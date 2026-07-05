Getty Images Sport
Çeviri:
Cristiano Ronaldo’nun “son dansı” mı? İspanya kalecisi Unai Simon, Portekizli “tüm zamanların en iyisi”nin “zirve dönemini” geride bırakmış olmasına rağmen Dünya Kupaları’na veda ettiğine pek ikna olmuş değil
Simon, İspanya’yı Ronaldo’nun değişmeyen kalitesi konusunda uyarıyor
Simon, Dallas’ta Portekiz ile oynanacak Dünya Kupası son 16 turu maçı öncesinde, Ronaldo’nun milli kariyerinin son dönemine girdiğine dair iddiaları önemsiz gösterdi. İspanyol kaleci, CR7'nin artık altı ya da yedi yıl önceki gibi patlayıcı bir forvet olmadığını kabul etse de, beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun hâlâ futbolun en tehlikeli ceza sahası golcülerinden biri olduğunu vurguladı. İspanya'nın önceliğinin, Portekiz kaptanını gol pozisyonlarından uzak tutmak olduğunu söyledi.
- (C)Getty Images
Simon, Ronaldo’nun neden hâlâ bu kadar tehlikeli olduğunu açıklıyor
Eleme maçı öncesinde Simon, Ronaldo ile karşılaşmanın zorluğunu değerlendirdi ve forvetin yaşına rağmen ceza sahası içindeki olağanüstü verimliliğine dikkat çekti.
O Jogo'nun aktardığına göre Simon, "Dünya Kupası'nda gördüğümüz Cristiano, zirvede olduğu altı ya da yedi yıl önceki Cristiano ile aynı değil," dedi. "Ancak onu ceza sahasından olabildiğince uzak tutmaya çalışmalıyız. Uluslar Ligi finalinde, ceza sahası içinde topu aldı ve gol attı. O, hepimizin takımımızda olmasını isteyeceği türden bir golcü yeteneğine sahip.
"Cristiano’nun en büyük özelliği, ceza sahası içinde dönüp şut atabilmesi, derin paslar arayabilmesi ve boşluk yaratabilmesidir... Büyük bir deneyime sahip ve uzun süredir birlikte oynadığı takım arkadaşlarıyla her şeyi mükemmel bir şekilde anlıyor. Ceza sahasına girerse, belirleyici olur. Bu durumları çok iyi okur ve her şeye hazırlıklı olmalıyız."
CR7 için son bölüm değil
Ronaldo’nun 41 yaşına gelmesiyle birlikte, pek çok taraftar ve yorumcu bu turnuvayı onun dünya sahnesindeki “son dansı” olarak nitelendiriyor. Ancak Simon, yaklaşan eleme maçının sonucu ne olursa olsun, eski Real Madrid ve Manchester United yıldızının uluslararası sahneden ayrılmaya hazır olduğuna ikna olmuş değil. Ona göre odak noktası, Ronaldo’nun emekliliğiyle ilgili spekülasyonlardan ziyade sahada olmalı.
"Bunun Cristiano'nun son dansı olduğunu düşünmüyorum," diyen Simon, "Her maç farklıdır. Önemli olan, medyada dolaşan söylentilere değil, maça odaklanmaktır."
- Getty Images Sport
İspanya, Portekiz karşısında kusursuz bir performans sergilemeyi hedefliyor
İspanya artık tüm dikkatini Dallas’ta oynanacak son 16 turu karşılaşmasına çeviriyor; burada Ronaldo ve Portekiz, İspanya’nın çeyrek finale yükselmesinin önündeki tek engel olarak duruyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun