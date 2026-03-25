Cristiano Ronaldo’nun oğlu, akademide antrenman yaptıktan sonra Real Madrid’e katılmaya hazırlanıyor
Gelecek nesil için tanıdık bir yol
Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan futbolcunun en büyük oğlu, daha önce Manchester United ve Juventus'un altyapılarında yeteneklerini geliştirmiş olması nedeniyle Avrupa'nın seçkin akademilerindeki baskıya yabancı değil. Babasının Ocak 2023'te Al-Nassr'a transfer olmasının ardından genç oyuncu bu kulübün akademisine katıldı; ancak İspanya'nın başkentine olası bir transfer, profesyonel gelişiminde önemli bir sıçrama anlamına gelecektir. The Athletic, Ronaldo Jr'ın kulübün gençlik sistemine resmi olarak katılmak amacıyla Madrid ile antrenman yaptığını bildiriyor.
GOAT'ın izinden
Bu transfer kesinleşirse, 15 yaşındaki genç oyuncu, babasının adının eşi benzeri görülmemiş başarılar ve kupalarla özdeşleştiği bir kulübe katılmış olacak. Santiago Bernabeu'da geçirdiği efsanevi dokuz yıl boyunca Ronaldo, sadece 438 maçta 450 gol atarak dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve iki La Liga şampiyonluğu kazandı. Genç Ronaldo, babasının kariyerinin ilerleyen dönemlerinde ustalaştığı pozisyonu yansıtan bir merkez forvet olarak oynasa da, bu transfer kaçınılmaz olarak Madrid'in en ikonik modern figürü olan adamla yoğun karşılaştırmalara yol açacaktır.
Uluslararası arenada önemli adımlar atıyor
Kulüp hedeflerinin ötesinde, Ronaldo Jr. Portekiz milli takımının gençlik yapısı içinde şimdiden kilit bir isim olmaya başladı. Geçen yıl Japonya’ya karşı 15 yaş altı milli takımında ilk kez forma giydiğinden bu yana, hızla kademe atlayarak 16 yaş altı takımında altı kez milli formayı giydi ve ilk golünü attı. Büyükannesi, uluslararası futboldaki ilk adımlarını izlemek için kısa süre önce Hırvatistan'a gitti. Bu durum, 41 yaşındaki babasının rekor kıran 143 golle A milli takımın kaptanlığını sürdürdüğü Seleccao ile ailenin köklü bağını bir kez daha vurguladı.
Gelişim açısından hayati önem taşıyan bir yaz
Genç oyuncunun öncelikli hedefi, yeni Avrupa sezonu başlamadan önce Madrid'in genç takım kadrosunda kendine kalıcı bir yer edinmek olacak. Suudi Arabistan'da ve milli takımda büyük bir potansiyel sergilemiş olsa da, Madrid'in U16 veya U17 takımlarına geçişi, fiziksel ve taktiksel açıdan çok daha zorlu bir sınav olacak. Valdebebas'a resmi olarak kayıt yaptırması, pek çok kişinin babasının uzun soluklu kariyerini yansıtmasını umduğu bu kariyer yolunda atılacak ilk önemli adım olabilir.