Cristiano Ronaldo'nun gölgesinde kaldı, peki ya Thierry Henry? Liverpool efsanesi John Barnes, Mohamed Salah'ın Premier Lig'deki mirasını değerlendiriyor

Daha önce Chelsea'de zorlu bir dönem geçiren Salah, 2017 yılında Merseyside'a transfer olarak Premier Lig'e geri döndü. O dönemde kimse ne bekleyeceğini tam olarak bilmiyordu, ancak Kırmızılarla geçirdiği dokuz sezon boyunca olağanüstü bir etki yarattı.

Şu anda 33 yaşında olan Salah, iki kez Premier Lig şampiyonu olmuş, FA Cup, Carabao Cup ve Şampiyonlar Ligi zaferlerini de hanesine yazdırmıştır. Toplamda 250'den fazla gol ve İngiltere'nin en üst liginde 189 gol atarak dört Altın Ayakkabı ve üç PFA Yılın Futbolcusu ödülünü kazanmıştır.

Portekizli süperstar Ronaldo da Old Trafford'da geçirdiği süre boyunca hem ulusal hem de kıtasal başarıların tadını çıkardı ve gol cephesinde Red Devils'ın 100 gol barajını aşan oyuncusu oldu. O, tüm zamanların en iyilerinden biri haline geldi, ancak bu statüsünü Manchester dışında sağlamlaştırdı.