüğümde yalnızca maçları, golleri, rekorları ya da kupaları görmüyorum. İnsanları görüyorum. 90 dakika boyunca Portekiz'i biraz daha yakın hisseden göçmenleri görüyorum. Şahsen hiç tanışmadığım ama hayatımın bir parçası olan milyonlarca Portekizliyi görüyorum. Çünkü sonuçta futbol bir maçtan çok daha fazlası. Futbol, insanlardır. Millî takım kariyerim boyunca sınırlarımı aşmaya çalıştım. Kazanmak istedim, en iyisi olmak istedim, tarih yazmak istedim. Kendimden her zaman çok şey bekledim. Hep daha fazlasını istedim, hep daha ileri gidebileceğimize inandım. Ve bu forma için elimden gelen her şeyi verdim." Ronaldo şöyle devam etti: "Kusursuz öğleden sonralar ve geceler yaşadık, asla unutmayacağım galibiyetler aldık, bugün bile hatırlamakta zorlandığım yenilgiler yaşadık. Başarısız da oldum, acı da çektim, Portekizlilere çok istedikleri şeyi veremediğim anlar da oldu. Ama asla pes etmedim. Her şeyden önemlisi, Portekiz'i temsil etmekten gurur duymayı hiç bırakmadım. Bu yıllar boyunca çok basit şeyler öğrendim. Goller geride kalır, kupalar müzelerde durur, rekorlar sonunda kırılır. Ama zamanın asla silemediği bir şey var: İnsanların kalbindeki yerimiz. Eğer sizi bir kez bile mutlu ettiysem, attığım bir gol birine sarılmanızı, bir güçlüğü unutmanızı ya da yalnızca ülkemizle gurur duymanızı sağladıysa, bütün bunlara değdi. Çünkü Portekizli olmak aynı zamanda budur. Birlikte acı çeker, birlikte ayağa kalkarız. Yeniden inanmaya başlarız. Portekiz'in hayal kuran gençlere, asla pes etmeyen oyunculara, kimsenin ulaşamadığı yerlere ulaşmanın mümkün olduğuna inanan yeni nesillere her zaman ihtiyacı olacak. Çünkü yeni kahramanlar çıkarmaya devam eden bir ülke, kendine inanmaktan asla vazgeçmez. Millî takımdaki takım arkadaşlarıma özel olarak şunu söylemek istiyorum: Her koşu, her kucaklaşma, her tartışma, sahaya çıkmadan önceki her sessizlik için teşekkür ederim. Birlikte kutladığımız her galibiyet ve bizi daha güçlü kılan her yenilgi için teşekkür ederim. Kaptanınız olma ayrıcalığına sahip oldum ama hiçbir kaptan yolunu tek başına yürümez. Siz de benim hikâyemin bir parçasısınız. Bu yıllar boyunca benimle çalışan tüm antrenörlere, yöneticilere, doktorlara, fizyoterapistlere, malzeme sorumlularına, çalışanlara ve daha pek çok kişiye teşekkür ederim. Birçoğunuz fotoğraflarda hiç yer almadınız. Ama siz olmasaydınız bu fotoğrafların hiçbiri mümkün olmazdı. Aileme, bu hayali benimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Yokluğumu, fedakârlıkları ve millî takımın size de ait olan bir yeri doldurmak zorunda kaldığı anları anlayışla karşıladığınız için teşekkür ederim. Bu kadar ileri gelebildiysem, her zaman el ele yürüdüğümüz içindir. Ve Portekizlilere, dünyanın dört bir yanındaki bütün Portekizlilere son bir şey söylemek istiyorum."

"Daima yanımda taşıyacağım bir görüntü var: millî marşın başladığı an. Etrafıma bakıyorum; takım arkadaşlarımı, tribünleri, çocukları, anneleri, babaları ve büyükanne ve büyükbabaları, sırf orada olmak için çok uzaklardan gelmiş Portekizlileri görüyorum. Ve o dakikalarda aramızdaki farklılıklar ortadan kalkıyor. Kulüpler yok, renkler yok, sınıflar yok, meslekler yok, görüşler yok. Yalnızca tek bir tutku var: Portekiz. Bu duyguyu hayatımın geri kalanında yanımda taşıyacağım. Bugün millî takımla sahadaki yolculuğum sona eriyor. Başım dik ayrılıyorum; katettiğim yoldan gurur duyuyorum ve Portekiz için elimden gelen her şeyi verdiğimi biliyorum. Ama sizden biri olmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Portekiz'in her galibiyetinde acı çekmeye, sevinmeye ve kutlama yapmaya devam edeceğim. Hayatımı dünyanın en iyi oyuncusu olmak için çalışarak geçirdim. Bugün anlıyorum ki en büyük zaferim, dünyanın en güzel ülkesini temsil etmeyi hak etmekti. Bu 23 yıl için teşekkür ederim. Bana inandığınız için teşekkür ederim. Madeira'da, henüz bir çocukken bir topun peşinden koşarken başlayan bir hayali yaşamama imkân verdiğiniz için teşekkür ederim. 7 numaralı forma kalacak, onu giymiş olmanın gururu ise sonsuza dek benimle olacak. Portekiz her zaman içimde olacak. Yakında görüşmek üzere."