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Cristiano Ronaldo, Portekiz için sadece ‘bir kişi daha’! Francisco Conceicao, oyuncuların 2026 Dünya Kupası’nda CR7’ye pas vermek konusunda ‘zorunluluk hissetmediklerini’ vurguluyor
"O, yardım etmek için burada"
Portekiz, Özbekistan ile oynayacağı ikinci grup maçı hazırlıklarını sürdürürken, Conceicao efsanevi kaptanlarıyla ilgili takım dinamiklerini açıkladı. Bir basın toplantısında konuşan Juventus kanat oyuncusu, takımın maruz kaldığı medya ilgisine değindi.
Oyuncu şöyle konuştu: "Bence Cristiano... gol atma konusunda onun gibisi yok. Ona topu vermek gibi bir ihtiyaç ya da zorunluluk hissetmiyoruz; ben topu en iyi pozisyonda olan ve markaj altında olmayan oyuncuya pas veriyorum. O da diğer tüm oyuncular gibi takıma yardımcı olmak için burada."
- AFP
Toplu iyileştirme talebi
Kanat oyuncusu, DR Kongo ile oynanan ilk maçta alınan beraberliğin ardından, takımın geri kalanına çabalarını artırmaları çağrısında bulunurken Ronaldo’yu övmeye devam etti. “O bir örnek; kariyeri ve her gün sergilediği galibiyet hırsı nedeniyle, sanki son antrenmanıymış gibi son derece motive bir şekilde çalışıyor. O bu kadar çok başarıya imza atmış ve hâlâ bu kadar istekliyse, bizim isteğimiz daha da büyük olmalı. O da bize yardım etmek için burada olan bir kişi daha; takımın iyi çalışması için herkese ihtiyacımız var," diye ekledi Conceicao. Zorlu atmosferin farkında olduğunu belirten oyuncu, acil bir iyileşmenin önemini vurguladı. "Bir cevap vermeden önce, tepki verebileceğimizi kendimize kanıtlamalıyız. Bu anın bir an önce geçmesini istiyoruz," dedi.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne karşı mücadeleler
Bu genel algı, Çarşamba günü Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile oynanan ve son derece sinir bozucu geçen 1-1’lik beraberliğin ardından ortaya çıktı. Ronaldo, 90 dakikalık maç boyunca sadece 25 kez topa dokunabildi. Oyuna bu kadar az dahil olması yoğun eleştirilere yol açtı ve Paris Saint-Germain’in orta saha oyuncusu Joao Neves, maç sonrası yaptığı samimi değerlendirmeyle büyük yankı uyandırdı. PSG’nin 21 yaşındaki oyuncusu, şu açıklamayı yaptıktan sonra sert tepkilerle karşılaştı: "Cristiano'nun bizim için, milli takımımız için ve futbol dünyası için neler yaptığını biliyoruz. Ancak şu anda hem o hem de biz, onun da diğerlerinden farklı olmadığını biliyoruz. O da burada yardım etmek için bulunan bir kişi. Diğerlerinden hiçbir farkı yok. Tıpkı hepimiz gibi, o da katkı sağlamak için burada."
- Getty Images Sport
Portekiz için bundan sonra ne olacak?
Portekiz artık dışarıdan gelen sesleri bir kenara bırakmalı ve bu kolektif ruhu, Özbekistan ile oynayacağı yaklaşan kritik maça yönlendirmelidir. Milli takımın Kongo Demokratik Cumhuriyeti maçındaki hayal kırıklığını geride bırakıp turnuvada ilerleyebilmesi için ikna edici bir performans sergilemesi son derece önemlidir. Roberto Martinez’in takımı, 28 Haziran’da oynayacağı son grup maçında Kolombiya ile karşı karşıya gelecek.