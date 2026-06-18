Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi, Portekiz'in Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile oynadığı Dünya Kupası maçında şok bir beraberlik yaşamasının ardından “zaferlerinin ellerinden alındığını” iddia etti

Ronaldo’nun Kongo Demokratik Cumhuriyeti karşısında kaydettiği 25 top dokunuşu, büyük turnuvalarda oynadığı tam maçlardaki en düşük toplam rakamı oluşturdu ve gol atamama serisini Dünya Kupası ile Avrupa Şampiyonası’ndaki arka arkaya 10 maça çıkardı. Al-Nassr’ın forvet oyuncusunun performansına yönelik yaygın eleştirilere rağmen, kız kardeşi Elma Aveiro, Instagram’da onu savundu; RMC’ye göre, sonucun Portekiz için haksız olduğunu belirterek, dışarıdan bakanların sahadaki yoğun baskıyı anlayamadığını vurguladı.

Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun bir fotoğrafını paylaşan Elma, şöyle yazdı: "Başlangıçların zor olduğuna inanıyorum, ama sonlar iyidir. Sahada olanlar sizlersiniz. Konuşmak kolaydır. Üstelik, zaferin bu şekilde elinden alınması da kolay bir şey değil."