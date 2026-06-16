Cristiano Ronaldo’nun hayalinin peşinde! Portekiz, CR7 için Dünya Kupası zaferini kazanmak amacıyla ‘biraz daha fazla çaba gösterecek’

39 yaşındaki kanat oyuncusu, eski kulübü ve milli takım arkadaşının yadsınamaz etkisini vurgulayarak, takımın bu forvetin mirasını onurlandırmak için, kupa dolabında eksik olan tek kupayı kazanarak ekstra bir motivasyon bulacağını belirtti. "Ronaldo'nun sahadaki varlığı etkili olacaktır. Diğer oyuncuları, hem kendisi hem de takım ve Milli Takım için biraz daha fazla çaba göstermeye yönlendirecektir, çünkü tüm bunların arkasında güzel bir tarih var ve hepimiz bu tarihin bir parçasıyız. Cristiano'nun sadece Portekizli taraftarları değil, dünyanın dört bir yanındaki taraftarları da harekete geçirdiğini biliyoruz. Portekiz'i destekleyen birçok farklı milletten insan olacak," dedi.