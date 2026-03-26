Getty Images
Çeviri:
Cristiano Ronaldo'nun MLS'e transferi ihtimal dışı kaldı; ABD Milli Takımı efsanesi, Portekizli "tüm zamanların en iyisi"nin "bir sakatlık daha geçirse emekli olacağını" iddia etti
Portekizli efsanenin emeklilik gerçeği
ABD Milli Takımı efsanesi Kasey Keller, Ronaldo'nun geleceği hakkında düşündürücü bir bakış açısı ortaya koyarak, Al-Nassr'ın forvetinin futbol hayatının sonuna yaklaştığını ima etti. Ronaldo'nun formunu korumak için gösterdiği yılmaz çabaya rağmen Keller, 41 yaşındaki oyuncunun artık kariyerinde hata payının son derece az olduğu hassas bir aşamada olduğunu düşünüyor.
Jackpot City Casino'ya konuşan Keller, "Dürüst olmak gerekirse, bence bir sakatlık daha yaşarsa emekli olacak. 1000 gol atmak istiyor mu? Elbette istiyor. Ama 41 ya da 42 yaşında MLS sistemine girip, sırf bunun için ülkenin dört bir yanını dolaşmak isteyip istemediğini bilmiyorum." dedi.
- Getty/Instagram
Ronaldo'nun Hollywood'a taşınmak için MLS'ye ihtiyacı yok
Birçok kişi, Los Angeles veya Miami'de geçireceği bir dönemin futbol sonrası kariyeri için film endüstrisine atılmak üzere mükemmel bir sıçrama tahtası olacağını düşünse de, Keller, Ronaldo'nun Hollywood'a girmek için bir futbol sözleşmesine ihtiyacı olmadığını vurguluyor. Eski kaleci, beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun, istediği zaman sporun ötesine geçebilecek kadar büyük bir küresel marka olduğunu savunuyor.
“Cristiano Ronaldo bu yaz ABD'ye geldiğinde Hollywood'da bir kariyer yapmayı düşünecek mi? Ronaldo'nun bu konuda çok endişeli olduğunu sanmıyorum. Eğer bunu yapacaktıysa, Suudi Arabistan'a gitmek yerine bunu yapardı... O Cristiano Ronaldo, eğer bir filme atılmak isterse, atılır.”
Fitness güncellemesi ve Dünya Kupası umutları
Ronaldo, Suudi Pro Ligi'nde oynarken kısa süre önce hamstringinde yırtık yaşayarak, Keller'in uyardığı türden bir fiziksel aksilikle karşı karşıya. Ancak forvet, 2026 Dünya Kupası yaklaşırken hem kulüp hem de milli takım için iyileşme sürecine ilişkin iyimserliğini koruyor.
Deneyimli oyuncu, rehabilitasyon egzersizlerini yaparken her geçen gün daha iyiye gittiğini göstermek için sosyal medyada aktif olarak paylaşımlarda bulunuyor. Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez de, kaptanının Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuvaya katılıp katılamayacağına dair endişeleri yatıştırmak için harekete geçti ve mevcut kas sorununun, aksi takdirde etkileyici bir bireysel performans sergileyen oyuncunun kariyerinde sadece küçük bir aksilik olduğunu vurguladı.
- AFP
Belgeseller ve futbol sonrası hayat
Ronaldo'nun geleceğine dair tartışmalar genellikle onun medyadaki yoğun varlığına ve Georgina Rodriguez ile olan ilişkisine odaklanıyor. Keller, bu golcünün gündemde kalmaya devam edeceğini öngörse de, bu rekabetçi ikonun diğer meslektaşları gibi geleneksel futbol yönetimi rollerine geçiş yapacağını pek olası görmüyor.
Keller şöyle dedi: "Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ile birlikte bir Netflix belgeseli çekebilir mi? Kesinlikle yapabilir. Açıkçası, farklı şeyler yapma seçenekleri olacak. Ronaldo ve Messi'nin kişiliklerine bakarsanız, Messi daha çok arka planda kalırken Ronaldo ön plandaydı.
"Portekizce ve İngilizce olarak ne yapacağını, ne tür bir rol üstleneceğini merak ediyorum. Çünkü o da öyle bir kişiliğe sahip değil gibi görünüyor ki, gidip bir yerlerde takılsın. Hâlâ bir şeyler yapmak isteyen biri gibi hissetmiyor mu? Bu rol ne olacak, o kadar büyük ve önemli bir isimken, onu antrenör olarak görmüyorum, genel müdür ya da spor direktörü olarak da görmüyorum."