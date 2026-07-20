Getty Images Sport
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Cristiano Ronaldo’nun “Suudi Arabistan’da oynayacak seviyede olduğu” belirtiliyor, ancak Brezilya efsanesi R9, 2030 Dünya Kupası konusunda şüphelerini dile getirdi
Zamana karşı mücadele
En merak edilen soru hâlâ şu: Cristiano Ronaldo, 2030 Dünya Kupası’na kadar Portekiz’in hücumunun öncülüğünü yapmaya devam edecek mi? Efsanevi 7 numaralı oyuncunun kariyerinin uzunluğu konusundaki tartışma, aynı adı taşıyan Ronaldo Nazario’nun da yorum yapmasına neden oldu. ESPN’de konuşan ikonik “O Fenomeno”, elit oyuncuların kariyerlerinin son dönemlerine girerken karşılaştıkları zorlu fiziksel gerçeklik üzerine düşüncelerini paylaştı.
"Normalde vücut, artık ayak uyduramayacağınızı size bildirir," diye açıkladı iki kez Dünya Kupası şampiyonu olan oyuncu. "Bence hem Cristiano hem de Neymar, vücutlarıyla bir uzlaşma noktası bulmaları gereken aşamaya geldiler. Vücutla verilen mücadele, kazanılması çok zor bir mücadeledir."
Suudi Arabistan’ın seviyesi ile Dünya Kupası’nın yoğunluğu
Gelişmekte olan liglerdeki kulüp futbolu ile uluslararası turnuvaların çılgın temposu arasındaki fark, R9’un analizinde kilit bir faktördür. Ronaldo, Al-Nassr formasıyla rekorlar kırmaya devam etse de, Dünya Kupası gibi bir turnuvadaki rakiplerin seviyesi ve fiziksel zorluklar, bambaşka bir zorluk derecesini temsil ediyor.
Efsanevi Brezilyalı forvet, beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun Orta Doğu'da hâlâ etkili bir isim olduğunu, ancak uluslararası sahnenin getirdiği zorlukların artık onun için aşılması zor bir engel haline geldiğini öne sürdü. "Belki Suudi Arabistan'da oynamak için hâlâ yeterli seviyede olabilir, ancak Dünya Kupası söz konusu olduğunda bunun çok daha zor olduğunu görüyoruz," diye açıkladı 'O Fenomeno'. "Oradaki seviye çok daha yüksek."
Vücudu dinlemek
Brezilyalı Ronaldo, kariyerinin zirvesindeyken kariyerini tehlikeye atan diz sakatlıklarıyla mücadele etmiş ve sonunda futbolu bırakmış olması nedeniyle, futbolun bedensel yükünü tartışmak için en uygun kişidir. O, bir oyuncunun mesleki disiplini veya geçmişteki başarıları ne olursa olsun, vücudun göz ardı edilemeyecek işaretler verdiğine inanıyor.
Emekliliğin acımasız gerçekliği hakkında samimi açıklamalarda bulunan Brezilyalı efsane, herhangi bir profesyonel sporcu için en büyük çöküşün, zihnin vücudun artık yerine getiremeyeceği bir söz verdiği an olduğunu açıkladı. “Tutkumuz, futbola olan sevgimiz ve sonsuza kadar oynamak istememize rağmen, bence eninde sonunda kararımızı vücut verir. Bugünlerde futbol oynamıyorum çünkü zihnim, vücudumun yetişemeyeceği bir şekilde çalışıyor,” diye sözlerini tamamladı.
- Getty Images Sport
Ronaldo'nun paramparça olan Dünya Kupası hayalleri
41 yaşındaki Ronaldo, bu turnuvada altıncı kez yer aldığı Dünya Kupası’nda Portekiz’i tarihindeki ilk şampiyonluğa taşımayı umuyordu. Ancak hayalleri, turnuvanın sonunda şampiyon olan İspanya tarafından suya düştü ve Portekiz, son 16 turunda elendi. Ronaldo, turnuva boyunca Portekiz’in oynadığı beş maçın hepsinde ilk 11’de yer aldı ve üç gol attı – Özbekistan’a karşı iki gol, Hırvatistan’a karşı ise bir gol.
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