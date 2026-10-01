AFP
Çeviri:
Cristiano Ronaldo, Portekiz görevini yarıda bıraktıktan sonra altı ay men cezası alma riskiyle karşı karşıya
Süperstar, patlayıcı tartışmanın ardından ayrıldı
Portekizli ikon, çarşamba günü Danimarka'da milli takım kampını terk etmesinin ardından altı aya kadar men cezasıyla karşı karşıya. Ani ayrılık, forvetin FPF Başkanı Pedro Proenca ile görüşmesinden önce teknik direktör Jesus ile yaşadığı hararetli tartışmanın ardından geldi. Federasyonun disiplin talimatına göre, milli takım görevini geçerli bir gerekçe olmadan terk etmek, tecrübeli forveti para cezasının yanı sıra uzun süreli bir men tehdidiyle karşı karşıya bırakıyor.
- AFP
Yönetmelikler, sıkı disiplin yaptırımlarını ayrıntılandırıyor
Resmî disiplin işlemi tehdidi, yönetici organın davranış kurallarında açıkça belirtiliyor.
ESPN'in haberine göre, millî görevdeki izinsiz yokluklara ilişkin FPF disiplin talimatında şu ifadeler yer alıyor: "Usulüne uygun şekilde çağrılmış olmasına rağmen, haklı bir gerekçe olmaksızın antrenmanı, maçı ya da millî takımların herhangi bir faaliyetini veya FPF'nin ya da Portekiz'in sportif temsiliyle ilgili herhangi bir etkinliği terk eden ya da bunlara katılmayan her oyuncu, bir ila altı ay men cezasıyla ve ayrıca profesyonel bir oyuncu olması hâlinde 500 ila 1.000 avro arasında para cezasıyla cezalandırılır."
Gerilim, Jesus'un Norveç karşısında forvet oyuncusunu oyuna sokmadan yedek bırakmasının ardından patlak verdi. Sonrasında Kopenhag'daki maç öncesi basın toplantısında seçim politikasının arkasında daha da net biçimde durdu.
Tecrübeli oyuncunun statüsünden etkilenmeyen Jesus, şöyle konuştu: "İstediğim sözü verebilirim. Ben teknik direktörüm. Teknik direktör benim ve oyuncuya oynamayacağını söyledim. Onu kulübeye koyarım; sana 30 dakika ihtiyaç duyarsam oynarsın, duymazsam oynamazsın. Hiçbir oyuncu fikrimi asla değiştiremez. Ne o, ne de futboldaki herhangi biri. Hiçbir başkan da. Asla, sıfır."
Soyunma odasındaki kriz, yokluğa yol açtı
Taktik ayrılığı antrenman sahasında hemen tırmandı; hücum oyuncusu, teknik direktörün açıklamalarının hemen ardından çarşamba günü Parken Stadyumu'ndaki antrenmanı boykot etti.
Kadro listesini iç karışıklığa dair ayrıntı vermeden doğrulayan FPF'nin resmî açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Parken Stadyumu antrenman güncellemesi: Joao Felix gruba yeniden katıldı. Francisco Conceicao (yarın için kadro dışı) ve Cristiano Ronaldo antrenman yapmadı."
Salı günkü İsveç idmanında da zaten yer almayan forvetin yokluğunun sürmesi, perşembe günkü maç kadrosunun tamamen dışında kalmasını kesinleştirdi.
- Getty Images Sport
İskandinavya deplasmanındaki çift maç, otoriteyi sınayacak
Brezilya'nın artık, pazar günkü Norveç karşılaşması öncesinde perşembe günü Kopenhag'da Danimarka ile oynanacak maçı atlatması gerekiyor. Uluslar Ligi'ndeki bu çifte sınav, ülkenin tüm zamanlardaki en golcü oyuncusu olmadan takımını yönlendirmeye çalışan Jesus'un otoritesi açısından belirleyici bir test niteliği taşıyor.
Bu arada FPF yönetimi, uzun süredir takımın en önemli figürü olan isme yönelik altı aylık cezayı resmen uygulayıp uygulamama konusunda benzeri görülmemiş bir ikilemle karşı karşıya.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun