Getty Images Sport
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Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al-Nassr, transfer planlarının askıya alınması ve kadroya ödenecek maaşların gecikmesi nedeniyle ‘mali krizle karşı karşıya’
Maaş ödemelerindeki gecikmeler, Al-Nassr’ın sezon öncesi hazırlıklarını aksatıyor
Al-Riyadiyah’ın haberine göre, Al-Nassr, likidite sıkıntısının kulübün günlük faaliyetlerini etkilemesi üzerine mali zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Haberde, birkaç A takım oyuncusunun Haziran ayı maaşlarının yalnızca bir kısmını aldığı ve kulübün ödenmemiş maaşları ödemek için hâlâ çaba gösterdiği belirtilmektedir.
Bildirilen nakit akışı sorunları sezon öncesi dönemde ortaya çıkmış ve takım içinde belirsizlik yaratmıştır. Bu durum, Cristiano Ronaldo'nun transferinin ardından Al-Nassr'ın son yıllarda yaptığı büyük yatırımlara rağmen yaşanmaktadır.
- Getty Images
Transfer faaliyetleri tamamen durdu
Bu mali krizin spor alanındaki en acil sonucu, tüm transfer faaliyetlerinin askıya alınmasıdır. Kulüp, geçen hafta ayrılışı resmi olarak teyit edilen Marcelo Brozovic’in yerine yüksek kaliteli bir yedek bulmak için transfer piyasasını aktif olarak takip ediyordu. Ancak, Hırvat orta saha oyuncusunun ayrılışının takımın orta sahası için önemli bir kayıp olmasına rağmen, yönetim, onun yerine geçecek bir oyuncu için herhangi bir resmi görüşme başlatamadı.
Nakit akışındaki sıkıntı, yeni bir yabancı orta saha yıldızı arayışının süresiz olarak askıya alınması anlamına geliyor. Geçen sezon Suudi Pro Ligi şampiyonluğunun ardından takımı yöneten teknik ekip, orta saha pozisyonunu takviye için öncelikli alan olarak belirlemişti; ancak ekonomik durum hızla düzelmezse, yeni sezona zayıflamış bir kadroyla başlama ihtimaliyle karşı karşıya kalacaklar.
Mali sorunlar hazırlıkları tehlikeye atıyor
Bildirilen sorunlar, Al-Nassr’ı Suudi Pro Ligi, Kral Kupası, Suudi Süper Kupası ve AFC Şampiyonlar Ligi Elite dahil olmak üzere dört turnuvada mücadeleye hazırlayan yeni baş antrenör Ange Postecoglou için erken bir zorluk teşkil ediyor.
Finansal istikrar ve yeni transferler olmadan kulüp, kadrosunda eksikliklerle sezona girme riskiyle karşı karşıya. Bu belirsizlik, rakip kulüplerin yeni sezon öncesinde kadrolarını güçlendirmeye devam etmesiyle birlikte ortaya çıkıyor.
- Getty Images Sport
Kulüp, krizi çözme baskısı altında
Şimdi dikkatler, Al-Nassr yönetiminin sezon başlamadan önce basında yer alan likidite sıkıntısını çözüp çözemeyeceğine yönelecek. Kulüp yönetimi, mali istikrarı yeniden sağlamak ve kulübün transfer planlarını yeniden başlatmak konusunda baskı altında. Sorunun hızlı bir şekilde çözülmesi, Al-Nassr’ın kadrosunu güçlendirmesine ve Asya’daki müsabakalarda mücadele ederken Suudi Pro Ligi şampiyonluğunu korumaya odaklanmasına olanak tanıyacaktır. O zamana kadar, yeni sezon hazırlıkları belirsizliğin gölgesinde kalmaya devam edecek.
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