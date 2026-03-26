Cristiano Ronaldo'nun MLS'e transferi ihtimal dışı kaldı; ABD Milli Takımı efsanesi, Portekizli "tüm zamanların en iyisi"nin "bir sakatlık daha geçirse emekli olacağını" iddia etti

Ronaldo'nun geleceğine dair tartışmalar genellikle onun medyadaki yoğun varlığına ve Georgina Rodriguez ile olan ilişkisine odaklanıyor. Keller, bu golcünün gündemde kalmaya devam edeceğini öngörse de, bu rekabetçi ikonun diğer meslektaşları gibi geleneksel futbol yönetimi rollerine geçiş yapacağını pek olası görmüyor.

Keller şöyle dedi: "Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ile birlikte bir Netflix belgeseli çekebilir mi? Kesinlikle yapabilir. Açıkçası, farklı şeyler yapma seçenekleri olacak. Ronaldo ve Messi'nin kişiliklerine bakarsanız, Messi daha çok arka planda kalırken Ronaldo ön plandaydı.

"Portekizce ve İngilizce olarak ne yapacağını, ne tür bir rol üstleneceğini merak ediyorum. Çünkü o da öyle bir kişiliğe sahip değil gibi görünüyor ki, gidip bir yerlerde takılsın. Hâlâ bir şeyler yapmak isteyen biri gibi hissetmiyor mu? Bu rol ne olacak, o kadar büyük ve önemli bir isimken, onu antrenör olarak görmüyorum, genel müdür ya da spor direktörü olarak da görmüyorum."