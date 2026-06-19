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CM grafica Ronaldo 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Cristiano Ronaldo Portekiz'i altüst etti: Soyunma odasında "iç savaş" tehlikesi, "teşekkürler, artık gitme zamanı"

Portekiz
C. Ronaldo
Dünya Kupası

Portekiz’de Cristiano Ronaldo olayı büyüyor: “boykot” suçlamaları ve soyunma odasında bölünme endişeleri

Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynanan ilk maçta alınan hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından, Portekiz’de Cristiano Ronaldo’nun etrafında, Dünya Kupası’nın tam ortasında Portekiz milli takımında olası bir iç bölünme korkusunu besleyen bir tartışma tırmanıyor.


Tartışmanın merkezinde, teknik direktör Roberto Martínez’in Al Nassr’ın forvetini 90 dakika boyunca sahada bırakma kararı yer alıyor. Bir yanda Ronaldo’nun artık dokunulmaz bir as oyuncu olarak görülmemesi gerektiğini savunanlar varken, diğer yanda Portekiz futbol tarihinin hâlâ en büyük ikonu olarak kabul edilen bu oyuncuyu savunanlar da bulunuyor. Bazı taraftarlar, 7 numaralı oyuncuya yönelik bir boykotun var olduğunu iddia etmeye kadar gitti.


Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile oynanan maçın ardından, birçok Portekizli oyuncunun sosyal medya hesapları Ronaldo taraftarlarının hedefi haline geldi. Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves ve Pedro Neto gibi isimler, Instagram’da çok sayıda yorum ve suçlamaya maruz kaldı. Birçok kullanıcı, takım arkadaşlarını maç sırasında Ronaldo’ya yeterince pas vermedikleri için eleştirdi ve onun rolünü hafife aldıklarını, hatta başarılarını kıskandıklarını iddia etti.


  • 'İÇ SAVAŞ' RİSKİ

    Spor gazetesi Record’un genel müdür yardımcısı Vítor Pinto’ya göre, milli takımın etrafında oluşan ortam tehlikeli bir hal alma riski taşıyor: “Bu durum, milli takım içinde bir tür iç savaş çıkma riskini ortaya koyuyor. Cristiano Ronaldo’ya yöneltilen her türlü eleştiri, aşırı tepkilere ve şiddetli bir kutuplaşmaya yol açıyor.”


    Eski Real Madrid yıldızının gelişmelerine her zaman büyük ilgi gösteren İspanyol gazetesi Marca’nın aktardığına göre, tartışmalar özellikle João Neves’i ilgilendiriyor. Bazı taraftarlar, Ronaldo’nun olağanüstü kariyerine saygı duysalar da, onun artık takım içinde “diğer oyuncular gibi” olduğunu söylediği yönündeki açıklamaları ona atfediyor. Ayrıca, orta saha oyuncusu açılış maçında kaptana yeterince destek vermediği gerekçesiyle suçlandı.



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  • BOYKOT SUÇLAMALARI

    Eleştiriler tek bir oyuncuyla sınırlı kalmadı. Nitekim kamuoyunun bir kısmı, milli takımın bazı oyuncularının Ronaldo’ya pas vermeyi kasten kaçındığını savunuyor. Vítor Pinto ise bu teoriyi kesin bir dille reddediyor: “Cristiano Ronaldo’ya yönelik herhangi bir boykot olduğunu düşünmüyorum ve bu konu hemen açıklığa kavuşturulmalıdır. Milli takım içinde ona karşı organize bir hareket olmadı. Ancak Portekiz’in forvetiyle etkili bir şekilde bağlantı kuramadığı ve onu en iyi şekilde değerlendirebilecek bir hücum stratejisi geliştiremediği doğru.”


  • FORMA BASKISI

    Ronaldo’nun rolüne ilişkin tartışma Portekiz’de yeni bir konu değil, ancak son günlerde bazı görüşler özellikle net bir şekilde ortaya çıktı. A Bola gazetesinin köşe yazarı Nuno Saraiva, anlamlı bir başlık taşıyan bir yorum yayınladı: “Her şey için teşekkürler, Cristiano. Artık gitme zamanı.” Makalede, Al Nassr’ın yıldız oyuncusunun artık milli takımın teknik açıdan en önemli dayanağı olmadığını ve yeni bir döneme geçme zamanının geldiğini savunuyor. Teknik direktör Roberto Martínez’in bir an önce bir çözüm bulması gerekiyor. Zaten Özbekistan ile oynanacak bir sonraki maç hayati bir önem taşıyor: Bir başka yanlış adım, Portekiz’in Dünya Kupası yolunu önemli ölçüde zorlaştırabilir ve ortaya çıkan bölünmeleri daha da körükleyebilir.


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