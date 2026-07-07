Cristiano Ronaldo: “Portekiz ile 3 şampiyonluk kazandım, benden önce kimse kazanmamıştı. 2016 Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası gibidir.”

“Çok çekişmeli bir maçtı; İspanya son dakikalarda gol atarken o küçük şans parçasını yakaladı, ama futbol budur. İyi oynanmış bir maçtı.”





“Dünya Kupası’ndan bu şekilde elenmiş olmaktan üzgünüm, ama elimden gelenin en iyisini yaptım ve vicdanım rahat bir şekilde ayrılıyorum. Futbol budur, bir futbolcunun hayatı budur: bazen kazanırsın, bazen kaybedersin ve yoluna devam etmelisin. Gerçek şu ki, bu benim son Dünya Kupamdı, evet, ama bundan sonra düşünmek, ailemle vakit geçirmek, acele karar vermemek ve hayatıma devam etmek için zamanım olacak.”





“Vicdanım rahat, elimden gelenin en iyisini yaptım, Portekiz ile üç şampiyonluk kazandım; Cristiano’dan önce Portekiz hiçbir şampiyonluk kazanmamıştı, bu yüzden mutluyum. Gerçek şu ki, Milli Takımla kazandığım en önemli şampiyonluk 2016’daki şampiyonluktu; benim için bu, samimi olarak bir Dünya Kupası kadar önemli. Bu yüzden tekrar ediyorum, elimden gelenin en iyisini yaptığım için vicdanım rahat bir şekilde ayrılıyorum, hepsi bu. Yarın yeni bir gün ve hayat devam ediyor.”





“Gözyaşları mı? Milli takımı temsil ederken özel bir duygu yaşıyorum; 23 yıldır büyük bir zevk ve sevinçle oynuyorum, her zaman unutulmaz bir deneyim oluyor. Belli bir duygu vardı, ama aynı zamanda bir rahatlama ve elinden gelenin en iyisini yapan birinin hiçbir şey için eleştirilemeyeceğine dair sakin bir farkındalık da vardı. Jorge Jesus mı? Bu kararları ben almıyorum. Kimin geleceğinden bahsetmek için doğru zaman değil.”