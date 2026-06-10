Portekiz milli takım teknik direktörü Martinez, Ronaldo’nun Çarşamba günü Nijerya ile oynanacak hazırlık maçını Portekizli taraftarlara veda maçı olarak görmediğini vurguladı. 41 yaşındaki Al-Nassr süperstarı, altıncı Dünya Kupası’na katılarak tarihe geçmek üzere olsa da, eski Real Madrid oyuncusu her zamanki gibi önündeki göreve odaklanmış durumda.

Leiria'daki maç öncesinde basına konuşan Martinez, tecrübeli forvetinin sergilediği profesyonel tavrı hemen vurguladı. Martinez Salı günü Ronaldo hakkında, "Kaptanımız yaptığı her şeyde örnek teşkil ediyor" dedi. "Milli takıma yardımcı olmak için 24 saat boyunca elinden gelenin en iyisini yapıyor. Kaptanımız ve diğer oyuncularımız geleceği düşünmüyor. Gelecekte ne olacağını bilmiyoruz çünkü sakatlanabilirler ve kendi ellerinde olmayan kararlar olabilir."