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Cristiano Ronaldo’nun hayalinin peşinde! Portekiz, CR7 için Dünya Kupası zaferini kazanmak amacıyla ‘biraz daha fazla çaba gösterecek’
Kanıtlanmış bir başarı geçmişi
O Jogo tarafından aktarılan yorumlarıyla “Portekiz Futbol Zirvesi” podcast’inde konuşan Nani, turnuvaya girerken mevcut kadroya ilişkin büyük bir iyimserlik sergiledi. Eski Manchester United yıldızı, takımın tarihi başarıları temel alarak ciddi bir mücadele sergilemek için gereken mükemmel dengeye sahip olduğuna inanıyor. Ronaldo’nun liderliğinde Portekiz, 2016’da Avrupa Şampiyonası’nı, 2019 ve 2025’te ise iki UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu kazanarak zaferin tadını çoktan çıkardı. “Takımımızda, şimdiden muazzam bir olgunluk sergileyen genç yeteneklerin yanı sıra bazı deneyimli oyuncular da olduğuna inanıyorum,” diye açıkladı. Tecrübeli forvet, Portekiz’in kazanmak için tek yapması gerekenin bir arada kalmak olduğunu belirtti.
- AFP
Cristiano Ronaldo için her şeyi ortaya koymak
39 yaşındaki kanat oyuncusu, eski kulübü ve milli takım arkadaşının yadsınamaz etkisini vurgulayarak, takımın bu forvetin mirasını onurlandırmak için, kupa dolabında eksik olan tek kupayı kazanarak ekstra bir motivasyon bulacağını belirtti. "Ronaldo'nun sahadaki varlığı etkili olacaktır. Diğer oyuncuları, hem kendisi hem de takım ve Milli Takım için biraz daha fazla çaba göstermeye yönlendirecektir, çünkü tüm bunların arkasında güzel bir tarih var ve hepimiz bu tarihin bir parçasıyız. Cristiano'nun sadece Portekizli taraftarları değil, dünyanın dört bir yanındaki taraftarları da harekete geçirdiğini biliyoruz. Portekiz'i destekleyen birçok farklı milletten insan olacak," dedi.
Orta sahanın ustasına güvenmek
Takımın simgesel kaptanının ilham verici varlığının ötesinde, Nani, ülkenin hedefleri açısından hayati öneme sahip olacak bir başka kilit ismi de hemen övdü. Manchester United’ın orta saha oyuncusu Bruno Fernandes’i öven Nani, onun üst düzey zihniyetini ve başarıya ulaşmak için gösterdiği yılmaz azmi vurguladı. “Bruno hakkında konuşmak kolay çünkü o yıllardır olağanüstü bir oyuncu. Onunla birlikte oynadım ve zihniyetini, her zaman kazanma arzusunu iyi biliyorum. Kendi pozisyonunda en iyi olmak istiyor, bu yüzden takıma her zaman bir şeyler katıyor. Katkılarından her zaman emin olabiliriz,” diye sözlerini tamamladı. Nani ise futboldan uzak kaldığı süreden sonra kısa süre önce FC Aktobe ile sahalara geri döndü.
- Getty Images Sport
Portekiz için bundan sonra ne olacak?
K Grubu’na düşen Portekiz, yarın akşam Houston’da Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile oynayacağı maçla merakla beklenen Dünya Kupası serüvenine başlayacak. Bunun ardından Roberto Martinez’in takımı, önümüzdeki Salı günü Özbekistan ile karşılaşacak ve 28 Haziran’da Kolombiya ile oynayacağı maçla grup aşamasını tamamlayacak. Milyonlarca kişinin beklentilerini sırtında taşıyan Ronaldo ve takım arkadaşları, maçın ilk düdüğünden itibaren güçlü bir izlenim bırakmayı hedefliyor.