Getty Images Sport
Çeviri:
"Cristiano Ronaldo o kadar güçlü ki" - Alan Shearer, Roberto Martinez'in 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz kaptanını oyundan çıkarmaya "izin verilmeyebileceğini" öne sürüyor
Cristiano Ronaldo'nun gücü
Shearer, Martinez’in Ronaldo’yu diğer oyuncular gibi yönetmek için yeterli otoriteye sahip olmayabileceğini öne sürerek tartışma yarattı. Portekiz’in DR Kongo ile oynadığı hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından konuşan Shearer, dünya çapındaki süperstar ile milli takım teknik direktörü arasındaki benzersiz dinamiklere dikkat çekti.
Eski Newcastle forveti, Ronaldo’nun statüsünün tipik bir oyuncu-teknik direktör ilişkisinin ötesine geçtiğine ve bunun Portekiz’in Kuzey Amerika’daki taktiksel esnekliğini zorlaştırabileceğine inanıyor. “Roberto Martinez’in onunla konuşmasına ve onu sahadan almasına izin verilip verilmeyeceği belirsiz. Cristiano o kadar güçlü bir oyuncu. Her dakikada oynayamayacağını anlamaya hazır değilse, bu iş yürümez,” dedi Shearer, Betfair’e verdiği demeçte.
- Getty Images Sport
Portekiz’in taktiksel dengesi konusundaki endişeler
Shearer’a göre, Al-Nassr’ın forvet oyuncusunun daha sınırlı bir rolü kabul edememesi, turnuva eleme aşamalarına doğru ilerledikçe Selecao için önemli bir engel oluşturabilir.
“Ronaldo’nun her maça ilk 11’de başlamayabileceğini kabul etmeye hazır olmaması her zaman benim için bir endişe kaynağıydı; zira her maçın her dakikasını oynaması kesinlikle mümkün değil. Görünüşe göre durum aynen böyle,” diye ekledi Shearer. Sözlerine şöyle devam etti: “Portekiz’in bir sonraki maçında onu ilk 11’de oynatırdım, ancak işler yolunda gitmezse, ona oyundan çıkması gerektiğini söylerdim. Demek istediğim de bu: Cristiano o kadar güçlü bir oyuncu ki, oyundan çıkarılmasına izin verilip verilmeyeceği konusu. Bu gerçekten zor bir durum. O, yıllardır çok başarılı performanslar sergileyen küresel bir süperstar, ancak Portekiz formasıyla bir süredir gol atamıyor ve en iyi formundan çok uzak.”
Messi ile Ronaldo arasındaki tartışma yeniden alevlendi
Ronaldo, 2026 Dünya Kupası’nın açılış maçında etkili olamadı; oysa uzun süredir rakibi olan Lionel Messi ise parladı. Ronaldo hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergilerken, Messi Cezayir karşısında attığı üç golle eski günlerine geri döndü; bu da Shearer’ın, yıllardır süren “Tüm Zamanların En İyisi” tartışmasında kesin olarak Arjantinli oyuncunun tarafını tutmasına neden oldu.
“Lionel Messi akıl almaz bir performans sergiliyor. Bu şekilde devam edebilmesi gerçekten inanılmaz. Her zamanki kadar iyi görünüyor ve artık onun için daha fazla koşmaya hazır, topu ona ulaştırmaya çalışan bir takımı var,” dedi Shearer. Bunun Ronaldo üzerinde yaratabileceği psikolojik etkiye de değinen Shearer, “Messi’nin üç gol attığını izledikten sonraki gece Ronaldo’nun ne kadar hayal kırıklığına uğradığını tahmin edebiliyorum. Sonra sahaya çıktı ve hiç iyi oynayamadı, çok hüsrana uğramış görünüyordu. Ne hissettiğini tahmin edebilirsiniz,” diye konuştu.
- Getty Images Sport
Shearer son seçimini yapıyor
Her iki oyuncunun da büyüklüğünü kabul etmesine rağmen Shearer, tercihinin her zaman Inter Miami yıldızına doğru eğildiğini itiraf etti. Eski İngiltere kaptanı, her ikisinin de sporun zirvesine ulaşmış olmasına rağmen, kariyer yolları ve oyun tarzlarının temelde farklı olduğunu vurguladı.
“Messi ve Ronaldo ikisi de muhteşem oyuncular, ama ben her zaman Messi’yi biraz daha fazla desteklemişimdir. Karşılaştırmaları gerçekten sevmiyorum çünkü yetenek, tutum ve zirveye ulaşma şekilleri açısından çok farklılar. Her şey çok farklı. Yine de ben her zaman Messi’yi tercih ederim,” dedi Shearer. Konuşmasını, Messi’nin şu anki etkisini överek tamamladı: “Onu izlemek büyüleyici çünkü herkesin aklına ilk gelen şey ‘Messi’ye pas atabilir miyim?’ oluyor. Herkes topu ona nasıl ulaştıracağını düşünüyor ve haklılar da. O sol ayağı ölümcül. Onun hakkında söyleyecek övgü dolu sözlerim tükendi. Yaptıkları ve hâlâ yapmaya devam ettikleri şey akıl almaz.”