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Cristiano Ronaldo'nun son Şampiyonlar Ligi hedefi öncesinde Al-Nassr'a büyük taktik destek verildi
Ronaldo, Asya Şampiyonlar Ligi'ne dönüşe hazırlanıyor
Ronaldo, 2026-27 AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te, Asya'nın bir numaralı kulüp organizasyonunda, muhtemelen son sezonuna çıkmaya hazırlanıyor. Al-Nassr'ın forveti, efsanevi kariyerini noktalamadan önce bu kupayı kaldırmakta kararlı.
Teknik direktör Postecoglou'nun, cumartesi günkü Al-Khaleej karşılaşmasında kadro rotasyonuna gitmesi ve kilit yıldızların sürelerini sınırlaması bekleniyor. Bu hamle, 15 Eylül Salı günü Al Ain'e karşı oynanacak kıtasal açılış maçı öncesinde geliyor.
Al-Nassr, bu karşılaşma için önemli bir taktik destek de alabilir. Kanat oyuncusu Coman, Ronaldo ile birlikte forma giyebilmek için hafif bir hamstring sakatlığını hızla atlatmayı hedefliyor.
- Getty Images Sport
Coman, sakatlığın ardından kritik dönüşü hedefliyor
Coman, Al-Nassr'ın kısa süre önce Al-Ittihad ile oynadığı maçta arka adalesinden bir sorun yaşadı. Ancak yapılan tetkikler olumlu haber verdi; MR sonuçları, Fransız milli oyuncunun yalnızca hafif bir yırtık yaşadığını doğruladı.
Suudi Arabistan merkezli Arriyadiyah'e göre Al Nassr'ın sağlık ekibi, kanat oyuncusuna Al Ain maçı için dönüş onayı verebilir. Oyuncu antrenman sahasında iyileşme programını sürdürürken, cumartesi günkü lig maçında forma giyemeyeceği kesinleşti.
Coman sezona hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı ve altı maçta gol ya da asist üretemedi. Buna rağmen bire birde adam eksiltme becerisi ve yaptığı servisler, Ronaldo'nun yanında hücumun önemli parçaları olmaya devam ediyor.
'Bay Şampiyonlar Ligi', son Asya tacını arıyor
Avrupa'da beş kez kupayı kaldırarak "Bay Şampiyonlar Ligi" lakabını kazanan Ronaldo, koleksiyonuna bir Asya kupası da eklemek istiyor. 2026-27 sezonu, Al-Nassr formasıyla bu turnuvadaki üçüncü kez boy göstereceği sezon olacak.
2023-24'teki ilk tam sezonu, forvet oyuncusunun dokuz maçta altı gol ve iki asist kaydetmesine rağmen, penaltılarda turnuvayı daha sonra şampiyon olarak tamamlayan Al Ain'e karşı çeyrek finalde yaşanan büyük hayal kırıklığıyla sona erdi.
Ronaldo, sonraki yıl bireysel olarak daha da iyi bir performans sergiledi ve sekiz maçta sekiz gol attı. Ancak Japon ekibi Kawasaki Frontale, Al Nassr'ın serüvenini yarı finalde 3-2'lik galibiyetle sonlandırdı.
- AFP
Dinlenen yıldızlar kıtasal telafiye odaklandı
Asya macerasına başlamadan önce Al-Nassr'ın, Suudi Pro Ligi'nin 7. haftasında Al-Khaleej karşısına çıkması gerekiyor. Postecoglou, hafta ortasındaki kıtasal sınav için en üst düzey fiziksel durumu sağlamak amacıyla ana yıldızlarını koruyacak.
Ronaldo'nun bu sezonun aktif profesyonel kariyerindeki son sezonu olabileceğinin sinyalini vermesiyle birlikte, risk seviyesi daha yüksek olamazdı. Formda bir Coman'la yeniden güçlerini birleştirmesi, tanıdık rakip Al Ain karşısında başarı için ideal formülü sağlayabilir.
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