Al-Nassr forveti Felix, bu sezon efsanevi vatandaşıyla birlikte ulaşılabilecek tüm büyük kupaları kazanma kararlılığını ortaya koydu.

Riyad ekibindeki kazanma mentalitesine dikkat çeken Portekizli oyuncu, Associated Press'e şunları söyledi: "Gerçekten çok iyi bir kadromuz var, geniş bir kadromuz var, hedefimiz kazanabileceğimiz her kulvarda şampiyon olmak. Ligi, kupayı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz, her şeyi. Hayal kurmak için oynamıyoruz, kazanmak için oynuyoruz."

Bu bitmek bilmeyen hırsı, takımının kıta çapındaki saltanatını uzatmaya istekli olmaya devam eden Al-Ahli kaptanı Edouard Mendy de dile getirdi: "Bu, Suudi Arabistan ve Asya'nın en büyük kulübü ve kazanmak için her şeyi yapacağız. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazandık ve bu kez de başarılı olmak için o zaman yaptığımız her şeyi kullanmamız gerekecek. Yıl yıl gelişiyoruz."