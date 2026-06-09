"Cristiano Ronaldo'nun Lionel Messi kadar yetenekli olmadığını söylemek bir hakaret değil!" Eski Barcelona yıldızı Gary Lineker, CR7'yi "kızdıran" "tüm zamanların en iyisi" kararını yineledi

"The Louis Theroux Podcast" programında konuşan Lineker, Arjantinli ustaya duyduğu derin hayranlığı dile getirerek onu Diego Maradona'nın bile üstünde gördüğünü belirtti. Eski forvet şöyle konuştu: "Hayatım boyunca... Diego'dan daha iyi bir oyuncu göreceğimi hiç düşünmemiştim. O mutlaka daha iyi bir oyuncu olmayabilir, ama daha iyi bir hayat sürdü, bu yüzden kariyeri daha uzun sürdü. Ve bence bunu hesaba katmak gerekir. Yani, ne kadar iyi olduğunu kelimelerle anlatamıyorum, çünkü o öyle şeyler yapıyor ki, bir maçta benim tüm kariyerim boyunca bir maçta yapamayacağım dört beş şeyi yapıyor. Ve ben de en üst seviyede oynadım. Sanki kendini yukarıdan izliyormuş gibi oynuyor. Golleri, driplingleri ve diğer şeyleri bir kenara bırakın. Pasları ve oyun görüşü... Bunun insan olarak nasıl mümkün olduğunu bilmiyorum. Bu çok tuhaf. Ama ona çok hayranım. Onu izleyerek bana 20 yıl boyunca keyif verdi."