"Cristiano Ronaldo o kadar güçlü ki" - Alan Shearer, Roberto Martinez'in 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz kaptanını oyundan çıkarmaya "izin verilmeyebileceğini" öne sürüyor

Ronaldo, 2026 Dünya Kupası’nın açılış maçında etkili olamadı; oysa uzun süredir rakibi olan Lionel Messi ise parladı. Ronaldo hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergilerken, Messi Cezayir karşısında attığı üç golle eski günlerine geri döndü; bu da Shearer’ın, yıllardır süren “Tüm Zamanların En İyisi” tartışmasında kesin olarak Arjantinli oyuncunun tarafını tutmasına neden oldu.

“Lionel Messi akıl almaz bir performans sergiliyor. Bu şekilde devam edebilmesi gerçekten inanılmaz. Her zamanki kadar iyi görünüyor ve artık onun için daha fazla koşmaya hazır, topu ona ulaştırmaya çalışan bir takımı var,” dedi Shearer. Bunun Ronaldo üzerinde yaratabileceği psikolojik etkiye de değinen Shearer, “Messi’nin üç gol attığını izledikten sonraki gece Ronaldo’nun ne kadar hayal kırıklığına uğradığını tahmin edebiliyorum. Sonra sahaya çıktı ve hiç iyi oynayamadı, çok hüsrana uğramış görünüyordu. Ne hissettiğini tahmin edebilirsiniz,” diye konuştu.