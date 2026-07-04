Getty/GOAL
Çeviri:
"Cristiano Ronaldo, Portekiz'i rehin tutuyor" - Zlatan Ibrahimovic, Hırvatistan'a karşı zorlu bir galibiyetin ardından Al-Nassr'ın forvetine sert eleştiriler yöneltti
Ibrahimovic, Ronaldo'nun kadrodaki yerini sorguluyor
Roberto Martinez’in takımı Hırvatistan’ı 2-1 mağlup ettikten sonra İbrahimoviç, Ronaldo’nun Portekiz milli takımındaki rolüne ilişkin sert bir değerlendirmede bulundu. Fox Sports yorumcusu olarak konuşan eski AC Milan ve Manchester United forveti, Ronaldo’nun 41 yaşında hücumda liderlik yaptığı bir ortamda Portekiz’in büyük başarılara imza atmayı bekleyemeyeceğini savundu. İbrahimoviç, Al-Nassr’ın yıldız oyuncusunun mevcut performansından ziyade statüsü nedeniyle kadroda yer aldığını öne sürdü.
- Getty Images Sport
Ibrahimovic acımasız bir yargıda bulundu
Ibrahimovic, Portekiz’in Hırvatistan’a karşı kazandığı zaferi fırsat bilerek, Martinez’in Ronaldo’ya olan güvenini sorguladı. Gonçalo Ramos’un belirleyici katkısının, forvet hattında bir değişikliğe ihtiyaç olduğunu ortaya koyduğunu savunan Ibrahimovic, Portekiz’in kaptanına güvenerek kendi gelişimini engellediğini iddia etti.
"Portekiz taraftarları olan biteni tahmin edebilirdi," diyen Ibrahimovic, sözlerine şöyle devam etti: "41 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun hücumda liderlik yaptığı bir takımla 2026'da herhangi bir şey kazanmayı bekleyemezsiniz. Özellikle de Ramos yedek kulübesindeyken oyuna girip gol attı.
"Bu 'efsanevi liderlik' değil. Takımı rehin alan şey egodur. Ronaldo, eski formunu ve hareket kabiliyetini yitirmiş durumda. Artık sadece ceza sahasında duruyor... Bu noktada, onu ayakta tutan bacaklarından çok efsanevi havasıdır. Onu ilk 11'de oynamaya devam etmek, tamamen nostaljiye dayalı bir çılgınlıktır."
Hırvatistan korkusunu atlatmak
Ronaldo’nun rolüne ilişkin iç tartışmalar tüm şiddetiyle sürerken, Portekiz’in 32’li turu geçebilmesi bile tartışmalı bir şekilde şans eseri oldu. Toronto’daki maç, özellikle Josko Gvardiol’un son dakikalarda attığı golün uzun süren VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle geçersiz sayılmasıyla tartışmalara sahne oldu. Bu karar, 113. dakikada takımının beraberlik golünün iptal edilmesine neden olduğu için Hırvatistan teknik direktörü Zlatko Dalic’i öfkelendirdi.
Ronaldo da parladığı anı yaşadı; Ivan Perišić’in Hırvatistan’ı öne geçiren golünün ardından penaltıyı gole çevirerek skoru eşitledi. Selecao, maçın son saniyelerinde Ramos’un golüyle galip geldi.
- Getty Images
İspanya, bir sonraki zorlu sınav olacak
Portekiz şimdi İspanya ile oynayacağı son 16 turu maçına hazırlanıyor; bu karşılaşma, Martinez’in kadro seçimini daha da mercek altına alacak. Portekizli teknik direktörün Ronaldo’yu yedek bırakma yönünde büyük bir karar vereceği mi, yoksa takımın hücumunu yönetmesi için ona güvenmeye devam edeceği mi henüz belli değil.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun