Ibrahimovic, Portekiz’in Hırvatistan’a karşı kazandığı zaferi fırsat bilerek, Martinez’in Ronaldo’ya olan güvenini sorguladı. Gonçalo Ramos’un belirleyici katkısının, forvet hattında bir değişikliğe ihtiyaç olduğunu ortaya koyduğunu savunan Ibrahimovic, Portekiz’in kaptanına güvenerek kendi gelişimini engellediğini iddia etti.

"Portekiz taraftarları olan biteni tahmin edebilirdi," diyen Ibrahimovic, sözlerine şöyle devam etti: "41 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun hücumda liderlik yaptığı bir takımla 2026'da herhangi bir şey kazanmayı bekleyemezsiniz. Özellikle de Ramos yedek kulübesindeyken oyuna girip gol attı.

"Bu 'efsanevi liderlik' değil. Takımı rehin alan şey egodur. Ronaldo, eski formunu ve hareket kabiliyetini yitirmiş durumda. Artık sadece ceza sahasında duruyor... Bu noktada, onu ayakta tutan bacaklarından çok efsanevi havasıdır. Onu ilk 11'de oynamaya devam etmek, tamamen nostaljiye dayalı bir çılgınlıktır."