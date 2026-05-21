James Westwood

Cristiano Ronaldo'nun kupa hasreti SONUNDA sona erdi! Al-Nassr, Damac'ı mağlup ederek Suudi Pro Ligi şampiyonluğunu garantiledi; CR7 ise muhteşem bir çift gol attı

Cristiano Ronaldo, beş yıllık kupa hasretine nihayet son verdi; Al-Nassr, Perşembe gecesi Damac’ı 4-1 mağlup ederek 2025-26 Suudi Pro Ligi şampiyonluğunu kazandı. Eski Liverpool kanat oyuncusu Sadio Mane ve Bayern Münih efsanesi Kingsley Coman'ın golleri Al-Nassr'ı öne geçirdi, ardından Ronaldo'nun muhteşem iki golü Jorge Jesus'un takımının galibiyetini kesinleştirdi. Al-Nassr, ezeli rakibi Al-Hilal'i iki puan farkla geride bırakarak ligi zirvede tamamladı.

  • Ronaldo, son günün galibiyet golünü attı

    Al-Nassr, sezonun son maçında her zaman en iyi performansını sergilemese de, 35. dakikada Mane’nin attığı güçlü kafa golüyle devreye önde girdi ve Coman ikinci yarının başında bir kritik darbe daha indirdi. Eski Bayern kanat oyuncusu, ceza sahasının uzak köşesinde güzel bir paslaşmanın ardından topu ağların uzak köşesine sert bir vuruşla gönderdi.

    Damac, birkaç dakika sonra Morlaye Sylla'nın penaltısıyla farkı bire indirdi, ancak son sözü Ronaldo söyledi. 41 yaşındaki oyuncu, sol taç çizgisine yakın dar bir açıdan düşük bir serbest vuruş yaptı ve top birkaç oyuncuyu geçerek ağlara gitti, bu da ev sahibi tribünlerinde çılgın bir kutlama sahnesine yol açtı. Ronaldo, maçın sonlarında yakın mesafeden attığı sert bir şutla ikinci golünü kaydederek 4-1'lik galibiyeti perçinledi ve aynı gece Al-Hilal'in Al-Fayha'ya karşı aldığı 1-0'lık galibiyeti anlamsız hale getirdi.

    Al-Nassr, finaldeki yenilginin ardından toparlandı

    Al-Nassr, şampiyonluğu Al-Hilal'e hediye etmemek için kazanmak zorundaydı ve geçen hafta sonu AFC Şampiyonlar Ligi 2 finalinde Gamba Osaka'ya 1-0 yenildikten sonra Damac ile oynayacağı maça büyük bir baskı altında çıktı. Ancak Ronaldo ve takım arkadaşları, soğukkanlılıklarını takdire şayan bir şekilde koruyarak galibiyete ulaştı ve Pro League şampiyonluğunu 2019'dan bu yana ilk kez Al-Nassr'a geri getirdi.

  • Ronaldo'nun beş yıllık gol orucuna son verildi

    Ronaldo, Suudi Arabistan'daki ilk büyük kupasını da kazandı. Ocak 2023'te Al-Nassr'a transfer olduğundan bu yana sadece gayri resmi bir turnuva olan Arap Kulüpler Şampiyonası'nı kazanabilmişti. Eski Manchester United ve Real Madrid süperstarının kulüp düzeyindeki kupa hasreti ise daha da eskiye dayanıyordu; en son büyük şampiyonluğunu 2021'de Juventus formasıyla Coppa Italia'yı kazanarak elde etmişti.

    Şimdi ne olacak?

    Al-Nassr formasıyla ligde 28 gol attığı bir sezonu geride bırakan Ronaldo, bu yaz bu golcü formunu milli takımda da sürdürmeyi umuyor. Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Ronaldo, Portekiz'in Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi. Burada, henüz kazanamadığı tek kupayı kazanmayı umuyor. Roberto Martinez'in takımı, 17 Haziran'da DR Kongo ile grup aşamasına başlayacak ve ardından Özbekistan ve Kolombiya ile karşılaşacak.