"Cristiano Ronaldo orada oynamıştı!" - Endrick, Real Madrid'den kiralık olarak gelen oyuncu Premier Lig'e transfer olabileceğine dair ipucu verirken Manchester United'a olan "sevgisini" dile getirdi
Ronaldo'nun etkisi
Real Madrid'e transfer olmadan önce Old Trafford'daki ilk döneminde küresel bir ikon haline gelen Ronaldo, genç Brezilyalı milli oyuncu için en büyük ilham kaynağıdır.
Endrick, FourFourTwo'ya gelişiminden bahsederken, "Ronaldo'nun Manchester United, Real Madrid, Juventus ve şimdi de Al-Nassr'daki kariyerini takip ettim. Nerede olursa olsun, onu her zaman takip edeceğim," dedi.
Kırmızı Şeytanlara duyulan sevgi
Endrick, Manchester United'ı büyük bir sevgiyle izlediği bir kulüp olduğunu itiraf etti. Bu bağ, Ronaldo'nun Sir Alex Ferguson'un yönetiminde bekleri dehşete düşürdüğü dönemde Premier Lig ekibinin maç videolarını izlemesinden kaynaklanıyor.
Forvet, İngiliz devine olan sevgisini şöyle dile getirdi: "Cristiano Ronaldo orada oynuyordu! Onu orada izleyerek büyüdüm ve Manchester United'a büyük bir sevgi besliyorum."
Bu tür yorumlar, İngiltere'ye transfer olması şimdilik uzak bir ihtimal olsa da, Old Trafford taraftarları arasında heyecan uyandırmaya mahkumdur.
Premier Lig'de parlak bir gelecek
Endrick, Lyon’a transferinden önce, Ocak ayında Premier Lig’den ilgi gördüğünü de itiraf etti. “Evet, İngiliz kulüplerinden, ayrıca İtalya ve Almanya’dan da ilgi vardı,” dedi. “Bazı çok iyi kulüpler ilgi gösterdi, ancak isimlerini saymaya gerek yok. İlgileri için onlara teşekkür ederim. Hayatımda Tanrı var ve ilgilenen İngiliz kulüplerini duyduğumda, o anda Tanrı'nın bana orasının hedefim olduğunu söylediğini duymadım, eşim de duymadı. Evlendiğinizde, kimin gerçekten söz sahibi olduğunu bilirsiniz! [Güler] Bu yüzden onun fikrini dinlemek önemlidir. Ancak Lyon adı ortaya çıktığında, hem eşim hem de ben Tanrı'nın dokunuşunu hissettik. Bir gün Premier Lig'e gidersem, bu sadece benim kararım olmayacak, Tanrı'nın yoluma koyduğu bir şey olacak.”
Lyon'da kiralık olarak geçirdiği dönem
Uzun vadeli geleceği Real Madrid'e ait olsa da, 19 yaşındaki oyuncu şu anda Ligue 1'de yeteneklerini geliştiriyor. Endrick'in Fransa'daki süreci zorluklardan yoksun geçmedi; teknik direktör Paulo Fonseca, oyuncunun istikrarsız performanslarının ardından genç oyuncudan bir tepki koparmak amacıyla kısa süre önce kasıtlı bir taktik uyguladı.
Fonseca daha önce hayal kırıklığını kamuoyuna açıklamış, forvetin performansından "memnun olmadığını" itiraf etmiş ve onun gibi yetenekli bir oyuncunun liderlik yapma "yükümlülüğü" olduğunu belirtmişti. Ancak bu sert sevgi yaklaşımı işe yaramış görünüyor. Endrick, lig sezonu son aşamalarına girerken sahada gösterdiği performansla Lyon'un Avrupa kupalarına katılma yolunda ilerlemesine katkıda bulundu.