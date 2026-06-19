Cristiano Ronaldo Portekiz'i altüst etti: Soyunma odasında "iç savaş" tehlikesi, "teşekkürler, artık gitme zamanı"

Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynanan ilk maçta alınan hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından, Portekiz’de Cristiano Ronaldo’nun etrafında, Dünya Kupası’nın tam ortasında Portekiz milli takımında olası bir iç bölünme korkusunu besleyen bir tartışma tırmanıyor.





Tartışmanın merkezinde, teknik direktör Roberto Martínez’in Al Nassr’ın forvetini 90 dakika boyunca sahada bırakma kararı yer alıyor. Bir yanda Ronaldo’nun artık dokunulmaz bir as oyuncu olarak görülmemesi gerektiğini savunanlar varken, diğer yanda Portekiz futbol tarihinin hâlâ en büyük ikonu olarak kabul edilen bu oyuncuyu savunanlar da bulunuyor. Bazı taraftarlar, 7 numaralı oyuncuya yönelik bir boykotun var olduğunu iddia etmeye kadar gitti.





Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile oynanan maçın ardından, birçok Portekizli oyuncunun sosyal medya hesapları Ronaldo taraftarlarının hedefi haline geldi. Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves ve Pedro Neto gibi isimler, Instagram’da çok sayıda yorum ve suçlamaya maruz kaldı. Birçok kullanıcı, takım arkadaşlarını maç sırasında Ronaldo’ya yeterince pas vermedikleri için eleştirdi ve onun rolünü hafife aldıklarını, hatta başarılarını kıskandıklarını iddia etti.



