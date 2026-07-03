Cristiano Ronaldo, Portekiz'e veda mı edecek? Kız kardeşi: "Ona veda etmeye hazırlanın." Kendisi: "Dünya Kupası'ndan sonra karar vereceğim."

Meksika, ABD ve Kanada’da düzenlenecek Dünya Kupası, Cristiano Ronaldo’nun milli takım serüveninin son durağı olabilir. CR7’nin kız kardeşi Katia Aveiro, Portekiz basınına, Amerika’daki turnuvanın ardından olası bir vedaya değinerek, tabiriyle bir “bomba” haber verdi: “Elimdeki bilgilere göre, ona veda etmeye hazırlanabilirsiniz, o yüzden onun keyfini çıkarın. Bugün emekli olacağını sanmıyorum, ama o anın yaklaştığını düşünüyorum. Bunun milli takımdaki son dönemi olduğuna gerçekten inanıyorum, bu yüzden onu iyice tadını çıkarın, çünkü onun gibi birini bulmak zor olacak.”





Ardından şöyle ekledi: “Ben Portekiz Milli Takımı’ndan bahsediyorum, kariyerinden değil. Elimdeki bilgilere göre, ve bundan oldukça eminim, o anın yaklaştığını düşünüyorum.”