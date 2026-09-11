Avrupa'da beş kez kupayı kaldırarak "Bay Şampiyonlar Ligi" lakabını kazanan Ronaldo, koleksiyonuna bir Asya kupası da eklemek istiyor. 2026-27 sezonu, Al-Nassr formasıyla bu turnuvadaki üçüncü kez boy göstereceği sezon olacak.

2023-24'teki ilk tam sezonu, forvet oyuncusunun dokuz maçta altı gol ve iki asist kaydetmesine rağmen, penaltılarda turnuvayı daha sonra şampiyon olarak tamamlayan Al Ain'e karşı çeyrek finalde yaşanan büyük hayal kırıklığıyla sona erdi.

Ronaldo, sonraki yıl bireysel olarak daha da iyi bir performans sergiledi ve sekiz maçta sekiz gol attı. Ancak Japon ekibi Kawasaki Frontale, Al Nassr'ın serüvenini yarı finalde 3-2'lik galibiyetle sonlandırdı.