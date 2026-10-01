Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Danimarka ile oynayacağı Uluslar Ligi maçı öncesinde kamptan ayrıldı, ancak 7 numaralı forma boş kalmayacak. ABola'nın yazdığına göre bu akşam Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda oynanacak maçta, yaz aylarında Milan'dan Galatasaray'a geçen hücum oyuncusu Rafael Leao bu formayı sırtına geçirecek.
Cristiano Ronaldo Portekiz'den ayrılıyor, Rafael Leao yeni 7 numara. Ve Portekiz Milli Takımı sosyal medyada 500 bin takipçi kaybediyor
Mecburi tercih
UEFA Uluslar Ligi talimatları, maç kadrosundaki oyuncuların 1’den 23’e kadar numaralandırılmasını öngörüyor. Bu nedenle Portekiz, CR7’nin 7 numarasını boş bırakamadı. Real Madrid, Juventus ve Manchester United’ın eski forvetinin yanı sıra Francisco Conceicao da aday kadroda yer almıyor; uyluğundaki bir sorun nedeniyle kadro dışında kaldı (tetkikler bir yırtık olmadığını ortaya koydu).
Sosyal etki
B24'e göre Ronaldo'nun ayrılığıyla ilgili tartışma, Portekiz Milli Takımı seçimine bir 'zarar' verdi: milli takımın resmi profili birkaç saat içinde yaklaşık 500 bin takipçi kaybetmiş olabilir. Ancak Portekizli taraftarlar, bu durumun başlıca sorumlusunun bizzat Cristiano Ronaldo olduğuna inanıyor: ABola'nın anketine göre suçun %8,1'ini federasyon başkanı Pedro Proença'ya, %13,7'sini teknik direktör Jorge Jesus'a ve %78,2'sini Al Nassr forvetine yüklüyorlar.
Dosya kapanmıyor
Bu meselenin kısa vadede kapanması beklenmiyor: Marca, Ronaldo'ya milli takıma dönmeye ikna edilmesi için federasyon tarafından 2027'ye kadar daha fazla saygı sözü verildiğini ve bunun garanti edildiğini yazarken, Portekiz medyası ise Portekiz Başbakanı Luís Montenegro'nun yaşananlarla ilgili tüm detayları öğrenmek için teknik direktör Jorge Jesus ile görüşme talep ettiğini öne sürüyor.
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