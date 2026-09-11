Getty Images Sport
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Cristiano Ronaldo'nun zafere uzanan son şansı mı? Al-Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi'nde üstünlük için Suudi Arabistan'ın hücumuna öncülük ediyor
Suudi devleri hakimiyeti hedefliyor
AFC Şampiyonlar Ligi Elite'in son edisyonu gelecek hafta başlıyor. 2023'ten bu yana 2 milyar doların üzerinde harcama yapan beş Suudi Arabistan kulübü ön planda yer alıyor. Yeni teknik direktör Ange Postecoglou yönetiminde Ronaldo ve Joao Felix'le güçlenen Al-Nassr, geçen sezon ikinci seviye AFC Şampiyonlar Ligi Two'da finalde kaybetmesinin ardından kıtasal kupa hedefliyor. Bu arada, son şampiyon Al-Ahli, batı bölgesi karşılaşmaları başlarken üst üste üçüncü şampiyonluğunu hedefliyor.
- Getty Images Sport
Felix tüm kupaları hedefliyor
Al-Nassr forveti Felix, bu sezon efsanevi vatandaşıyla birlikte ulaşılabilecek tüm büyük kupaları kazanma kararlılığını ortaya koydu.
Riyad ekibindeki kazanma mentalitesine dikkat çeken Portekizli oyuncu, Associated Press'e şunları söyledi: "Gerçekten çok iyi bir kadromuz var, geniş bir kadromuz var, hedefimiz kazanabileceğimiz her kulvarda şampiyon olmak. Ligi, kupayı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz, her şeyi. Hayal kurmak için oynamıyoruz, kazanmak için oynuyoruz."
Bu bitmek bilmeyen hırsı, takımının kıta çapındaki saltanatını uzatmaya istekli olmaya devam eden Al-Ahli kaptanı Edouard Mendy de dile getirdi: "Bu, Suudi Arabistan ve Asya'nın en büyük kulübü ve kazanmak için her şeyi yapacağız. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazandık ve bu kez de başarılı olmak için o zaman yaptığımız her şeyi kullanmamız gerekecek. Yıl yıl gelişiyoruz."
Riyadlı rakipler büyük yatırım yapıyor
Batı bölgesindeki rekabet, yerel rakip Al-Hilal'in Premier League yıldızları Ollie Watkins, Gabriel Martinelli ve Crysencio Summerville için 200 milyon doların üzerinde harcama yapmasının ardından daha da kızıştı. Al-Ittihad ve Brendan Rodgers'ın ilk kez sahaya çıkacak ekibi Al-Qadsiah ile birlikte, bölgedeki jeopolitik gerilimler İran'ı temsil eden iki takımın da iç saha maçlarını tarafsız sahada oynamasına neden oldu. Doğu bölgesinde ise Japonya ve Güney Kore'nin geleneksel ağır topları, Körfez kulüplerinin hakimiyetini yıkmak için sert bir direnç göstermeye hazırlanıyor.
- SAYSPORTS
Batı Bölgesi mücadeleleri başlıyor
Al-Nassr, salı günü Batı Bölgesi'nin ilk maç haftasında BAE ekibi Al Ain'e konuk olurken zorlu bir açılış sınavıyla karşı karşıya kalacak. Diğer tarafta Al-Ahli, Pakhtakor'u ağırlamaya hazırlanırken, Esteghlal ile Tractor artan bölgesel istikrarsızlık nedeniyle açılış maçlarını tarafsız sahalarda oynayacak. Her bölgeden ilk sekiz takım, mutlak Asya üstünlüğü için mücadele edecekleri son 16 turuna yükselecek.
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