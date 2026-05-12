Cristiano Ronaldo'nun sözleri: "O, birlikte oynadığım en eksiksiz oyuncu"

Casemiro bu ikili hakkında konuşurken, Ronaldo’nun olağanüstü gol rekorunu Bale’in çok yönlülüğüyle karşılaştırıyor ve sonuncusunun oyununu karakterize eden fiziksel ve teknik niteliklere vurgu yapıyor.

"Cristiano gol atıyor, Cristiano'nun 15 golü var. En az 15 gol. Ama Bale hücum ediyor, savunuyor, kafa vuruşu yapıyor, gol atıyor, fauller yapıyor," diye görüşünü pekiştiriyor Casemiro. "Cristiano en iyisi. Cristiano en iyisi. Cristiano farklı. Ama benim için Bale en iyisi, daha eksiksiz. Çünkü hücum ediyor, savunuyor, kafa vuruşuyla gol atıyor, faul yapıyor. Her şeyi çok iyi, çok hızlı yapıyor. Benim için Bale inanılmaz bir oyuncu. İnanılmaz bir oyuncu."