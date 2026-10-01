Resmî disiplin işlemi tehdidi, yönetici organın davranış kurallarında açıkça belirtiliyor.

ESPN'in haberine göre, millî görevdeki izinsiz yokluklara ilişkin FPF disiplin talimatında şu ifadeler yer alıyor: "Usulüne uygun şekilde çağrılmış olmasına rağmen, haklı bir gerekçe olmaksızın antrenmanı, maçı ya da millî takımların herhangi bir faaliyetini veya FPF'nin ya da Portekiz'in sportif temsiliyle ilgili herhangi bir etkinliği terk eden ya da bunlara katılmayan her oyuncu, bir ila altı ay men cezasıyla ve ayrıca profesyonel bir oyuncu olması hâlinde 500 ila 1.000 avro arasında para cezasıyla cezalandırılır."

Gerilim, Jesus'un Norveç karşısında forvet oyuncusunu oyuna sokmadan yedek bırakmasının ardından patlak verdi. Sonrasında Kopenhag'daki maç öncesi basın toplantısında seçim politikasının arkasında daha da net biçimde durdu.

Tecrübeli oyuncunun statüsünden etkilenmeyen Jesus, şöyle konuştu: "İstediğim sözü verebilirim. Ben teknik direktörüm. Teknik direktör benim ve oyuncuya oynamayacağını söyledim. Onu kulübeye koyarım; sana 30 dakika ihtiyaç duyarsam oynarsın, duymazsam oynamazsın. Hiçbir oyuncu fikrimi asla değiştiremez. Ne o, ne de futboldaki herhangi biri. Hiçbir başkan da. Asla, sıfır."