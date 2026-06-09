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"Cristiano Ronaldo'nun Lionel Messi kadar yetenekli olmadığını söylemek bir hakaret değil!" Eski Barcelona yıldızı Gary Lineker, CR7'yi "kızdıran" "tüm zamanların en iyisi" kararını yineledi
Diego Maradona'dan daha iyi
"The Louis Theroux Podcast" programında konuşan Lineker, Arjantinli ustaya duyduğu derin hayranlığı dile getirerek onu Diego Maradona'nın bile üstünde gördüğünü belirtti. Eski forvet şöyle konuştu: "Hayatım boyunca... Diego'dan daha iyi bir oyuncu göreceğimi hiç düşünmemiştim. O mutlaka daha iyi bir oyuncu olmayabilir, ama daha iyi bir hayat sürdü, bu yüzden kariyeri daha uzun sürdü. Ve bence bunu hesaba katmak gerekir. Yani, ne kadar iyi olduğunu kelimelerle anlatamıyorum, çünkü o öyle şeyler yapıyor ki, bir maçta benim tüm kariyerim boyunca bir maçta yapamayacağım dört beş şeyi yapıyor. Ve ben de en üst seviyede oynadım. Sanki kendini yukarıdan izliyormuş gibi oynuyor. Golleri, driplingleri ve diğer şeyleri bir kenara bırakın. Pasları ve oyun görüşü... Bunun insan olarak nasıl mümkün olduğunu bilmiyorum. Bu çok tuhaf. Ama ona çok hayranım. Onu izleyerek bana 20 yıl boyunca keyif verdi."
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Ronaldo'ya hakaret değil
Kapsamlı değerlendirmesine devam eden Lineker, efsanevi Portekizli golcüye duyduğu derin saygıyı özellikle vurguladı ve Messi’nin bambaşka bir seviyede oynadığını açıkladı.
Lineker şunları ekledi: "İnsanlar bana 'Ronaldo'yu sevmiyorsun' diyerek saldırdıkları için kendimi her zaman kötü hissediyorum. Ronaldo'yu sevmediğimden değil. Onun inanılmaz bir futbolcu olduğunu kesinlikle düşünüyorum, ancak kimin daha iyi bir futbolcu olduğu konusunda tartışma yok. Futbolu anlayan herkes bunu görebilir. Ama Cristiano'ya büyük hayranlık duyuyorum, çünkü çok azimli, kariyeri çok başarılı ve çok fazla gol attı. Birçok dönemde, o zamanın en iyi oyuncusu olurdu. Ancak, aslında aynı çabayı gösteriyor olması ve birçok insanın bu karşılaştırmayı yapması, onun başardıklarına yönelik gerçekten büyük bir iltifattır. Çünkü o, Messi'nin sahip olduğu yeteneğe sahip değil. Kimseye yok. Ama bunu söylemek Ronaldo'ya hakaret değil."
"Tüm zamanların en iyisi" tartışması yüzünden kopan bir ilişki
Lineker, beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncuya büyük övgüler yağdırsa da, kesin yargısı ikilinin kişisel ilişkisine geri dönüşü olmayan bir zarar vermiş olduğu ortada. Podcast sunucusu Theroux, Lineker'e bu sarsılmaz görüşünün insanları rahatsız edip etmediğini sorduğunda, yorumcu Portekizli kaptanın bu değerlendirmeyi oldukça kişisel algıladığını açıkladı. Lineker şöyle anlattı: "Ronaldo hayranları. Ronaldo da sinirlendi, artık benimle konuşmuyor. Eskiden iyi anlaşıyorduk. Sonra birdenbire, bir röportajda ya da başka bir yerde 'hangisi daha iyi oyuncu?' diye soruldu. Ben de 'Messi' dedim. O da o andan itibaren benden hoşlanmamaya başladı."
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Dünya Kupası'nda en büyük zaferin peşinde
Bu iki efsanevi forvet, artık tüm dikkatlerini 2026 Dünya Kupası'na vermiş durumda. 2022'de Katar'da en büyük hayalini gerçekleştiren sekiz kez Ballon d'Or ödülünün sahibi Messi, J Grubu'nda Cezayir, Avusturya ve Ürdün ile karşılaşacak olan Arjantin ile ikinci bir mucize yaşamayı umuyor. Öte yandan Ronaldo, parlak kariyerinde eksik kalan tek parçayı tamamlamayı hedefliyor. Portekiz, yarın Nijerya ile bir hazırlık maçı oynayacak; ardından K Grubu'nda Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Özbekistan ve Kolombiya ile karşılaşacak.