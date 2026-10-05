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cristiano ronaldo(C)Getty Images
Yosua Arya
Çeviri:

Cristiano Ronaldo'nun milli takım geleceği belirsiz mi? FPF başkanı, Al-Nassr süper yıldızının Portekiz kampından ayrılmasının ardından "yanlış anlaşılma"ya açıklık getirdi

C. Ronaldo
Portekiz
Al Nassr FC
J. Jesus

Cristiano Ronaldo'nun milli takım geleceği, son UEFA Uluslar Ligi döneminde teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı kamuoyuna yansıyan anlaşmazlığın ardından belirsizliğini koruyor. Ancak Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) Başkanı Pedro Proenca, söz konusu gerilimi küçümseyerek durumu kurum içinde çözülecek bir yanlış anlaşılma olarak nitelendirdi.

  • Oslo'da kamuoyu önünde yaşanan bir çatlak

    Ronaldo'nun milli takım kariyeri, Portekiz Teknik Direktörü Jesus ile kamuoyuna yansıyan anlaşmazlığın ardından belirsizliğe sürüklendi. 41 yaşındaki Al Nassr forveti, son milli arada kadrodan ayrıldı. Gerilim, Jesus'un 27 Eylül'de Uluslar Ligi'nde Norveç deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyette Ronaldo'yu oyuna sokmadan yedek bırakmayı tercih etmesiyle başladı. Portekiz'in Galler'e karşı sahasındaki açılış galibiyetinde ilk 11'de sahaya çıktıktan sonra, Oslo'da yedek kulübesine çekilmek tecrübeli hücum oyuncusu için bardağı taşıran son damla oldu.

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    Proenca, Portekizli bir ikonu savundu

    Büyüyen fırtınaya rağmen, Portekiz Federasyonu Başkanı Proenca milli takım kaptanına açık biçimde destek verdi. Ronaldo'nun ülkeye yaptığı tarihi katkıları hatırlatarak taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

    Proenca, ESPN'e yaptığı açıklamada, "Tüm zamanların en büyük oyuncusundan, Portekiz futboluna yirmi yılı aşkın süre vermiş bir oyuncudan söz ediyoruz" dedi.

    "Teknik olarak oynayabilecek durumda olduğu sürece her zaman bu kadronun bir parçası olacak. Cristiano bunu biliyor. Bunun düşüncenin bu olduğunu biliyor. Yaşanan şey, kendi içimizde çözülmesi gereken bir yanlış anlaşılmaydı."

  • Sadece saf sevgiden dolayı oynuyor

    Ronaldo, uluslararası futbol tarihinde en çok gol atan oyuncu rekorunu şu anda elinde bulunduruyor. Portekiz formasıyla çıktığı 234 maçta tam 146 kez ağları sarstı.

    Proenca'ya göre forvetin kadrodaki varlığını sürdürmesinin nedeni tamamen milli takıma olan adanmışlığı. Efsanevi hücumcunun daha önce milli takım kariyerini noktalamayı düşündüğünü açıkladı.

    "Ronaldo ülkemizin bir sembolü" diye açıkladı Proenca. "O bir Portekiz ikonu, kesinlikle olağanüstü bir oyuncu. Dünya Kupası'nın ardından milli takım kariyerini sonlandırabilirdi ama milli takıma duyduğu sevgi nedeniyle bunu tercih etmedi."

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    Tılsımları olmadan da yola devam ediyorlar

    Saha dışındaki drama manşetleri süslerken, Jesus ekibini Uluslar Ligi serüvenine odaklı tutmayı başardı. Portekiz, tartışmalara sahada güçlü bir yanıt vererek Danimarka deplasmanında 4-2 kazandı.

    Takım, ardından başarılı milli ara dönemini sahasında Norveç karşısında rahat bir galibiyetle tamamladı. Bu sonuçlarla Jesus'un ekibi, 12 mümkün puandan 12'sini alarak Dördüncü Grup'ta şu anda zirvede sağlam şekilde yer alıyor.

    Ronaldo'nun bir sonraki maçlar için geri dönüp dönmeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Federasyonun, kadro yeniden toplanmadan önce anlaşmazlığı çözmek için artık perde arkasında çalışması gerekiyor.

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