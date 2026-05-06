Getty/GOAL
Çeviri:
Cristiano Ronaldo'nun oğlu, Real Madrid'in ilgisi sürerken gelecek sezon Al-Nassr kaptanıyla birlikte oynamaktansa Avrupa'ya transfer olmayı tercih ediyor
Avrupa'nın dev kulüpleri Ronaldo Jr.'ı takip ediyor
Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan futbolcunun en büyük oğlu, şu anda Suudi Arabistan'da Al-Nassr'ın genç takımlarında forma giyiyor ve genç kariyeri boyunca peşini bırakmayan golcü kimliğini burada da sürdürüyor. Genç oyuncunun önümüzdeki sezon A takım kadrosuna yükselerek babasının yanında forma giyeceğine dair büyük bir beklenti varken, genç futbolcunun yakın geleceği için farklı planları var.
The Sun'a göre, en üst düzey rekabette kendini sınamak isteyen Ronaldo Jr, babasının yirmi yıl boyunca hakimiyet kurduğu kıtaya geri dönmeyi hedefliyor. Efsanevi babası gibi, genç oyuncu da Avrupa'nın en büyük sahnesinde oynamak istiyor ve Real Madrid, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain kulüpleri onun peşinde. Bu seçkin kulüplerin cazibesinin, Riyad'dan ayrılma kararında en önemli faktör olduğu düşünülüyor.
- Getty
Real Madrid'in dönüşü gündemde
Portekiz genç milli takım oyuncusu için Los Blancos ile İspanya’nın başkentine geri dönme ihtimali oldukça yüksek görünüyor; bu durumda babasının izinden gitmiş olacak. Genç oyuncu, son zamanlarda İspanyol futbolunun ritmine yeniden alışmaya başladı. Portekiz genç milli takımının yıldızı, Ronaldo Sr'ın İspanya'da sağlık ekibiyle birlikte sakatlığından kurtulmaya çalıştığı Mart ayında Madrid'in 16 yaş altı takımında antrenmanlara katıldı. Bu dönem, Real Madrid akademisine kalıcı bir transferin önümüzdeki transfer döneminde kesinleşebileceğine dair spekülasyonları daha da artırdı.
Gölgeden uzaklaşarak gelişmek
Al-Nassr'da baba-oğul ikilisinin bir araya gelmesinin romantizmine rağmen, Ronaldo Jr. gözünü Avrupa'daki başarıya dikmiş durumda. The Sun, onun kalbinin İngiltere'ye veya Madrid'e dönmeye kararlı olabileceğini, ailesinin ise onu hem Real Madrid hem de Manchester United'da bir efsane olarak görülen babasıyla karşılaştırmaya çalışacak olan basının yoğun ilgisinden çekindiğini ekliyor. Bu durum, diğer büyük kulüplerin ilgisini engellemedi; Borussia Dortmund ve Sporting CP de potansiyel hedefler olarak gösteriliyor.
Genç oyuncunun başarısı uluslararası sahnede zaten kanıtlanmış durumda. Ronaldo Jr, Portekiz'in 15 yaş altı ve 17 yaş altı milli takımlarında forma giydi ve Kasım ayında 17 yaş altı milli takımıyla Dünya Kupası'nı kazandı. Avrupa'nın en iyi akademilerinden birine transfer olarak, gençlik seviyesindeki etkileyici gol performansına yakışır şekilde oyunundaki teknik yönlerini geliştirmeyi umuyor.
- (C)Getty Images
Yüksek gol ortalamasını sürdürmek
Nerede oynadığına bakılmaksızın, 15 yaşındaki genç oyuncu babasının golcü içgüdüsünü her zaman sergilemiştir. Katıldığı her yaş grubunda üstünlük kuran oyuncunun istatistikleri, yaşıtlarına kıyasla gerçekten dikkat çekicidir. The Sun’ın haberine göre, Juventus’un U-9 takımında 23 maçta 58 gol, Al-Nassr’ın U-15 takımında ise 27 maçta 56 gol attı. Baba Ronaldo, muhtemelen son büyük turnuvası olacak 2026 Dünya Kupası'na hazırlanırken, oğlu da kendi yolculuğuna ciddi bir şekilde başlamak istiyor.