Cristiano Ronaldo’nun “son dansı” mı? İspanya kalecisi Unai Simon, Portekizli “tüm zamanların en iyisi”nin “zirve dönemini” geride bırakmış olmasına rağmen Dünya Kupaları’na veda ettiğine pek ikna olmuş değil

Eleme maçı öncesinde Simon, Ronaldo ile karşılaşmanın zorluğunu değerlendirdi ve forvetin yaşına rağmen ceza sahası içindeki olağanüstü verimliliğine dikkat çekti.

O Jogo'nun aktardığına göre Simon, "Dünya Kupası'nda gördüğümüz Cristiano, zirvede olduğu altı ya da yedi yıl önceki Cristiano ile aynı değil," dedi. "Ancak onu ceza sahasından olabildiğince uzak tutmaya çalışmalıyız. Uluslar Ligi finalinde, ceza sahası içinde topu aldı ve gol attı. O, hepimizin takımımızda olmasını isteyeceği türden bir golcü yeteneğine sahip.

"Cristiano’nun en büyük özelliği, ceza sahası içinde dönüp şut atabilmesi, derin paslar arayabilmesi ve boşluk yaratabilmesidir... Büyük bir deneyime sahip ve uzun süredir birlikte oynadığı takım arkadaşlarıyla her şeyi mükemmel bir şekilde anlıyor. Ceza sahasına girerse, belirleyici olur. Bu durumları çok iyi okur ve her şeye hazırlıklı olmalıyız."