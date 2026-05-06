Cristiano Ronaldo'nun oğlu, Real Madrid'in ilgisi sürerken gelecek sezon Al-Nassr kaptanıyla birlikte oynamaktansa Avrupa'ya transfer olmayı tercih ediyor

Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan futbolcunun en büyük oğlu, şu anda Suudi Arabistan'da Al-Nassr'ın genç takımlarında forma giyiyor ve genç kariyeri boyunca peşini bırakmayan golcü kimliğini burada da sürdürüyor. Genç oyuncunun önümüzdeki sezon A takım kadrosuna yükselerek babasının yanında forma giyeceğine dair büyük bir beklenti varken, genç futbolcunun yakın geleceği için farklı planları var.

The Sun'a göre, en üst düzey rekabette kendini sınamak isteyen Ronaldo Jr, babasının yirmi yıl boyunca hakimiyet kurduğu kıtaya geri dönmeyi hedefliyor. Efsanevi babası gibi, genç oyuncu da Avrupa'nın en büyük sahnesinde oynamak istiyor ve Real Madrid, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain kulüpleri onun peşinde. Bu seçkin kulüplerin cazibesinin, Riyad'dan ayrılma kararında en önemli faktör olduğu düşünülüyor.