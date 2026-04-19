"Cristiano Ronaldo orada oynamıştı!" - Endrick, Real Madrid'den kiralık olarak gelen oyuncu Premier Lig'e transfer olabileceğine dair ipucu verirken Manchester United'a olan "sevgisini" dile getirdi

Endrick, Lyon’a transferinden önce, Ocak ayında Premier Lig’den ilgi gördüğünü de itiraf etti. “Evet, İngiliz kulüplerinden, ayrıca İtalya ve Almanya’dan da ilgi vardı,” dedi. “Bazı çok iyi kulüpler ilgi gösterdi, ancak isimlerini saymaya gerek yok. İlgileri için onlara teşekkür ederim. Hayatımda Tanrı var ve ilgilenen İngiliz kulüplerini duyduğumda, o anda Tanrı'nın bana orasının hedefim olduğunu söylediğini duymadım, eşim de duymadı. Evlendiğinizde, kimin gerçekten söz sahibi olduğunu bilirsiniz! [Güler] Bu yüzden onun fikrini dinlemek önemlidir. Ancak Lyon adı ortaya çıktığında, hem eşim hem de ben Tanrı'nın dokunuşunu hissettik. Bir gün Premier Lig'e gidersem, bu sadece benim kararım olmayacak, Tanrı'nın yoluma koyduğu bir şey olacak.”



