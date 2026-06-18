Getty Images Sport
Çeviri:
Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi, Portekiz'in Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile oynadığı Dünya Kupası maçında şok bir beraberlik yaşamasının ardından “zaferlerinin ellerinden alındığını” iddia etti
Elma Aveiro, Portekiz’in haksızlığa uğradığını iddia ediyor
Ronaldo’nun Kongo Demokratik Cumhuriyeti karşısında kaydettiği 25 top dokunuşu, büyük turnuvalarda oynadığı tam maçlardaki en düşük toplam rakamı oluşturdu ve gol atamama serisini Dünya Kupası ile Avrupa Şampiyonası’ndaki arka arkaya 10 maça çıkardı. Al-Nassr’ın forvet oyuncusunun performansına yönelik yaygın eleştirilere rağmen, kız kardeşi Elma Aveiro, Instagram’da onu savundu; RMC’ye göre, sonucun Portekiz için haksız olduğunu belirterek, dışarıdan bakanların sahadaki yoğun baskıyı anlayamadığını vurguladı.
Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun bir fotoğrafını paylaşan Elma, şöyle yazdı: "Başlangıçların zor olduğuna inanıyorum, ama sonlar iyidir. Sahada olanlar sizlersiniz. Konuşmak kolaydır. Üstelik, zaferin bu şekilde elinden alınması da kolay bir şey değil."
- Getty Images Sport
Katia, bireysel suçlamalar yerine toplumsal başarısızlığı hedef alıyor
Katia Aveiro da sosyal medya hesaplarını kullanarak kardeşini savundu; ancak eleştirisi daha çok takımın genel taktiksel çöküşüne odaklandı. Beraberlik sırasında takımın neden ritmini kaybettiğini sorgulayan Aveiro, sorumluluğu yalnızca Ronaldo’nun omuzlarına yüklemek yerine oyuncular arasındaki uyum eksikliğine işaret etti.
Portekizli Record gazetesine göre Katia şu mesajı paylaştı: “Sanki sihirli bir şekilde birbirlerine pas vermeyi, topu geri kazanmayı, kontra atak başlatmayı unuttular. Maç orta sahadan savunmaya doğru oynandı. Garip bu Dünya Kupası. Garip. Ama devam edelim. Kötü başlangıçlar, harika sonlar. Sonuna kadar.”
Henry, Ronaldo’nun ‘bencil’ pozisyon almasını sert bir şekilde eleştirdi
Ailesinin desteğine rağmen, futbol efsaneleri Ronaldo’nun performansına karşı daha az hoşgörülü davrandılar. Eski Arsenal efsanesi Thierry Henry, 41 yaşındaki oyuncunun takım dinamikleri üzerindeki etkisine ilişkin özellikle sert sözler sarf etti. Fox Sports’ta konuşan Henry, Ronaldo’nun gol atma konusundaki çaresizliğinin aslında Portekiz’in hücum akışını engellediğini savundu.
Henry, değerlendirmede sert sözler sarf ederek şöyle dedi: “Gol atmayı o kadar çok istiyor ki, Bruno Fernandes’in önünü kesiyor. Gol atması gereken takımdır, sen değilsin.” Bu görüş, sosyal medyada da yankı buldu; taraftarlar ve yorumcular, Roberto Martinez’in takımının, son on büyük turnuva maçında üst üste gol atamayan bir oyuncuya fazla bağımlı hale gelip gelmediğini sorguladılar.
- Getty Images
Dört yıl süren gol kıtlığı
Bu hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından Portekiz, 23 Haziran’da Özbekistan ile oynayacağı maçta toparlanmaya odaklanacak ve ardından Kolombiya ile oynayacağı kritik karşılaşma ile K Grubu’ndaki mücadelesini tamamlayacak.
İstatistikler, eski Manchester United ve Real Madrid süperstarı için iç karartıcı bir tablo çiziyor. Ronaldo’nun büyük bir uluslararası turnuvada attığı son golü bulmak için 2022 Dünya Kupası’nın Gana’ya karşı oynanan açılış maçına kadar geriye gitmek gerekiyor. Efsanevi 7 numara, o turnuvanın geri kalanında ve ardından gelen 2024 Avrupa Şampiyonası’nda gol atamadı.