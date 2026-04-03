Cristiano Ronaldo'nun gölgesinde kaldı, peki ya Thierry Henry? Liverpool efsanesi John Barnes, Mohamed Salah'ın Premier Lig'deki mirasını değerlendiriyor
Salah, Premier Lig'de kaç gol attı?
Daha önce Chelsea'de zorlu bir dönem geçiren Salah, 2017 yılında Merseyside'a transfer olarak Premier Lig'e geri döndü. O dönemde kimse ne bekleyeceğini tam olarak bilmiyordu, ancak Kırmızılarla geçirdiği dokuz sezon boyunca olağanüstü bir etki yarattı.
Şu anda 33 yaşında olan Salah, iki kez Premier Lig şampiyonu olmuş, FA Cup, Carabao Cup ve Şampiyonlar Ligi zaferlerini de hanesine yazdırmıştır. Toplamda 250'den fazla gol ve İngiltere'nin en üst liginde 189 gol atarak dört Altın Ayakkabı ve üç PFA Yılın Futbolcusu ödülünü kazanmıştır.
Portekizli süperstar Ronaldo da Old Trafford'da geçirdiği süre boyunca hem ulusal hem de kıtasal başarıların tadını çıkardı ve gol cephesinde Red Devils'ın 100 gol barajını aşan oyuncusu oldu. O, tüm zamanların en iyilerinden biri haline geldi, ancak bu statüsünü Manchester dışında sağlamlaştırdı.
Salah, Premier Lig'de Ronaldo'yu geride bıraktı mı?
Bu bağlamda, Jamie Carragher, Premier Lig açısından Salah'ın CR7'yi geride bıraktığını öne süren isimlerden biri. Bir başka eski Anfield yıldızı da bu görüşe katılıyor. OLBG'ye konuşan Barnes, GOAL'a Carragher'ın değerlendirmesine katılıp katılmadığı sorulduğunda şöyle dedi: “Katılıyorum, çünkü Cristiano Ronaldo'nun en iyi yılları Real Madrid'de geçti. Cristiano Ronaldo'nun genel olarak bir oyuncu olarak değerlendirildiğinde, Mo Salah'ın kariyerinin Cristiano Ronaldo'nun tüm kariyerini gölgede bıraktığını söyleyebileceğinizi sanmıyorum. Ancak sadece Premier Lig açısından bakıldığında, Ronaldo Real Madrid'e gitti ve en iyi dönemini orada geçirdi, bu yüzden Mo'nun Premier Lig'deki kariyerinin Cristiano Ronaldo'nun Premier Lig'deki kariyerini gölgede bıraktığını düşünüyorum. Genel olarak değil, sadece Premier Lig'de, evet.”
Liverpool efsanesi, Arsenal'in simgesi Henry'yi geride bırakıyor mu?
Eğer Salah, Ronaldo’yu geride bırakırsa, Premier Lig’in kaç efsanesini daha geride bırakmış olur? Dünya Kupası şampiyonu Henry, Arsenal’in tüm zamanların en golcü oyuncusu ve efsanevi “Invincibles” takımının bir parçası olarak bu sıralamanın üst sıralarında yer alıyor.
Merseyside'ın Mısırlı Kralı'nın, Kuzey Londra'nın Fransız Prensi'nden daha büyük bir mirasa sahip olup olmadığı sorulduğunda Barnes, "Hayır, ikisini de eşit görüyorum. Thierry Henry geldiğinde, Wenger onu takıma kattı ve onun neler yaşadığını görebilirsiniz. Premier League'i kazandı, FA Cup'ı kazandılar, birçok kupa kazandı, Yılın Futbolcusu seçildi, goller attı.
“Mo da benzer bir şey yaptı, Jürgen Klopp ile birlikte Liverpool'a geldi ve birlikte başardıklarını gerçekleştirdi. Yani bir kez daha, kimin daha iyi olduğu tartışmalı bir konu. Arsenal taraftarları bir şey söyler, Liverpool taraftarları başka bir şey söyler.
“Dediğim gibi, ben bu tür tartışmalara girmiyorum. Mo, Liverpool'da oynuyor ve benim takımım olsa da, Thierry Henry'ye ve yaptıklarına da saygı duymak gerekir. Bu yüzden, bunun Cristiano Ronaldo ile karşılaştırmadan çok daha geçerli bir tartışma olduğunu söyleyebilirim.”
Suudi Pro Ligi mi, yoksa MLS mi: Salah'ın bir sonraki durağı neresi olacak?
Salah, İngiliz futboluna veda etmeye hazırlanıyor olsa da, kariyeri henüz sona ermedi. Liverpool, FA Kupası ve Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk yarışını sürdürüyor; Arne Slot ise kilit oyuncularının 2025-26 sezonu sona ermeden önce yeniden form tutmasını umuyor.
Salah, bundan sonra ne yapacağına kafa yorarken Suudi Pro Ligi veya MLS'ye transfer olacağı konuşuluyor, ancak nereye giderse gitsin, Anfield'da geçirdiği on yılın en güzel döneminde elde ettiği başarılar zamanın testinden geçecek.