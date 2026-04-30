Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde hâlâ başrol oynayabileceğini gösteren ‘üç neden’ – eski Manchester United takım arkadaşı Louis Saha, Portekizli ‘tüm zamanların en iyisi’nin neden ‘eşsiz’ olduğunu açıklıyor

Avrupa'nın en üst düzey liglerinde tekrar forma giyme şansı yakalarsa, bu çıtayı yükseltebilir mi? Bu soru Saha'ya yöneltildiğinde, eski Manchester United forveti ve Ronaldo'nun eski takım arkadaşı – ToonieBet ile yaptığı röportajda – GOAL'a şöyle konuştu: “Evet, çünkü onda pek çok oyuncuda olmayan üç şey var. Öncelikle, vücudu 41 yaşında değil, bu kesin. Muhtemelen 32 ya da 33 yaşında. Her ay işler hızla değişebilir ama benim gördüğüm şey onun zihniyeti.

“969 ya da 970 gol attı, bu adamda hala gol atma arzusu var. Bazı forvetler, nedense, bunu başarmak için fazladan çaba göstermeyebilir. İşte bu onun avantajı. Nereye gitmesi gerektiğini biliyor.

“İkincisi de bu: Kimsenin anlamadığı, doğru yerde olma konusundaki bilgisi var. Dolayısıyla, elbette bazı teknik direktörler bu ihtiyacı karşılamak, bu tarzı benimsemek için onu bir nevi enerji topu gibi görebilirler çünkü şu anda o, bazen kanatta oynayabilen ve oyun stilini çeşitlendirebilen birinden ziyade, biraz daha geleneksel bir forvet. Cristiano için durum şu anda böyle değil.

“33 yaşında olabilir ve vücudu bazen ona yetişemiyor olabilir ama genel olarak Şampiyonlar Ligi'nde eşsiz bir oyuncu. Konsantrasyon, taktik ve detaylar maçları kazandırır. Ve Cristiano, arzusu sayesinde bu konuda kesinlikle hala en iyilerden biri - bu üçüncü nokta.

“İşte bu yüzden o turnuvanın en golcü oyuncusu oldu, çünkü konsantrasyon, küçük detaylar, doğru anda doğru yerde olmak, doğru konsantrasyon ve doğru teknik. Bu çok eşsiz bir özellik. Sadece Cristiano ve birkaç kişi daha bunu başardı.”