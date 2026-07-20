Cristiano Ronaldo’nun “Suudi Arabistan’da oynayacak seviyede olduğu” belirtiliyor, ancak Brezilya efsanesi R9, 2030 Dünya Kupası konusunda şüphelerini dile getirdi

En merak edilen soru hâlâ şu: Cristiano Ronaldo, 2030 Dünya Kupası’na kadar Portekiz’in hücumunun öncülüğünü yapmaya devam edecek mi? Efsanevi 7 numaralı oyuncunun kariyerinin uzunluğu konusundaki tartışma, aynı adı taşıyan Ronaldo Nazario’nun da yorum yapmasına neden oldu. ESPN’de konuşan ikonik “O Fenomeno”, elit oyuncuların kariyerlerinin son dönemlerine girerken karşılaştıkları zorlu fiziksel gerçeklik üzerine düşüncelerini paylaştı.

"Normalde vücut, artık ayak uyduramayacağınızı size bildirir," diye açıkladı iki kez Dünya Kupası şampiyonu olan oyuncu. "Bence hem Cristiano hem de Neymar, vücutlarıyla bir uzlaşma noktası bulmaları gereken aşamaya geldiler. Vücutla verilen mücadele, kazanılması çok zor bir mücadeledir."