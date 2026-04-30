Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde hâlâ başrol oynayabileceğini gösteren ‘üç neden’ – eski Manchester United takım arkadaşı Louis Saha, Portekizli ‘tüm zamanların en iyisi’nin neden ‘eşsiz’ olduğunu açıklıyor
Ronaldo, büyük kupaların ve 1.000 golün peşinde
Ronaldo, bu yaz 2026 Dünya Kupası'nda milli takımının kaptanlığını üstlendiğinde bunu bir kez daha kanıtlayacak. FIFA'nın en önemli turnuvasına altıncı kez katıldığında tarih kitapları yeniden yazılacak.
CR7 için yaş sadece bir rakamdır ve yakın zamanda emekliliği düşünmesi için hiçbir neden yoktur. Rekorları alt üst eden kariyeri boyunca kendini mümkün olan en iyi formda tuttu ve Manchester United, Real Madrid ve Juventus'ta büyük başarılara imza attı.
Şu ana kadar Orta Doğu'daki kariyeri boyunca önemli kupa başarıları yakalayamayan Ronaldo, şimdi Al-Nassr ile bir başka lig şampiyonluğu peşinde koşuyor. Ayrıca, kariyerinde 1.000 resmi gol atma hedefi de artık çok yakın.
Transfer dedikoduları: MLS'ye geçiş ve Avrupa'ya dönüş ihtimalleri konuşuluyor
Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da ne kadar kalacağına dair bazı sorular gündeme geldi; zira 2027'ye kadar süren yüksek gelirli bir sözleşmeye sahip olmasına rağmen, Şubat ayında PIF'in kontrolündeki takımlar arasında fonların dağıtılma şekline yönelik şikayetler dile getirilince greve gitmişti.
O zamandan beri sahalara geri döndü ve MLS'de ezeli rakibi Lionel Messi'ye katılacağına ya da Avrupa'ya geri döneceğine dair söylentiler şimdilik yatıştı. Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde 141 gol atarak bu turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncusu listesinin zirvesine yükseldiğinden, kendi kıtasında bir daha kulüp maçlarında göremeyebiliriz.
Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde yine parlayabilir mi?
Avrupa'nın en üst düzey liglerinde tekrar forma giyme şansı yakalarsa, bu çıtayı yükseltebilir mi? Bu soru Saha'ya yöneltildiğinde, eski Manchester United forveti ve Ronaldo'nun eski takım arkadaşı – ToonieBet ile yaptığı röportajda – GOAL'a şöyle konuştu: “Evet, çünkü onda pek çok oyuncuda olmayan üç şey var. Öncelikle, vücudu 41 yaşında değil, bu kesin. Muhtemelen 32 ya da 33 yaşında. Her ay işler hızla değişebilir ama benim gördüğüm şey onun zihniyeti.
“969 ya da 970 gol attı, bu adamda hala gol atma arzusu var. Bazı forvetler, nedense, bunu başarmak için fazladan çaba göstermeyebilir. İşte bu onun avantajı. Nereye gitmesi gerektiğini biliyor.
“İkincisi de bu: Kimsenin anlamadığı, doğru yerde olma konusundaki bilgisi var. Dolayısıyla, elbette bazı teknik direktörler bu ihtiyacı karşılamak, bu tarzı benimsemek için onu bir nevi enerji topu gibi görebilirler çünkü şu anda o, bazen kanatta oynayabilen ve oyun stilini çeşitlendirebilen birinden ziyade, biraz daha geleneksel bir forvet. Cristiano için durum şu anda böyle değil.
“33 yaşında olabilir ve vücudu bazen ona yetişemiyor olabilir ama genel olarak Şampiyonlar Ligi'nde eşsiz bir oyuncu. Konsantrasyon, taktik ve detaylar maçları kazandırır. Ve Cristiano, arzusu sayesinde bu konuda kesinlikle hala en iyilerden biri - bu üçüncü nokta.
“İşte bu yüzden o turnuvanın en golcü oyuncusu oldu, çünkü konsantrasyon, küçük detaylar, doğru anda doğru yerde olmak, doğru konsantrasyon ve doğru teknik. Bu çok eşsiz bir özellik. Sadece Cristiano ve birkaç kişi daha bunu başardı.”
Ronaldo ne zaman emekli olacak? Bu ebedi ikonun kariyerinin sonu görünmüyor
En çok gol atma rekorunun yanı sıra Ronaldo, 183 maçta forma giyerek Şampiyonlar Ligi’nin en çok forma giyen oyuncusu konumundadır. İlk kıtasal şampiyonluğunu 2008 yılında Manchester United ile kazanan Ronaldo, Real Madrid’de geçirdiği unutulmaz dokuz yıllık dönemde dört şampiyonluk daha elde etti.
Avrupa Şampiyonası ve UEFA Uluslar Ligi şampiyonluklarını zaten kazanmış olan Ronaldo, Portekiz ile bir dünya şampiyonluğu kazanmaya can atıyor ve birkaç yıl daha oynamaya devam edebileceği düşünülüyor.