Cristiano Ronaldo Portekiz'den ayrılıyor, Rafael Leao yeni 7 numara. Ve Portekiz Milli Takımı sosyal medyada 500 bin takipçi kaybediyor

Bu meselenin kısa vadede kapanması beklenmiyor: Marca, Ronaldo'ya milli takıma dönmeye ikna edilmesi için federasyon tarafından 2027'ye kadar daha fazla saygı sözü verildiğini ve bunun garanti edildiğini yazarken, Portekiz medyası ise Portekiz Başbakanı Luís Montenegro'nun yaşananlarla ilgili tüm detayları öğrenmek için teknik direktör Jorge Jesus ile görüşme talep ettiğini öne sürüyor.