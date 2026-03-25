Cristiano Ronaldo’nun oğlu, akademide antrenman yaptıktan sonra Real Madrid’e katılmaya hazırlanıyor

Bu transfer kesinleşirse, 15 yaşındaki genç oyuncu, babasının adının eşi benzeri görülmemiş başarılar ve kupalarla özdeşleştiği bir kulübe katılmış olacak. Santiago Bernabeu'da geçirdiği efsanevi dokuz yıl boyunca Ronaldo, sadece 438 maçta 450 gol atarak dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve iki La Liga şampiyonluğu kazandı. Genç Ronaldo, babasının kariyerinin ilerleyen dönemlerinde ustalaştığı pozisyonu yansıtan bir merkez forvet olarak oynasa da, bu transfer kaçınılmaz olarak Madrid'in en ikonik modern figürü olan adamla yoğun karşılaştırmalara yol açacaktır.