Bu mali krizin spor alanındaki en acil sonucu, tüm transfer faaliyetlerinin askıya alınmasıdır. Kulüp, geçen hafta ayrılışı resmi olarak teyit edilen Marcelo Brozovic’in yerine yüksek kaliteli bir yedek bulmak için transfer piyasasını aktif olarak takip ediyordu. Ancak, Hırvat orta saha oyuncusunun ayrılışının takımın orta sahası için önemli bir kayıp olmasına rağmen, yönetim, onun yerine geçecek bir oyuncu için herhangi bir resmi görüşme başlatamadı.

Nakit akışındaki sıkıntı, yeni bir yabancı orta saha yıldızı arayışının süresiz olarak askıya alınması anlamına geliyor. Geçen sezon Suudi Pro Ligi şampiyonluğunun ardından takımı yöneten teknik ekip, orta saha pozisyonunu takviye için öncelikli alan olarak belirlemişti; ancak ekonomik durum hızla düzelmezse, yeni sezona zayıflamış bir kadroyla başlama ihtimaliyle karşı karşıya kalacaklar.