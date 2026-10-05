Büyüyen fırtınaya rağmen, Portekiz Federasyonu Başkanı Proenca milli takım kaptanına açık biçimde destek verdi. Ronaldo'nun ülkeye yaptığı tarihi katkıları hatırlatarak taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

Proenca, ESPN'e yaptığı açıklamada, "Tüm zamanların en büyük oyuncusundan, Portekiz futboluna yirmi yılı aşkın süre vermiş bir oyuncudan söz ediyoruz" dedi.

"Teknik olarak oynayabilecek durumda olduğu sürece her zaman bu kadronun bir parçası olacak. Cristiano bunu biliyor. Bunun düşüncenin bu olduğunu biliyor. Yaşanan şey, kendi içimizde çözülmesi gereken bir yanlış anlaşılmaydı."