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Cristiano Ronaldo'nun Portekiz formasıyla kendi evinde oynayacağı son maç mı? Roberto Martinez, CR7'nin altıncı Dünya Kupası öncesinde Nijerya ile oynanacak hazırlık maçının önemini açıklıyor
Kaptan için emeklilik planı yok
Portekiz milli takım teknik direktörü Martinez, Ronaldo’nun Çarşamba günü Nijerya ile oynanacak hazırlık maçını Portekizli taraftarlara veda maçı olarak görmediğini vurguladı. 41 yaşındaki Al-Nassr süperstarı, altıncı Dünya Kupası’na katılarak tarihe geçmek üzere olsa da, eski Real Madrid oyuncusu her zamanki gibi önündeki göreve odaklanmış durumda.
Leiria'daki maç öncesinde basına konuşan Martinez, tecrübeli forvetinin sergilediği profesyonel tavrı hemen vurguladı. Martinez Salı günü Ronaldo hakkında, "Kaptanımız yaptığı her şeyde örnek teşkil ediyor" dedi. "Milli takıma yardımcı olmak için 24 saat boyunca elinden gelenin en iyisini yapıyor. Kaptanımız ve diğer oyuncularımız geleceği düşünmüyor. Gelecekte ne olacağını bilmiyoruz çünkü sakatlanabilirler ve kendi ellerinde olmayan kararlar olabilir."
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Ronaldo'nun uzun kariyerinin sırrı
41 yaşında çoğu futbolcu çoktan emekli olmuşken, Ronaldo biyolojik sınırları aşmaya devam ediyor. Martinez, beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun fiziksel durumunun, zihinsel gücünün bir yan ürünü olduğuna inanıyor. Teknik direktör daha önce, Ronaldo'nun sırrının "açlığı" olduğunu belirtmişti; bu açlık, Dünya Kupası hariç tüm büyük kupaları kazandığı bir kariyere rağmen hiç azalmadı.
İspanyol teknik adam, "Odak noktası antrenman yapmak, en iyi olmak, kavramları uygulamaya koymak ve formayı giymekten gurur duymaktır" diye devam etti. "O, bu şekilde örnek oluyor. Tek amacı, yarın daha iyi olmak için bunu kullanmak." Erkekler milli takımında tüm zamanların en çok forma giyen (227) ve en çok gol atan (143) oyuncusu olan Ronaldo, Portekiz'in ABD, Meksika ve Kanada'da dünya şampiyonluğu arayışında bir kez daha hücum hattını yönetmeye hazır görünüyor.
Nijerya'ya karşı deneysel yaklaşım
Nijerya ile oynanacak hazırlık maçı, Martinez için takımın turnuvaya gitmeden önce kadrosunu son kez ayarlayabileceği son fırsat niteliğinde. Ronaldo'nun ilk on birde yer alması beklenirken, teknik direktör 17 Haziran'da DR Kongo ile oynanacak grup aşaması açılış maçı öncesinde tüm oyuncuların ritim ve keskinliklerini kazanmalarını sağlamak amacıyla yetenekli kadrosunun tüm derinliğini kullanmayı planlıyor.
Martinez, "Fikir, 11 oyuncu değişikliği yapıp herkesin biraz süre almasını sağlamak," diye ekledi. "Beş ya da altı oyuncumuz için bu ilk maç olacak. Odak noktamız hala bireyler ve ihtiyacı olanlara süre vermek. Bir numaralı önceliğimiz, uçağa binen oyuncuları Dünya Kupası'na hazır hale getirmek. Portekiz'in gücü, herkesin bağlılığında yatıyor. Sorumluluğumuz, oyuncuları takıma yardımcı olacak şekilde hazırlamak. Kazanmak için yeteneklerini kullanmak."
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Taktiksel esneklik ve Afrika sınavı
Martinez, Süper Kartallar ile Dünya Kupası'ndaki ilk rakipleri arasındaki benzerliklere işaret ederek, Nijerya'yı turnuvanın açılış maçı için ideal bir hazırlık maçı olarak görüyor. Teknik direktör, Portekiz kadrosundaki bireysel yeteneklerin muazzam olmasına rağmen, odak noktasının on yılı aşkın süredir milli takımın DNA'sına işlenmiş olan kolektif yapı ve yüksek pres stilinde kaldığını vurguladı.
"Kongo karşısında karşılaşacağımız durumlara benzer yönler üzerinde çalışmak için bir fırsatımız var," dedi. "Çok yetenekli oyunculardan oluşan bir grup. Her maçı kazanacak yapıya ve disipline sahibiz. İstatistikler her şeyi anlatıyor: goller, galibiyetler... Sahanın üst kısmında yüksek pres ve hızlı savunmaya tam bağlılık - bu, Portekiz genç futbolunda 15 yıllık çalışmanın sonucu olan bir stil. Taktiklere gelince, bunu ilk gün söylemiştim. Fikir, takımın yapısı içinde bireysel yetenekleri uyarlayabilecek taktiksel esnekliğe sahip olmak."