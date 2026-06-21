Cristiano Ronaldo, Portekiz için sadece ‘bir kişi daha’! Francisco Conceicao, oyuncuların 2026 Dünya Kupası’nda CR7’ye pas vermek konusunda ‘zorunluluk hissetmediklerini’ vurguluyor

Bu genel algı, Çarşamba günü Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile oynanan ve son derece sinir bozucu geçen 1-1’lik beraberliğin ardından ortaya çıktı. Ronaldo, 90 dakikalık maç boyunca sadece 25 kez topa dokunabildi. Oyuna bu kadar az dahil olması yoğun eleştirilere yol açtı ve Paris Saint-Germain’in orta saha oyuncusu Joao Neves, maç sonrası yaptığı samimi değerlendirmeyle büyük yankı uyandırdı. PSG’nin 21 yaşındaki oyuncusu, şu açıklamayı yaptıktan sonra sert tepkilerle karşılaştı: "Cristiano'nun bizim için, milli takımımız için ve futbol dünyası için neler yaptığını biliyoruz. Ancak şu anda hem o hem de biz, onun da diğerlerinden farklı olmadığını biliyoruz. O da burada yardım etmek için bulunan bir kişi. Diğerlerinden hiçbir farkı yok. Tıpkı hepimiz gibi, o da katkı sağlamak için burada."